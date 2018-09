Hasprová TRIKRÁT zrušila svadbu: Po troch rokoch plánovania sa konečne tajne vydala

BRATISLAVA - Herečka a speváčka Katka Hasprová dnes oslavuje 46. narodeniny. Vždy hovorila, že septembre je jej obľúbený mesiac, a tak sa vtedy plánovala j vydať. No v roku 2014 musela svadbu zrušiť, hoci všetko už bolo naplánované a mala pripravené aj svadobné šaty. Vybrala si preto iný dátum, no ďalší rok jej tiež neprial - nevyšiel jej májový ani júnový termín. Nakoniec sa tajne vydala predsa len v septembri, ale až v roku 2017, tri roky po prvom pokuse.

Katarína Hasprová sa narodila do umeleckej rodiny – otec Pavol Haspra bol známy režisér a mama Soňa Valentová zas bravúrna herečka. S obidvomi rodičmi sa pri práci aj stretla v spoločných projektoch.

Katka Hasprová s mamou Soňou Valentovou

Vyštudovala muzikálové herectvo, už počas školy účinkovala v muzikáli Jozef a jeho zázračný farebný plášť. Po škole sa objavila napríklad v Drakulovi, West Side Story alebo Kleopatre a v muzikáloch hrá dodnes. Dokonca je taká vyťažená, že pracovné záväzky jej trikrát prekazili svadbu s hercom Ivanom Vojtekom.

Katka Hasprová s hercom Ivanom Vojtekom, ktorý sa stal minulý rok jej manželom.

Prvýkrát zrušila svadbu v septembri 2014 kvôli druhému kolu kastingov na muzikál Jesus Christ Supertar. Druhý raz jej nevyšiel termín v máji 2015. „Najprv som chcela v máji, ale mali sme teraz premiéru Jesus Christ Superstar, tak nebolo kedy chystať. Teraz som dostala ďalšiu úlohu, takže zase to nemôžem urobiť v júni, tak neviem,“ povedala nám vtedy Katka, ktorá dúfala, že sa vydá do konca roka. No nestalo sa tak a neskôr už na otázky k svadbe ani nechcela veľmi odpovedať.

V roku 2017, keď sa pripravovala na muzikál Mamma Mia, uviedla, že snáď jeden deň si už na ten vydaj nájde. V tom čase už ale vedela, že predsa len to vyjde. Pár dní po týchto slovách sa totiž konečne vydala. Tajne, ale Topky boli pri tom. Obrad sa konal na Bratislavskom hrade vo veľmi komornej atmosfére a bez následnej hostiny. Po dnešných narodeninách tak bude mať 23. septembra ďalší dôvod na oslavu – prvé výročie dňa, kedy sa stala pani Vojtekovou.