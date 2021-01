Pikantné priznanie legendárneho speváka: Kvôli tomuto sa mi zmenšil penis!

Rod Stewart sa narodil 10. januára 1945 v Londýne ako najmladšie z piatich detí. O školu sa príliš nezaujímal, celá ich rodina totiž žila najmä futbalom. Ako 16-ročný podpísal zmluvu s istým futbalovým klubom, avšak po mesiaci z neho odišiel. Rodičia boli nešťastní.

Mladíka oveľa viac zaujímala hudba a hra na gitare. Začínal ako pouličný umelec a cestoval po rôznych krajinách. Istý čas pracoval ako dizajnér i hrobár.

V roku 1963 nastúpil do skupiny Five Dimensions a s pribúdajúcimi rokmi pôsobil v mnohých iných formáciách a skupinách. V roku 1975, po rozpade kapely Faces, sa Stewart vydal na sólovú dráhu. Na konte má 30 štúdiových albumov, cenu Grammy aj Brit Award. Za svoj prínos hudbe a charite bol v roku 2016 odmenený rytierským titulom. Má hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy, dvakrát bol uvedený do Rock and rollovej siene slávy.

Rod Stewart bol trikrát ženatý. S prvou ženou Alanou majú dcéru Kimberly a syna Seana. Jeho druhou manželkou bola modelka Rachel Hunter, ktorá mu porodila dcéru Renee a syna Liama. S treťou ženou - Penny Lancaster má tiež dve deti. Okrem týchto ratolestí má slávny spevák aj 58-ročnú dcéru Sarah, ktorá do svojich 18 rokov nemala tušenia, že je dcérou slávneho umelca. S modelkou Kelly Emberg má 33-ročnú dcéru Ruby.

Rod Stewart s manželkou Penny.

Hoci Rod Stewart nepatrí medzi najväčších fešákov, po svojom boku mal vždy krásne ženy. Väčšina z nich bola od neho vyšia. Pre neho to nebol žiaden problém. Ako zvykol tvrdiť, znamenalo to, že dotyčná má dlhé nohy.

O Stewartovi je známe, že istý čas užíval drogy. V jednom z rozhovorov priznal, že v 80. rokoch pred koncertami užíval steroidy, aby si udržal zdravý hlas a zvládal vystúpenia. Okrem toho však pocítil aj negatívne následky. Ako prezradil, vraj sa mu v dôsledku toho zmenšil penis. „Nie je veľký, ale za to, krásny! Aspoň tak to zvykne hovoriť moja žena,” poznamenal Rod v jednom z rozhovorov. „Je to jedna z najhorších drog vôbec,” dodal na margo užívania steroidov.