Hrozivá nehoda herca z Ordinácie v ružovej záhrade: Na prechode zrazil 9-ročné dievčatko!

Nehoda sa stala na Rašínovom nábreží. „Môžem potvrdiť, že muž ročník 1954 zrazil na prechode skútrom dieťa. Polícia sa naďalej celou udalosťou zaoberá a podrobnosti prezradíme v priebehu nedele,“ uviedol pre Blesk.cz hovorca polície českého hlavného mesta Jan Daněk. Nešťastnú udalosť sa nesnažil tajiť ani samotný herec.

Pri dievčatku zostal až do príchodu sanitky. „Dievčatku spadol klobúk na prechode, nedobrzdil so to a zrazil som ju. Hneď sme zavolali sanitku, v tej ju vyšetrili a odviezli do nemocnice. Na mieste nehody som zostal a jej otcom a počkali sme na políciu. Podľa mňa nie je dievčatko zranené. Je to veľmi nepríjemné, som z toho roztrasený,“ povedal Blesku herec krátko po nepríjemnej havárii.

Že je dievčatko v poriadku, napokon potvrdila aj hovorkyňa pražskej záchranky. „Ošetrili sme na mieste dievčatko, nebolo jej nič vážne. S odreninami horných a dolných končatin ju lekári previezli na ošetrenie do Thomayerovej nemocnice,“ povedala Jana Poštová.