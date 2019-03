Voľby prezidenta 2019: Šefčovič čaká na výsledky, obáva sa nízkej účasti

BRATISLAVA - Nálada vo volebnom štábe kandidáta na prezidenta Maroša Šefčoviča je pokojná. Povedal to dnes v hoteli, v ktorom čaká so svojimi blízkymi na výsledky prezidentských volieb.

"Boli to intenzívne týždne, nič intenzívnejšie som nezažil. Prešiel som viacerými hearingami, boli veľmi tvrdé, odborné, ale predsa len, toto je vaša krajina, vaša vlasť," povedal.

Uviedol, že vo volebnom štábe nikto zo Smeru-SD nie je. „Určite si zavoláme. Od začiatku som hovoril, že kandidujem ako Maroš Šefčovič, nezávislý a nadstranícky kandidát. Sú tu všetci moji podporovatelia, priatelia,“ povedal.

Kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič sa obáva, že dnes bola volebná účasť nižšia ako v prvom kole pred dvoma týždňami. Podľa neho čím vyššia účasť, tým silnejšia legitimita budúceho prezidenta. "Keď budú prvé výsledky, prídem, podelím sa o prvé dojmy," povedal pred novinármi.

Výsledky volieb si netrúfol odhadnúť. "Stále nevieme, aká bude účasť. Jediná vec, čo ma trochu trápi, je, že účasť môže byť nižšia," uviedol s tým, že na druhej strane to chápe, keď dnes bolo pekné jarné počasie.

Ohlasy zo zahraničia má pozitívne. "To, čo rezonovalo v médiách, je, že SR je výnimkou z regiónu, že do finále išli dvaja proeurópski kandidáti. Je to dôležité a odzrkadľuje to aj fakt, že sme to v eurointegrácii dotiahli najďalej," priblížil. Podľa neho počas najbližších rokov sa môže rozhodnúť, aké toto storočie bude, či čínske, americké alebo európske. Je presvedčený, že treba pripraviť mladú generáciu na nové trendy robotizáciu, digitalizáciu.