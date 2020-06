Marián Kochanský by dnes oslávil 65. narodeniny: Syn Marek prehovoril o najťazších chvíľach a... Takto si na otca spomínajú!

Marián Kochanský

BRATISLAVA - 28. apríla 2006 sa celé Slovensko ponorilo do obrovského smútku. Známe tváre i verejnosť zostali v slzách, keď sa do médií dostala tragická správa - vo veku 50 rokov zomrel Marián Kochanský (†50). Úžasný človek, spevák, líder ikonického zoskupenia Lojzo a v neposlednom rade milujúci otec troch detí. Dnes by sa večne usmiaty hudobník dožil 65 rokov. Do života mu však, bohužiaľ, vstúpila zákerná rakovina. A hoci sa umelec, ktorý na každom kroku šíril dobro a pozitívnu energiu, snažil s ochorením bojovať zo všetkých síl, nakoniec mu, žiaľ, podľahol. My sme pri príležitosti jeho nedožitých narodenín oslovili jeho syna Mareka, aby sme si spoločne aspoň na malú chvíľu pripomenuli, o akú osobnosť naša krajina pred 14 rokmi nečakane prišla.