Vdovec po Bartošovej (†48) prišiel k Ivetinmu hrobu a... Z toho mrazí!

PRAHA - Zaujímavá náhoda! Vo štvrtok to bude už sedem rokov od tragickej udalosti, ktorá otriasla mnohými Slovákmi a Čechmi. Talentovaná speváčka Iveta Bartošová (†48) sa totiž 29. apríla 2014, v deň narodenín svojho manžela Josefa Rychtářa (62), rozhodla spáchať samovraždu. Ján Kubiš, ktorý občas prispieva do markizáckej Smotánky sa pri príležitosti tohto smutného výročia vybral za vdovcom a spolu navštívili speváčkin hrob. A tam...

Ján Kubiš, ktorý organizuje rôzne festivaly, či nakrúca reportáže pre markizácku Smotánku, sa priatelí s viacerými veľkými hviezdami nášho i českého šoubiznisu. Jeho dobrou priateľkou bola aj Iveta Bartošová.

Tú navštívil aj pár dní pred tragickou udalosťou, keď sa skokom pod vlak rozhodla ukončiť svoj život. Počas jeho návštevy vzniklo video, ktoré v týchto dňoch zverejnil na YouTube i v markizáckej Smotánke. „Keď som bol v Prahe a Ivetka bola doma, často som sa zastavil. Veľmi príjemné stretnutia to boli. Chýbaš, dievčatko,” napísal nedávno na sociálnej sieti Facebook.

VIDEO: Ján Kubiš počas rozhovoru s Ivetou Bartošovou.

Kubiš nedávno zavítal do Prahy. Okrem toho, že navštívil vdovca po speváčke, spoločne sa vybrali aj na miesto, kde jej život pred rokmi vyhasol a zašli aj na Ivetin hrob, aby jej tam zapálili sviečku. Ako odznelo v markizáckej Smotánke, hneď, keď prišli na miesto Bartošovej večného odpočinku, začalo pršať...

„Janko, to sa nedá zabudnúť. Bola rozporuplná, to vieme všetci, že? Ale ona ten život nemala jednoduchý. Vieš čo? Snažil som sa na ňu dávať pozor, pretože ona na liečenie nechcela ísť,” poznamenal Josef Rychtář, ktorý na hrob svojej zosnulej manželky pôjde určite aj vo štvrtok, presne v deň výročia jej smrti, kedy on sám slávi narodeniny.

Keď Ján Kubiš a Josef Rychtář prišli k hrobu Ivety Bartošovej, začalo pršať. Zdroj: TV Markiza

Hrob Ivety Bartošovej je plný sošiek anjelov. Zdroj: TV Markiza