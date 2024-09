Blondínka (23) sa podelila o jednoduchú stratégiu, ako udržať vo vzťahu iskru: Sex beriem do vlastných rúk!

(Zdroj: Instagram/ravenahanniely.jobs)

Ak ste si niekedy položili otázku, či je plánovanie sexu dobrá vec alebo nie, dvadsaťtriročná influencerka Ravena Hannielyová už odpoveď pozná. „Každý má svoj život, úlohy, prácu, ale potrebujete aj malú prestávku a na odbúranie stresu nie je nič lepšie ako sex. Preto si všetko riadne naplánujem. Presný deň a čas – dokonca aj to, ako dlho to bude trvať,“ prezradila pre denník Daily Star. „Niektorí ľudia tomu nerozumejú, ale v skutočnosti to otvára priestor pre hlbšiu intimitu. Zároveň to posilňuje vzájomné spojenie. Mať stanovený čas pomáha udržať iskru bez tlaku alebo nerealistických očakávaní,“ uviedla ďalej.

Podľa jej slov je však dôležité nájsť si takého partnera, ktorý bude s touto stratégiou súhlasiť. „Nie všetci muži ale pristúpia na tento plán. Môj bývalý vždy zlyhal, keď sme si naplánovali stretnutie. Bol taký nervózny, že keď prišla tá chvíľa, nič sa nestalo. Zo začiatku mi to pripadalo smiešne, ale neskôr sa to skomplikovalo. Rozišiel sa so mnou, pretože nevydržal ten tlak,“ prezradila Hannielyová. Plánovanie sexu jej navyše pomohlo so sebavedomím a taktiež s organizáciou času. „Nemáme čas na hry alebo na to, aby sme len čakali, čo sa stane. Berieme situáciu do vlastných rúk,“ uviedla.

Okrem toho prezradila, že v súčasnosti rada praktizuje BDSM sex, ktorý poskytuje bezpečný a kontrolovaný spôsob, ako preskúmať otázky moci, kontroly a intimity. „S mojím bývalým priateľom som prirodzene začala kontrolovať naše polohy, páčil sa mi inštinkt dominancie, ktorý som pri ňom mala. Cítil sa so mnou pohodlne a zistil, že sa mu páči byť submisívny. Rada som praktizovala aj voyeurizmus, hranie rolí a exhibicionizmus. Rozkazovanie a ovládanie situácie je pre mňa nesmierne príjemné a zábavné,“ dodala influencerka.