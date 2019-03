PREZIDENTSKÉ VOĽBY Do konca hlasovania zostávajú už iba hodiny: Účasť je údajne nižšia ako v prvom kole

BRATISLAVA - Dnes sa rozhodne o tom, kto bude nasledujúcich päť rokov hlavou Slovenskej republiky. O kreslo prezidenta sa uchádzajú dvaja kandidáti, ktorí postúpili do druhého kola, Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Sledujte s nami priebeh prezidentských volieb minútu po minúte.

volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 do 22:00​

Slováci si vyberajú medzi dvoma kandidátmi, preto aj na hlasovacom lístku nájdete len dve mená​​​​

PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY volieb budeme zverejňovať TU

Voliť prezidenta môžu občania, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov.

19:13 Štátna volebná komisia zatiaľ nemá informácie o mimoriadnych udalostiach v súvislosti s priebehom prezidentských volieb. Potvrdil to predseda komisie Eduard Bárány. Podnety, ktoré komisii prichádzajú, sa snažia rozdeliť do dvoch skupín.

"Prvé sú tie, kde odpovede na ne sú usmernením volebných komisií, pokiaľ ide o veci, ako je preukazovanie totožnosti, voličské preukazy a niekoľko podobných opakujúcich sa otázok. Druhou skupinou sú podnety týkajúce sa údajných narušení volebného moratória, kde ich však v mnohých prípadoch musíme odstupovať iným orgánom," priblížil.

19:07​ V obci Plaveč v okrese Stará Ľubovňa sú od popoludnia bez elektrickej energie. Priebeh prezidentských volieb by to však podľa starostu obce Petra Šlosára nemalo narušiť.

"Podľa našich informácií dôvodom je porucha na vedení vysokého napätia. Zabezpečili sme preto do volebnej miestnosti elektrocentrálu. Veríme, že to do 22.00 h zvládneme," uviedol Šlosár.

19:06 Občianske právo voliť sa počas sobotného druhého kola prezidentských volieb rozhodlo využiť aj niekoľko ľudí bez strechy nad hlavou či obyvateľov s trvalým pobytom na miestnom úrade. Ich počet je však zatiaľ v bratislavských mestských častiach relatívne nízky.

"Pokiaľ ide o bezdomovcov, tí majú existenčné problémy a zaujíma ich čokoľvek iné a nie, kto bude prezidentom Slovenskej republiky," uviedol Martin Petráš, člen okrskovej volebnej komisie na Základnej škole (ZŠ) Dudova. Z celkového počtu viac ako 1900 ľudí prišlo voliť okolo 50, čo je približne rovnako ako v prvom kole.

18:47 Na vhodenie hlasovacieho lístku so zakrúžkovaným kandidátom na prezidenta máte ešte tri hodiny.

18:46 Vo volebnej miestnosti v obci Hájske v okrese Šaľa odovzdal v druhom kole prezidentských volieb svoj hlas aj 100-ročný Jozef Nétry. Do volebnej miestnosti prišiel v sprievode svojho syna a nevesty.

18:07 Slovák žijúci za riekou Moravou Michal Ridzoň sa rozhodol voliť v Skalici. Napriek tomu, že mal bližšie do Kútov, v prospech kráľovského mesta rozhodla zvedavosť a chuť na skalický trdelník.

"Máme s priateľkou jeden z mála voľných dní, tak sme sa rozhodli v deň volieb pre Skalicu a spraviť si príjemný výlet. Mali sme konkrétny plán, a tým bolo zohnať skalický trdelník. Zatiaľ sme ho síce ešte nezohnali, ale priateľka Lucia už stihla ochutnať, kým som ja volil. Volebná komisia mala totiž vlastný a ponúkla ju," prezradil 33-ročný Slovák.

17:58 V Obci Závod volila aj najmladšia obyvateľka. Romanta Valentová dovŕšila 18 rokov len dnes.

17:45​ V prípade, že počas hlasovania volič nesprávnym spôsobom upraví hlasovací lístok, musí ho vložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Následne je mu vydaný nový hlasovací lístok. Upozorňuje na to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.

17:44 Volebnú účasť v prvom kole prezidentských volieb v obci Nimnica v Púchovskom okrese vylepšili najmä klienti neďalekých kúpeľov. Podobne je to aj v druhom kole.

17:43​ Záujem obyvateľov obce Pavčina Lehota o druhé kolo prezidentských volieb je približne rovnaký ako v prvom kole. Zhodnotil to predseda tamojšej volebnej komisie Marián Vozárik s tým, že v neskorších hodinách očakávajú aj voličov, ktorí sú cez deň na lyžovačke.

„Ľudia chodia priebežne. Využívajú krásne dni, tak sa hádam po lyžovačke účasť ešte zvýši. Keďže toto je dedinka, ktorá ubytováva, chodia voliť aj turisti,“ doplnil.

17:38​ Druhé kolo volieb prezidenta SR je aj naďalej pokojné, bez akýchkoľvek rušivých podnetov. Potvrdila to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová. Štátna volebná komisia podľa nej doteraz riešila desiatky prijatých podnetov.

17:35​ V Plaveckom Mikuláši, obci, ktorú už sedemkrát vyhlásili za NAJ dedinu na Záhorí, má sobotňajšie druhé kolo volieb prezidenta SR pokojný priebeh. Prví voliči si sadli za plentu hneď po otvorení volebnej miestnosti, celkovo však v porovnaní s prvým kolom tu evidujú menší záujem o voľby.

"Je to možno spôsobené aj tým, že dnes je krásny deň a ľudia robia v záhradkách, takže možno počet voličov narastie k večeru,“ naznačila členka okrskovej volebnej komisie Ľudmila Halásová.

17:33 ​Počet Slovákov, ktorí volili na voličský preukaz počas svojho pobytu v Kúpeľoch Piešťany, je v druhom kole prezidentských volieb o čosi vyšší ako v hlasovaní pred 14 dňami. Kúpeľní hostia zvyknú svoje hlasy odovzdávať vo volebnom okrsku, ktorý je najbližšie ku Kúpeľnému ostrovu, v Piešťanskom informačnom centre v blízkosti Kolonádového mosta. Ale nie je to úplne pravidlom.

17:30 Obyvatelia podhorskej osady Vlkolínec volili prezidenta v novovybudovanom Dome UNESCO, ktorý sprístupnili minulý rok na jeseň. S prenosnou volebnou schránkou tam v sobotu popoludní zavítali členovia okrskovej volebnej komisie z ružomberskej mestskej časti Biely Potok.

17:16 Vo volebnom okrsku číslo 50 v Trenčíne - Záblatí volila volička – babička, Brlejová Jozefína, ktorá sa tento rok dožíva 100 rokov.

"Jej volebný výkon bol taký rýchly, že sme si ju nestačili ani odfotiť," uviedol predseda volebnej komisie Jozef Bečár.

17:05 Aj počas druhého kola volieb prezidenta SR sú na Slovensku prítomní pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Ich úlohou je vyhodnotiť legislatívne normy na voľbu prezidenta SR a vedenie volebnej kampane, ako aj kontrolovať tieto normy v praxi.

Ako o tom informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová, po ukončení volieb vypracujú hodnotenia a odporúčania. "Vo volebný deň viac-menej diskusie nie sú, pozorovatelia pozorujú, robia si zápisky, majú svojho tlmočníka. Na základe poznatkov, ktoré zistia, budú robiť závery, ktoré budú s nami konzultovať," uviedla Chmelová.

16:39 Možnosť odovzdať svoj hlas budúcej hlave štátu v sobotu využilo aj viacero pacientov a lekárka Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. S prenosnou volebnou urnou tam za nimi prišli dvaja členovia okrskovej volebnej komisie, ktorá sídli v bojnickom centre voľného času.

​16:29 Pokojný priebeh a veľmi nízka účasť charakterizuje aj druhé kolo prezidentských volieb na prevažne rómskom sídlisku Luník IX v Košiciach. V prvom kole tu prišlo hlasovať len 2,83 percenta voličov.

V tejto mestskej časti je v dvoch volebných okrskoch zapísaných zhruba 4400 oprávnených voličov. "Voľby prebiehajú pokojne, bez problémov, s malou účasťou, podobne ako pred dvoma týždňami," uviedla predsedníčka okrskovej volebnej komisie č. 2 Monika Čekanová. Žiadosti o hlasovanie do prenosnej schránky v okrsku nedostali.

16:27 Asi 1300 mien je zapísaných vo voličských zoznamoch na prezidentské voľby v jedinom okrsku kúpeľnej obce Kováčová v okrese Zvolen. Zhruba v polovici volieb si prišlo uplatniť svoje právo asi 450 z nich.

"Je to o niečo menej ako v rovnakom čase pred dvoma týždňami. Vtedy za celý volebný deň prišlo voliť približne 820 voličov," povedala predsedníčka okrskovej komisie Katarína Jurigová Vrťová.

16:18 ​Čaputová očakáva tesnejší výsledok.

“Keďže sme už len dvaja kandidáti, tak ten pomer hlasov sa rozdeľuje medzi dvoch, takže očakám tesnejší výsledok. Uvidíme v koho prospech,” povedala Čaputová. “Som rada, že máme za sebou kampaň, ktorá v mojom prípade trvala desať mesiacov a ostatné je už na ľuďoch,” dodala.

16:00 V Pezinku volila aj kandidátka na prezidentku Zuzana Čaputová. Vo volebnej miestnosti ju čakalo množstvo novinárov.

15:51 Svoj hlas vo voľbách odvzdala aj Lucia Ďuriš Nicholsonová.

"Dobre bude. Krúžkovali sme číslo pred menom kandidátky," pripísala k fotografii na sociálnej sieti.

15:24​ Vo vestibule železničnej stanice v Krásne nad Kysucou vítala v sobotu domácich obyvateľov aj cestujúcich okrsková volebná komisia druhého kola prezidentských volieb.

"Kým nebola volebná miestnosť na železničnej stanici, miestni obyvatelia mali zhruba štyri kilometre do najbližšej volebnej miestnosti v základnej umeleckej škole. Postavili sme tu sídlisko s dvanástimi bytovými domami a býva tam už takmer 400 ľudí. Chcel som, aby mali uľahčenú volebnú sobotu, aby nemuseli chodiť tak ďaleko," povedal primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa.

15:23 V Závode na Záhorí odvolila v sobotňajšom druhom kole volieb prezidenta SR aj najmladšia obyvateľka obce s voličským právom. Romana Valentová ho získala v sobotu a ešte pred popoludňajšou oslavou svojich 18. narodenín si prvýkrát vyskúšala, aké je to voliť.

V tom, koho podporí, mala jasno. Rovnako jasnú predstavu má i tom, prečo je dôležité zúčastniť sa na prezidentských voľbách. "Tieto voľby sú dôležité pre to, aby sa niečo v tejto krajine zmenilo," zdôraznila.

14:55​ Priamo zo svahu si k volebným schránkam v obci Demänovská Dolina prichádzajú vybrať novú hlavu štátu milovníci aktívneho života a športu zo všetkých kútov Slovenska.

14:54 Voľby prezidenta SR sú v najväčších bratislavských mestských častiach zatiaľ pokojné a plynulé.

14:48 Občania i členovia volebných komisií využívajú počas volebného dňa infolinku ministerstva vnútra, kde im pracovníci odboru volieb odpovedajú na otázky a podnety týkajúce sa prezidentských volieb. Predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány uviedol, že voľby majú po celom Slovensku relatívne pokojný priebeh.

Občania môžu volať až do uzavretia volebných miestností na telefónne čísla 02/48592317 a 02/48592312. Infolinku ministerstva vnútra využívajú občania podľa šéfa komisie vo veľkej miere. "Ide o otázky preukazovania totožnosti, i vo vzťahu k trvalému pobytu a množstvo podobných technických otázok," uviedol.

14:38​ V najzápadnejšom sídle SR v Záhorskej Vsi plynie sobotňajšie druhé kolo volieb prezidenta SR pokojne a bez problémov. Doterajšia účasť podľa starostu Borisa Šimkoviča približne kopíruje záujem o voľby v prvom kole.

Záhorská Ves mala v prvom kole prezidentských volieb pred dvomi týždňami vôbec najnižšiu účasť v rámci obcí na Záhorí v Bratislavskom kraji. "Zatiaľ to vyzerá tak, že aj tentoraz je o voľby menší záujem,“ uviedol pre TASR starosta.

14:37 V Rohožníku, najmenšej obci Humenského okresu, očakávajú aj v druhom kole prezidentských volieb vysokú účasť. V prvom kole bola viac ako 75 percent. Evidovali tu 41 oprávnených voličov, boli medzi nimi aj členovia miestnej okrskovej volebnej komisie z iných dedín, resp. miest, k urnám pristúpilo 31 ľudí.

14:09 Malý záujem o sobotné druhé kolo prezidentských volieb majú obyvatelia rómskej osady v Trebišove. Príchod členov okrskovej volebnej komisie s prenosnou urnou však bol oživením a vyvolal aj spontánny tanec domácich.

"Teraz sme boli v osade s voličskou urnou, voliči zjavne prejavili svoj temperament tancom a dobrou náladou. Som učiteľkou v škole v tejto osade a preto ten temperament a to nadšenie bolo také, aké bolo," povedala pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie číslo 3 Tatiana Chačlarian.

14:06 V sobotnom druhom kole prezidentských volieb už odvolil aj predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS). Volil mimo svojho trvalého bydliska a využil tak možnosť voličského preukazu. TASR o tom informoval hovorca Kancelárie NR SR Tomáš Kostelník. Danko vyzýva všetkých občanov, aby takisto využili svoje občianske právo a išli voliť.

​13:57 O druhé kolo prezidentských volieb by mal byť väčší záujem ako o prvé kolo spred dvoch týždňov. Poukazuje na to aspoň počet vydaných hlasovacích preukazov v najväčších bratislavských mestských častiach, čo TASR potvrdili hovorcovia miestnych samospráv.

Ďalšie oslovené bratislavské mestské časti však zatiaľ evidujú nižšiu účasť voličov ako 16. marca, vysvetľujú si to pekným počasím. "V prvom kole evidujeme 3154 hlasovacích preukazov, v druhom kole 4194. To je o 1040 preukazov viac," uviedla pre TASR Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.

13:56 V obci Medzany v okrese Prešov prijali viaceré opatrenia, pretože počas prvého kola prezidentských volieb (16. 3.) došlo k incidentu s volebnou urnou.

"Keďže vtedy sa urna porušila, tak teraz je plechová. Je pevnejšia, obsah sa nevysype a máme na nej aj visiaci zámok. Zabezpečená je maximálne," uviedol predseda Okrskovej volebnej komisie v Medzanoch Rastislav Tabák.

13:41 V Košiciach odovzdal svoj hlas Rudolf Schuster.

13:22​ Obyvatelia Banskej Štiavnice a okolia v sobotu okrem voľby novej hlavy štátu podpisovali aj petíciu za zachovanie sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), š. p., v meste. Ľudia, ktorí sa pri petičnom výbore pristavovali, sa zhodovali v názore, že sídlo podniku má v Banskej Štiavnici svoje opodstatnenie.

"Nemyslím si, že všetko musí byť vo veľkých mestách. Ja som z dediny, ktorá je od Bratislavy vzdialená 120 kilometrov a vidím, že všetko sa centralizuje v okolí hlavného mesta a na zvyšok Slovenska sa zabúda," poznamenala pani Jana z Rybníka.

13:21 Najstarším voličom v trenčianskej mestskej časti Opatová je 98-ročný Jozef Steklý.

Okrskovej volebnej komisii predložil občiansky preukaz v červenej plátennej väzbe, ktorý mu vydali v 50. rokoch minulého storočia. Do volebnej miestnosti v miestnom kultúrnom stredisku, ktorá je vzdialená len asi 50 metrov od jeho domu, prišiel predpoludním a ako sám povedal, splnil si svoju občiansku povinnosť.

13:05 Pokojný priebeh druhého kola prezidentských volieb potvrdila aj polícia. Podľa hovorcu Prezídia Policajného zboru SR Michala Slivku nezaznamenali žiadne incidenty a doposiaľ nebolo podané žiadne trestné oznámenie ani oznámenie o priestupku.

"V uliciach je 6513 policajtov, či už operatívnych pracovníkov alebo pracovníkov špeciálnych útvarov alebo poriadkovej polície, ktorí sa okrem iného venujú aj priebehu volieb," doplnil Slivka. Predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány pripomenul, že policajné hliadky nemôžu stáť pred každou volebnou miestnosťou.

"Je na zvážení vedenia policajného zboru, kde rozmiestnia vo volebný deň svoje sily. Tých niekoľko tisíc policajtov pochopiteľne nebude stáť pred každou volebnou miestnosťou, ale predovšetkým sú v blízkosti budov, kde je viac volebných miestností, kde možno z nejakých dôvodov pokladajú za vhodné, aby bola možno aj viditeľná ich prítomnosť," priblížil.

12:35 Priebeh druhého kola prezidentských volieb je stále pokojný. Skonštatoval to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Barány s tým, že zatiaľ nič vážnejšie nenarušilo priebeh hlasovania. Dodal, že komisia priebežne rieši niekoľko desiatok podnetov, ktoré sú však bežné pri každých voľbách.

12:32 V Sliači-kúpeľoch odvolilo dopoludnia vyše 50 klientov

Viac ako 50 klientov kúpeľov v Sliači si prišlo v sobotu dopoludnia zvoliť svojho kandidáta v druhom kole prezidentských volieb. Volebný okrsok je zriadený v liečebnom dome Palace a slúži predovšetkým ľuďom, ktorí sa v kúpeľoch v týchto dňoch liečia. "Doteraz prišlo o niečo viac voličov, ako tomu bolo pred dvoma týždňami o tomto čase," povedala predsedníčka okrskovej komisie číslo 6 Margita Šiagiová.

12:23 Pellegrini sa už teraz teší na spoluprácu s novou hlavou štátu

Premiér Peter Pellegrini sa už teraz teší na spoluprácu s novou hlavou štátu. Svoj hlas v druhom kole prezidentských volieb prišiel odovzdať spoločne so svojimi rodičmi. "Veľmi si želám, aby sme ako Slováci a Slovenky mali dobrú hlavu štátu, s ktorou sa bude dobre spolupracovať a ktorá nás bude dobre reprezentovať navonok a bude robiť dobrú prácu aj dovnútra krajiny," reagoval predseda vlády.

12:17 Bukovszky očakáva, že budúca hlava štátu sa bude viac zaoberať menšinami

Od budúcej hlavy štátu splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky očakáva, že sa s otázkami menšín bude zaoberať vo väčšej miere. „Menšinová politika je základom demokratického zriadenia. K dosiahnutiu tohto stavu je však potrebná pravidelná komunikácia, ale aj odborník v tíme prezidenta či prezidentky, ktorý by systematicky upozorňoval na potreby a problémy národnostných menšín,“ uviedol Bukovszky

12:10 V nitrianskej fakultnej nemocnici volilo 24 pacientov a lekárov

Svoj hlas v druhom kole prezidentských volieb už odovzdali aj pacienti a lekári v nitrianskej fakultnej nemocnici. Podľa slov hovorkyne nemocnice Tatiany Timkovej záujem voliť prejavilo 19 pacientov. „Na voľbách sa okrem nich zúčastnilo aj päť lekárov, ktorí sa práve nachádzajú v službe. Členov volebnej komisie sprevádzala po nemocnici vedúca odboru ošetrovateľstva Melanie Beťková,“ povedala Timková.

12:04 Andrej Kiska vyzval ľudí, aby prišli voliť. Prezident podľa neho musí mať silný mandát.

12:00 Bývalý prezident Ivan Gašparovič odvolil krátko pred dvanástou hodinou spoločne s manželkou na Gymnáziu na Metodovej ulici v Bratislave.

11:55 Množstvo Slovákov podobne ako v prvom kole prezidentských volieb volí v obci Kúty v okrese Senica na voličský preukaz a cestovný pas. "V prvom kole v Kútoch odvolilo približne 2300 voličov, z ktorých viac ako 700 volilo na voličské preukazy a cestovný pas. Podobnú účasť očakávame aj počas druhého kola," uviedla pre TASR predsedníčka volebnej okrskovej komisie číslo dva Mária Székelyová.

11:50 Svoj hlas v prezisentských voľbách odovzdal aj Erik Tomáš.

"Odvolené a aj keď nie je nedeľa idem si dat rezeň aby som aj takto symbolicky podporil Maroša Šefčoviča," napísal k fotografii na sociálnej sieti.

11:36 Priebeh prezidentských volieb je zatiaľ pokojný, predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány predpokladá, že to tak bude aj naďalej. "Vychádzam zo skúseností z prvého kola, hlasovanie v druhom kole je ešte o niečo jednoduchšie," pripomenul. Bárány tiež doplnil, že do terénu pôjdu členovia komisie v obmedzenom rozsahu.

11:11 Premiér Peter Pelegrini vyzýva ľudí, aby išli voliť.

"Dnes rozhodujeme o tom, kto bude najbližších päť rokov reprezentovať Slovensko v zahraničí, kto bude najvyšší veliteľ ozbrojených síl a bude zastávať mnohé ďalšie dôležité úlohy. Ja som svoj hlas už odovzdal a prosím aj vás všetkých, aby ste si našli tých pár minút a išli voliť. Nech má náš budúci prezident čo najsilnejší mandát od občanov. Už teraz sa teším na našu budúcu spoluprácu," napísal na sociálnej sieti premiér.

11:00 Kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič odvolil spolu so svojou manželkou a rodinou. Tak, ako po prvom kole, aj dnes ich pozval na obed. Zároveň vyzval všetkých ľudí, aby išli dnes voliť.

10:56 Možnosť voliť prezidenta SR majú v sobotu aj odsúdení a obvinení v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody na Floriánskej ulici v Košiciach. S prenosnou volebnou urnou tam dopoludnia prišli dvaja členovia z okrskovej volebnej komisie č. 18 v Starom Meste.

10:54 Svoj hlas do urny vhodil aj bývalý prezident Slovenskej repububliky, Rudolf Schuster

10:53 V Poprade odvoil aj prezident Andrej Kiska spolu so svojou manželkou

,,Poďme voliť. Aktuálne udalosti okolo Mariána Kočnera ukazujú, že potrebujeme politikov a političky, ktorí budú bojovať za slušné a spravodlivé Slovensko,” napísal Kiska na sociálnej sieti.

10:48 Ľuďom, ktorí by kvôli svojmu zdravotnému stavu či sociálnej situácii nemohli uplatniť svoje volebné právo, pomáhajú aj pracovníci Diecéznej charity v Nitre. Seniorom a nevládnym voličom pomáhajú zabezpečiť voľbu do prenosnej urny, ľuďom bez domova zasa vysvetľujú, ako a kde môžu ísť voliť.

10:29 Kompletné výsledky druhého kola prezidentských volieb si budete môcť pozrieť TU.

10:28 Hlas svojmu favoritovi odovzdal aj poslanec Robert Fico.

10:07 Slováci žijúci a pracujúci v zahraničí musia pre účasť na prezidentských voľbách na Slovensku precestovať aj tisíce kilometrov a investovať stovky eur. Vyplýva to z ankety iniciatívy Srdcom doma na sociálnej sieti.

10:03 Odvolil aj podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši spolu s manželkou

9:49 V obci Príkra volia hlavu štátu v dome starostu

V jednej z najmenších obcí na Slovensku - Príkra, volia počas sobotňajšieho druhého kola prezidentských volieb v dome starostu. Dôvodom je, že nemajú vlastnú budovu obecného úradu. Starosta preto úraduje doma.

"Budovu bývalého obecného úradu odkúpil nový majiteľ a nedohodli sme sa na nájme. Výhody sú, že všetko máte v jednom. To je veľká výhoda a nevýhoda, že viac ľudí je v dome, ale zase, keď sú veľké priestory, tak to nie je problém," uviedol pre TASR starosta obce Príkra Miroslav Goldir. V obci má trvalý pobyt 12 ľudí.

"Počas prvého kola prezidentských volieb prišli voliť deviati z desiatich obyvateľov a dvom som odovzdal hlasovacie preukazy. Takže účasť bola viac ako 90 percent," skonštatoval starosta s tým, že v minulosti mala obec takmer 150 obyvateľov.

9:45 Pokiaľ volič nevie, kde sa nachádza jeho volebná miestnosť, môže sa obrátiť na infolinku ministerstva vnútra do 22.00 h, kde im pracovníci poskytnú potrebné informácie týkajúce sa prezidentských volieb. Volať môžete na telefónne čísla 02/48592317, 02/48592312.

9:38 Dve volebné miestnosti v Trnave pred voľbami dezinfikovali

Volebné miestnosti, ktoré sa nachádzajú na prízemí Strednej priemyselnej školy v Trnave, boli vydezinfikované a pripravené na voľby. Voličov o tom informuje oznamom na vstupe do školy jej riaditeľ Ľudovít Šimun. V škole na Komenského ulici, ktorú uprostred týždňa zasiahla vírusová epidémia, sú umiestnené volebné miestnosti okrskov sedem a osem.

Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Ruženy Olešovskej členovia komisie majú informácie o epidémii, žiadnym spôsobom to však prípravu na voľby ani samotné voľby neovplyvnilo. Voliči si môžu oznam o opatreniach prečítať na dverách budovy, komisia podľa nej nezaznamenala v tejto súvislosti žiadne výhrady.

9:19 Pokojný priebeh je aj v Lučeneckom okrese

Druhé kolo volieb prezidenta SR v Lučeneckom okrese zatiaľ prebieha bez problémov a všetky volebné miestnosti boli otvorené včas. Potvrdil to Jaroslav Morháč, zapisovateľ okresnej volebnej komisie, ktorá zastrešuje okresy Lučenec a Poltár. „Všetky miestnosti sú otvorené, všetkých 133 okrskov funguje. Žiadne závažné problémy sme nezaregistrovali,“ priblížil Morháč.

9:02 Hlasovať prišli Slováci z Viedne, Prahy, ale i Argentíny.

Spoza hraníc, ale i iného kontinentu prišli Slováci pôsobiaci v zahraničí, aby mohli hlasovať v sobotnom druhom kole prezidentských volieb. Zhodujú sa, že najdôležitejšie je aktívne prejaviť svoj názor a využiť možnosť participovať svojím hlasom na výsledku volieb.

8:55 V Bratislavskom kraji sa začali voľby bez problémov a načas.

Druhé kolo prezidentských volieb sa v Bratislavskom kraji začalo načas a bez problémov. "Všetky okrskové volebné komisie začali načas, všetko je v poriadku. Nikto nám nehlásil žiadne problémy," uviedli z Okresnej volebnej komisie Bratislava. V okrese Malacky hlásia tentoraz bezproblémový a pokojný začiatok druhého kola volieb hlavy štátu. "Všetko prebieha v poriadku. V celom okrese sa začalo načas," spresnili z Okresnej volebnej komisie Malacky.

8:29 Aj v slovenských väzeniach začínajú postupne odsúdení a obvinení voliť.

V sobotnom druhom kole prezidentských volieb bude môcť odovzdať svoj hlas viac ako 10.000 väzňov. Do 17 slovenských ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavov na výkon väzby i do väzenskej nemocnice v Trenčíne členovia jednotlivých volebných komisií prinášajú postupne volebné urny.

8:03 V Klenovci prišli prví dvaja voliči bezprostredne po otvorení miestnosti.

Bez problémov a načas sa začali sobotné prezidentské voľby v Klenovci, ktorý je najväčšou obcou v Rimavskosobotskom okrese. Informoval o tom predseda okrskovej volebnej komisie v okrsku číslo 1 Ondrej Múka, podľa ktorého bezprostredne po otvorení volebnej miestnosti prišli prví dvaja voliči zo 773 zapísaných. „Stretli sme sa o šiestej ráno, do siedmej sme všetko pripravili. Nič nám nechýba, sme pripravení,“ uviedol Múka.

7:46 V kopaničiarskej obci Chvojnica hlasovali voliči hneď v prvých minútach.

Viacero voličov hlasovalo vo volebnej miestnosti v priestoroch obecného úradu. "Voliť chodím pravidelne na každé voľby. Aj keď to nie je zákonná povinnosť, z morálnej stránky to za povinnosť považujem. Som presvedčená, že kto nevolí, nemá potom právo ani kritizovať. V druhom kole nie sú z môjho pohľadu nevoliteľní kandidáti a mám po dlhej dobe pocit, že nevolím menšie zlo," uviedla jedna z prvých tamojších voličiek Angelika.

7:29 Volebné schránky v bratislavskom Lamači plnia prvé hlasovacie lístky.

Medzi prvými bola vo volebnej miestnosti aj pani Daniela. "Od prezidenta očakávam profesionalitu a to, že jeho komunikácia prispeje k tomu, aby atmosféra v spoločnosti nebola natoľko vyhrotená, ako je tomu teraz," ozrejmila očakávania od novej hlavy štátu.

7:15 Zákonnú možnosť začať hlasovanie skôr využili opäť v obci Lúčka v Sabinovskom okrese, kde sa volebné miestnosti otvorili o hodinu skôr, teda o 6:00.

7:03 Odvolili prví voliči.

7:02 Informačné moratórium platí do skončenia dnešných volieb prezidenta.

7:00 Volebné miestnosti sa otvorili

Ako voliť, aby váš hlas neprepadol

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Krúžkuje sa číslo

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas.

Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný.

Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie.

Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Prenosná volebná schránka

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.