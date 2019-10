Slávny Hrušínský v poslednej úlohe: Vedel, že sa blíži koniec...

Rudolf Hrušínský st. (vl. menom Rudolf Böhm) sa narodil v Čechách 17. októbra 1920 v obci Nový Etynk, v súčasnosti Nová Včelnice, neďaleko Kamenice nad Lípou. Pochádzal zo starého divadelníckeho rodu, obaja jeho rodičia boli hercami, na túto životnú dráhu sa vydali aj jeho dvaja synovia Rudolf a Jan.



Hrušínského profesionálnu dráhu možno rozdeliť do troch vývojových období. Svoju hereckú kariéru začal v predvojnovom Divadle D. On sám označil za rozhodujúci moment pre svoj ďalší vývoj stretnutie s režisérom Emilom Františkom Burianom. Druhé obdobie Hrušínského hereckého dozrievania je spojené s Mestskými divadlami pražskými (MDP), do ktorých ho v roku 1945 angažoval vynikajúci režisér Jiří Frejka. Práve on považoval Hrušínského napriek jeho mladému veku za zrelého herca a obsadzoval ho do náročných charakterových úloh.

Josef Kemr a Rudolf Hrušínský Zdroj: ČS štátny film

Hrušínský dokázal svoj talent rozdeliť rovnako medzi divadlo, film, rozhlas a televíziu. Významná je aj jeho práca v dabingu a recitátorské umenie.



Jeho filmovým debutom bola postava študenta v kultovej komédii Cesta do hlubin študákovy duše (1939). Od tej doby nakrútil viac ako 100 filmov, ktoré vzácne dokumentujú Hrušínskeho osobité herectvo. Patrí sem - okrem už spomenutého vojaka Švejka - vynikajúce stvárnenie človeka beštie vo filme Spalovač mrtvol (1968), vrcholná vančurovská kreácia v Rozmarném létě (1967), úloha predsedu MNV vo filme Bíla paní (1965), ako aj láskavo-sadisický eštebácky vychovávateľ v trezorovom filme Jiřího Menzela podľa Hrabalovej predlohy Skřivánci na niti (1969), výrazný introvert vo filme Dým bramborové natě (1976) a harmonický básnik života vo filme Vesničko má středisková. S jeho hereckým umením sa diváci mohli stretnúť aj vo filmoch Jak básnikům chutná život (1987), Obecní škola (1991), Noc rozhodnutí (1993).

Práve Noc rozhodnutí sa stala jeho posledným filmom. Na nakrúcanie vo vozili priamo z nemocnice, bol zoslabnutý a pomaly sa blížil jeho koniec na tomto svete. „Rudla to vede, všetci sme to vedeli, že sú to posledné chvíle jeho života. Videli sme ten jeho boj na pľaci, pretože únava bola rýchlejšia, hlbšia, väčšia,” spomínal v jednom televíznom dokumente Luděk Munzar.