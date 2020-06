Drogy, sex a rock-and-roll: Českí rockeri ťahali ženy na hotel... Bolo ich fakt veľa!

PRAHA - Poriadne si užívali! To, že k muzikantom a hlavne tým rockovým patria ženy, nie je žiadny mýtus. Potvrdil to aj líder Olympicu Petr Janda. Dokonca si mohli zo žien vyberať. Občas však nastal problém...

Mnohí hudobníci po rokoch kariéry spomínajú na bujaré večierky plné alkoholu a žien, v niektorých prípadoch aj drog. To, že o záujem zo strany dievčat nebola núdza, potvrdil aj Petr Janda, líder Olympicu a otec speváčky Marty Jandovej.

„V jednom období ich bolo fakt veľa, to sme ich museli selektovať. Tie, ktoré vyzerali, že s nimi nebude sranda, sme nebrali. A ono dostať dievča na hotel nebola žiadna sranda. Nie, že by nechceli, ale dostať ich cez vrátnika bol problém. Bolo blbé, keď si potom pre ne prišli rodičia, to sa tiež párkrát stalo,” prezradil v talkshow 7pádů Honzy Dědka na Prime.

Netajil ani to, že alkohol tiekol potokom, no drogám vraj hovoril jasné nie. „Ja som nikdy nevyskúšal drogy, mladší kolegovia ale hovoria, že to je super. Niektorí zas hovoria, aby som do toho nešiel, tak ja zatiaľ do toho nejdem,” povedal Janda, ktorý je tretíkrát ženatý a má 5 detí.