Druckerova strana Dobrá voľba pôjde do parlamentných volieb samostatne

BRATISLAVA - Mimoparlamentná strana Dobrá voľba pôjde do nadchádzajúcich parlamentných volieb samostatne. Povedal to v utorok exminister zdravotníctva a vnútra a predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker s tým, že rokovania s Mostom-Híd ukončili.

"Na to sme nezakladali stranu, aby sme vzápätí kandidovali na kandidátke inej strany. Nebránime sa žiadnej spolupráci, ktorá má zmysel," povedal Drucker a dodal, že do volieb pôjdu samostatne.

Rokovania s Mostom-Híd podľa jeho slov ukončili tým, že Dobrá voľba nebude kandidovať na jeho kandidačnej listine. Ďalšia možnosť na spoluprácu už podľa neho zrejme nie je. "Čas je už krátky, jediná iná možnosť by bola predvolebná koalícia, ale k tomu sme sa v zásade ani nedostali, pretože je na to aj málo času a zo strany Mosta-Híd asi nie je na to nastavenie," skonštatoval.

Spoluprácu ponúkal Dobrej voľbe Most-Híd s tým, by mohli kandidovať spoločne na jednej kandidačnej listine pod názvom jednej strany. Most-Híd mal ponúkať svoje premenovanie. Dobrá voľba to odmietla, ale spolupráci pred ani po voľbách sa nebráni.

Dobrú voľbu založil Drucker nedávno. Most-Híd a jeho klub v posledných týždňoch a mesiacoch opustilo niekoľko poslancov. Martin Fedor a Katarína Cséfalvayová sa spojili s Druckerom. Do Dobrej voľby vstúpil aj Peter Kresák, ktorý opustil klub Mosta-Híd nateraz ako posledný. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Právo voliť má plnoletý občan SR. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.