Premiér by mal odvolať Sakovú aj v jej vlastnom záujme, tvrdí opozícia

"Robila to napriek zisteniam nemeckých vyšetrovacích orgánov, ktoré ukázali na slovenskú stopu, napriek tomu, že vláda vo Vietname nedokázala slovenskému ministerstvu zahraničia vysvetliť, akou inou cestou sa unesený Thanh do Vietnamu dostal, a dokonca aj vtedy, keď už unikali informácie zo slovenskej polície, že náhla návšteva vietnamskej delegácie bola krytím únosu," konštatujú opozičné subjekty. Ministerka je podľa opozície v tomto prípade v konflikte záujmov a keby bola súčasťou celého komplotu, nesprávala by sa inak. Keďže sa sama odstúpiť nechystá, k jej odvolaniu vyzýva opozícia predsedu vlády Petra Pellegriniho,

Denník N v pondelok informoval o tom, že dvaja policajti vypovedali pred slovenskými vyšetrovateľmi, že na letisku videli, ako vlečú do nášho vládneho lietadla Trinh Xuan Thanha. Hvorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Michal Šúrek potvrdil, že v prípade údajného únosu Vietnamca bol vydaný pokyn na začatie trestného stíhania.

"Dozorujúci prokurátor vydal pokyn na začatie trestného stíhania vo veci prečinu obmedzovania osobnej slobody spolupáchateľstvom," uviedol. Prípad na slovenskej strane dozoruje Krajská prokuratúra v Bratislave, na prácu vyšetrovateľov dohliadajú traja prokurátori. Vietnamec bol údajne unesený ešte počas minulého leta pomocou slovenského vládneho špeciálu. Vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) akúkoľvek úmyselnú účasť Slovenska odmieta. Kauzu údajného únosu od 3. augusta tohto roka vyšetrujú slovenské orgány činné v trestnom konaní. Na prípade spolupracuje aj Generálna prokuratúra SR spoločne s nemeckými a českými kolegami.