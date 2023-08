Najtichší člen kapely Queen: Už roky miluje jedinú ženu a má 6 detí!

John Deacon (Zdroj: Profimedia)

John Deacon sa narodil 19. augusta 1951 v anglickom meste Leicester. Už ako 14-ročný založil svoju prvú kapelu, ktorú však nakoniec kvôli štúdiu v Londýne opustil. Počas neho sa však stále venoval hudbe a objavoval sa vo viacerých hudobných kluboch. Práve návšteva jedného z nich mu v roku 1970 navždy zmenila život.

John Deacon (druhý zľava) s kapelou Queen (Zdroj: Profimedia)

Vtedy sa totiž stretol s trojicou Freddie Mercury, Brian May a Roger Taylor. Tí založili kapelu Queen a o rok neskôr hľadali do svojich radov basgitaristu. Deacona následne pozvali na skúšku a ich osud je už každému dobre známy. Skupina sa počas svojej existencie zaradila medzi tie najlegendárnejšie zoskupenia histórie a ani v súčasnosti neexistuje nikto, kto by nepoznal aspoň jeden z ich svetoznámych hitov.

Aj napriek tomu, že Deacon je považovaný za najtichšieho člena Queen, pre kapelu napísal viacero veľkých hitov, ako sú napríklad You're My Best Friend, Another One Bites the Dust či I Want to Break Free. Jeho nekonfliktná povaha sa prejavovala aj v osobnom živote, keďže sa okolo neho nediali žiadne veľké škandály. Od roku 1975 je šťastne ženatý s jeho životnou láskou Veronicou Tetzlaff, s ktorou majú 6 detí.

Po smrti Freddieho Mercuryho v roku 1991 sa však stiahol z verejného života. Do roku 1997 ešte občas spolupracoval so zvyšnými členmi na spomienkových projektoch, avšak následne sa stiahol do úzadia a ukončil svoju legendárnu kariéru. Momentálne žije aj so svojou manželkou v juhozápadnom Londýne, kde žije pokojný a obyčajný život.