Luxus a elegancia: Dior spôsobil revolúciu, zomrel na vrchole slávy

Budúci velikán svetovej módy sa narodil 21. januára 1905 v mestečku Granville v Normandii vo Francúzsku. Pochádzal z prestížnej rodiny obchodníka s hnojivami. Jeho rodičia sa snažili, aby sa mladý Christian Dior sústredil na kariéru diplomata a študoval politológiu. Mládenec však svojím umeleckým cítením prenikal do iných sfér života, aby nakoniec obohatil svet ľudí o neopakovateľnú atmosféru prostredníctvom svojej módy a vôní.



V roku 1928 si otvoril v Paríži malú umeleckú galériu a o dva roky neskôr sa etabloval aj ako predajca umenia. Svoje prvé módne návrhy poslal do redakcie Le Figaro Illustré v roku 1931 a o päť rokov už verejnosti pravidelne predstavoval svoje módne kreácie. Zamestnal sa ako návrhár - najprv v módnom dome Robert Piguet, neskôr pracoval pre značku Lucien Lelong. Po skončení 2. svetovej vojny, ktorú Dior prežil na juhu Francúzska, si našiel svoje miesto na prácu na slávnej parížskej avenue Montaigne v blízkosti Champs Elysées. V roku 1946 otvoril svoj prvý módny salón.

Christian Dior a americká herečka Jane Russel počas skúšky šiat Zdroj: Profimedia

Diorov úspech prišiel hneď v roku 1947, keď predstavil svoju kolekciu New Look, ktorá ho preslávila. Vo svojich módnych kreáciách zdôrazňoval ženskosť. Jeho modely mali úzke ramená, zúžený pás, zdôraznené prsia a dlhú, širokú sukňu. New Look znamenal revolúciu v ženskom obliekaní a z Paríža urobil centrum svetovej módy. Dior celé desaťročie diktoval módny štýl. O rok neskôr Dior založil kozmetickú filiálku, ktorá prišla na trh s parfumom. Jeho vstup do sveta módnej obuvi sa datuje rokom 1953. Jednými z najobľúbenejších Diorových produktov sú určite šperky.



Verejnosť i odborná tlač dala Diorovi imidž umelca a získal si aj nesmierne medzinárodné renomé. Módny návrhár Christian Dior zomrel 24. októbra 1957 nečakane na infarkt v Taliansku v Montecatini. Dožil sa 52 rokov.