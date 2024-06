Manželstvo českých spevákov na diaľku: Podviedol ju už dva roky po svadbe!

ilu (Zdroj: Profimedia)

Holky z gymplu, Citronová holka, Dívky z diskoték, či Dívka Gloria boli hity, ktoré Vávru vystrelili na výslnie a navždy sa vryli do pamäte jeho fanúšičiek. Spievajúci bubeník - ako mu hovorili – sa trápil s artrózou a ďalšími zdravotnými problémami, v roku 2021 však zomrel na rakovinu pľúc. Hudobník, ktorý bol druhým manželom speváčky Věry Špinarovej (†65), dožil sám a opustený. Nemal dostatok síl na boj s nádorom pľúc. Podľa blesk.cz o Vávrovej smrti informoval jeho syn Filip. „Vo štvrtok o 21:29 hodín umrel môj otec. Mal nádor na pľúcach a jeho organizmus bol príliš slabý na boj s ním. Bard českej muziky, milovník života, patriot. I keď sa naše cesty pred rokmi rozišli, bude mi chýbať,“ napísal vtedy na instagrame Filip, ktorý s otcom nehovoril 17 rokov.

Vávra bol trikrát ženatý a mal dve deti - z prvého manželstva syna Filipa, z tretieho dcéru Viktóriu. Hudobníkovou druhou manželkou bola v období jeho najväčšej slávy ostravská speváčka Věra Špinarová (†65), s ktorou sa zobrali v roku 1984. Manželstvo im vydržalo do roku 1999, kedy sa po 15. rokoch rozviedli. Hlavným kameňom úrazu bolo manželstvo na diaľku, keďže Věra nechcela odísť z Ostravy a Vávra chcel ostať v Prahe.

Manželskému vzťahu však nepridala ani Vávrova slabosť pre ženy. A keďže fanúšičky čakali po koncertoch vždy pred hotelom, jeho životom prešlo veľa žien. Ako uvádza super.cz, Špinarovej bol neverný už dva roky po svadbe a sám priznal, že keby mal všetky svoje milenky spočítať, asi by sa nedorátal. Odhadoval však, že ich mohla byť asi tisícka.

Vítězslav Vávra (Zdroj: Wikipedia)

Vávra zahájil svoju hudobnú kariéru začiatkom 70-tych rokov 20. storočia v amatérskej skupine Hills. V roku 1973 sa stal spoluzakladateľom skupiny Ges a neskôr pokračoval v skupine Faraón ako hráč na bicie. Krátko nato ho producent a hudobný vydavateľ Petr Hannig angažoval do svojej skupiny Maximum, a bol to práve on, kto v ňom odhalil aj spevácke kvality. V roku 1983 sa Vávra osamostatnil a založil zoskupenie Monogram. Vrchol popularity zažil v 80-tych rokoch 20. storočia, v roku 1981 bol tretí v ankete Zlatý slavík.