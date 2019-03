Prezidentské voľby 2019: Dnešná noc podľa Roberta Mistríka patrí Zuzane Čaputovej

BRATISLAVA – Zuzanu Čaputovú prišiel do jej volebného štábu podporiť aj Robert Mistrík, ktorý sa koncom februára vzdal v jej prospech. Verí v jej úspech, myslí si, že jej výsledok bude blízko 60 percent.

„Myslím si, že tieto voľby vyhrá, a to je najdôležitejšie,“ povedal na otázku, či Čaputová vyhrá aj jeho zásluhou. „Nechcem si robiť zásluhy, je to jej snaha, jej výsledok,“ povedal pri príchode do štábu. Mistrík prišiel Čaputovú podporiť aj pred dvomi týždňami počas prvého kola volieb.

Na margo možnej spolupráce povedal, že si nemyslí, že by mala byť medzi nimi v budúcnosti nejaká úzka spolupráca, ale nevylúčil, že sa možno občas stretnú. K svojej politickej budúcnosti sa vyjadrovať nechcel, tvrdí, že dnešná noc patrí Čaputovej.

Priestory bratislavskej Starej tržnice sa pomaly zapĺňajú. Pozvánku dostalo zhruba 700 ľudí, vrátane prezidenta Andreja Kisku či emeritného arcibiskupa Roberta Bezáka. Spomedzi politikov sú tu predstavitelia koalície Progresívne Slovensko – Spolu ako napríklad Ivan Štefunko, Simona Petrík, Viera Dubáčová či Michal Šimečka.

Podporu jej prišla vyjadriť aj dizajnérka Dana Kleinert či český spevák a bývalý poslanec Michael Kocáb. Je tu aj herečka Zuzana Mauréry, ktorá jej spolu so Zuzanou Fialovou vyjadrila v kampani podporu. Atmosféra je dobrá, počas toho, ako televízie zverejnili prieskumy a objavili sa prvé výsledky, Čaputová si od svojich podporovateľov vyslúžila potlesk. Podľa predbežných výsledkov Čaputová zatiaľ vedie nad svojím súperom Marošom Šefčovičom.

Čaputová sa už dnes poďakovala svojej rodine a tímu za podporu a pomoc v kampani . Prejav adresovaný jej spolupracovníkom na pódiu prekladala aj tlmočníčka do posunkovej reči.