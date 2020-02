Dnes hviezdi na Jojke, kedysi... Fiha, veď on chcel byť kňaz!

Ondrej Kandráč sa narodil 2. februára 1978. Vyrastal v dedinke Krásna Lúka v okrese Sabinov. Talentovaný umelec sa k hudbe a folklóru dostal vďaka svojim rodičom. Prvýkrát koncertoval, keď mal 9 rokov.

Slovákom je známy nielen vďaka pôsobeniu v skupine Kandráčovci, ale aj ako jeden z moderátorov jojkárskej relácie Všetko čo mám rád. Občas sa objaví aj v programe Inkognito.

Ondrej Kandráč s kolegom a dobrým kamarátom Štefanom Skrúcaným. Zdroj: Instagram

Ondrej sa netají svojou vierou v Boha. Vo viacerých rozhovoroch dokonca priznal, že istý čas pomýšľal na to, že sa stane kňazom. „Ako študent som uvažoval o kariére právnika, jeden čas som chcel byť stomatológom. No najlepšie by som sa cítil v úlohe farára. Sutana by mi sadla, dobre by som sa cítil na kazateľnici i v spovednici,” prezradil pre magazín Život talentovaný umelec.

Kandráčov život sa nakoniec uberal iným smerom. Po svojom boku má krásnu manželku Eriku, s ktorou majú syna Ondreja, dcérku Emku a už čoskoro k nim pribudne ďalší súrodenec.