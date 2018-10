Holohlavé gorily dokopali Kateřinu v pražskom bare: FOTO Jan sa na to musel dívať, arogancia polície

PRAHA - Hoci by herečka Kateřina spolu s Janom na nepríjemný incident zo stredajšej noci čo najrýchlejšie zabudli, spomienky naň sú tak ohavné, že to zrejme nepôjde tak ľahko. V pražskom bare ich napadli štyria holohlaví muži, ktorých vyprovokovala otázka, či si so sebou môžu vziať pivo.

Podľa herečkiných slov sa prvé nepríjemnosti vyskytli po tom, čo v stredu okolo pol druhej v noci vošli do baru na Vinohradskej ulici v Prahe, aby sa barmana opýtali, či si so sebou môžu vziať pivo. Dvojica nepredpokladala, že by si tým mohol mať problém, keďže sa nevideli prvýkrát.

Jej otázku však počuli aj štyria holohlaví muži pri bare, pričom traja z nich ju zasypali spŕškou vulgarizmov. Barman sa pred svojimi kamarátmi robil, že Kateřinu a Jana nepozná. „Potom na mňa začal hovoriť ďalší, ktorý nemal ani zuby,“ spomína herečka s tým, že podľa nej bol v minulosti asi drogovo závislý a možno aj väzobne stíhaný. Muž sa im predstavil ako nový majiteľ a Kateřinu hrubo urazil. Následne sa jej začal vyhrážať, že ak urýchlene neodíde, rozkope jej tvár. „Ako to s ňou hovoríš, čo si to za dementa, veď sme sa len opýtali, či si smieme so sebou vziať pivo,“ zastal sa svojej kamarátky Jan.

Fotku zranenia zverejnila Kateřina na svojom facebookovom účte. Zdroj: FB/Kateřina D.

Po slovnej potýčke nasledovala surová bitka. Dvaja z nich Jana schmatli a zvyšní chytili Kateřinu, ktorú následne zhodili na zem a začali ju kopať do hlavy. „Počas toho sa smiali a Janovi hovorili, „tak a teraz sa pozri, hrdina, čo spravíš, ty chudák?“ opisuje Češka s tým, že prestali až vtedy, keď bola celá podlaha od krvi. „Janovi povedali, nech si ma odtiahne, inak nás zabijú. A keď vraj zavoláme políciu, tak si zistia, kde bývame a počkajú si na nás,“ pokračuje žena v opise.

Napriek tomu, že ich sužoval strach, rozhodli sa, že policajtov zavolajú. „Prišlo asi deväť policajných áut, a keď som označila muža, ktorý ma úmyselne kopal do hlavy, tak s úsmevom prešiel okolo mňa, a predo mnou si odpľul. Jan začal kričať, že ho predsa musia hneď odviesť,“ približuje herečka, pričom zdôraznila, že v tom čase mala zakrvavenú celú tvár i ruky. Rana na hlave jej vraj silno krvácala. Pražskí policajti však mužovi odkázali, že oni vedia najlepšie, ako vzniknutú situáciu riešiť. „A že keď ešte raz vykríkne, tak ho odvezú,“ doplnila.

Jan sa však nedal zastrašiť a skalopevne trval na svojom. Ustúpil až na prosbu Kateřiny, ktorá ho vyzvala, aby sa s nimi prestal hádať.

Ďalšie z rubriky: Cyklisti potrestali prvého vodiča: FOTO Na cyklotrase sa neparkuje! Ľudia sú z reakcie Tomáša hotoví

„No a potom odchádzam v záchranke, chlapci s vyholenými hlavami sa smejú, mali fajn večierok. Mne potom policajti povedali, že som nadýchala alkohol a navyše štyria muži povedali, že som spadla so schodov a že kamera v bare, ktorá tam štandardne je, tam nie je,“ vysvetľuje otrasená Češka, ktorá na záver pripomenula, že okrem toho, že teraz nemôže chodiť do práce, dennodenne musí chodiť na výmenu stehov. „Hlavne tam nikto, kto bývate na Vinohradoch, nechoďte,“ varuje Kateřina.