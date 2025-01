Víťaz Britain’s Got Talent vystúpi v Bratislave. Tenorista Paul Potts prinesie do Bratislavy hudobný príbeh, ktorý očaril milióny ľudí!

(Zdroj: archív Paul Potts)

Cesta za svojim snom

Paul Potts, ktorého príbehom sa inšpiroval aj hollywoodsky film "One Chance" s Jamesom Cordenom v hlavnej úlohe, prináša do Bratislavy svoj výnimočný talent a charizmu. Tie mu zabezpečili víťazstvo v prvej sérii Britain's Got Talent. Od tohto prelomového momentu v roku 2007 vystúpil vo viac ako 50 krajinách a odohral vyše 1500 koncertov. Jeho dvojalbum 'Musica Non Proibita', inšpirovaný domácimi vystúpeniami počas lockdownu dokazuje, že jeho hlas a umelecký prejav sú silnejšie než kedykoľvek predtým.

„Keď som sa prvýkrát zúčastnil súťaže Britain's Got Talent, preslávil som sa lacným oblekom, krivými zubami a tým, že som pracoval ako predavač mobilných telefónov. Nikdy som neveril, že má život pre mňa niečo prichystané. Hovoril som si, že na všetkom musíte pracovať, nech už robíte čokoľvek. Nemôžete čakať, že k vám len tak niečo príde. Napriek tomu, že som vyštudoval na univerzite a mal som diplom, nevedel som sa rozhodnúť a musel som vziať to, čo bolo. Občas majú ľudia pocit, že keď niečo vyštudujú, tak im to jednoducho patrí. Nič také. Všetko si musíte zaslúžiť.“ uviedol Paul Potts.

Výnimočný hlas

Vystúpenie sľubuje jedinečný program, v ktorom zaznejú nielen operné árie, ale aj prelomové skladby z jeho multiplatinového debutového albumu 'One Chance' či obľúbené piesne z jeho šiestich štúdiových albumov. Spevák, ktorý dokázal priviesť do varu Times Square v New Yorku a vystupoval dvakrát v šou Oprah, prinesie do Bratislavy nielen svoj výnimočný hlas, ale aj inšpiratívny príbeh o prekonávaní prekážok a napĺňaní snov.

Paul Potts ohúril publikum aj ako "Koala" v nemeckej verzii The Masked Singer, kde predviedol nezabudnuteľné verzie hitov od interpretov ako A-Ha, Toto, Elton John či Dua Lipa. Popri práci v štúdiu oslovil nové publikum svojou účasťou v súťaži 'America's Got Talent: The Champions', kde sa prebojoval do veľkého finále a vyhral nad inými medzinárodnými víťazmi. V súčasnosti jeho vystúpenia v prestížnych koncertných sálach v Európe, Ázii a Amerike získavajú nadšené ohlasy kritikov aj divákov.

Pozvánka na koncert

Vstupenky na tento výnimočný koncert sú v predaji v sieti Predpredaj.sk

Paul Potts

Paul Potts je britský tenorista, ktorý získal celosvetové uznanie po víťazstve v Britain's Got Talent v roku 2007. Jeho debutový album 'One Chance' sa stal platinovým v 13 krajinách. Odvtedy vydal sedem štúdiových albumov a vystupoval vo významných koncertných sálach po celom svete.

