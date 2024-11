Dvaja influenceri si v kuchyni zmerali sily – víťaz prekvapil!

(Zdroj: Chefparade)

Foodblogerka Miška, ktorá je hlavne cukrárka a taká skôr „tradičná kuchárka“ a foodbloger Majo, moderný experimentátor sa stretli za sporákom, aby predviedli svoje kuchárske zručnosti. Miška stavila na osvedčené domáce recepty, zatiaľ čo Majo zvolil menej tradičné kombinácie so štipkou exotiky. Spoločne však dokázali jedno – či už varíte tradičným alebo moderným spôsobom, tá najlepšia chuť prichádza s láskou a kvalitnými koreninami.

(Zdroj: Chefparade)

Obľubujete tradičnejšie jedlá, alebo radi skúšate nové chute? Miška v dueli stavila na klasiku a rozvoňala kuchyňu pečeným kurčaťom na spôsob kačky s jabĺčkami a škoricou, dusenou bielou kapustou a lokšami. Majo zvolil neobvyklý postup – kurča naplnil hruškami, upiekol ho v parnej rúre a doplnil kapustovým pyré.

Zobraziť galériu (11) (Zdroj: Chefparade)

V menu samozrejme nesmel chýbať ani chutný dezert. Miška sa naladila na sviatočné pečenie tradičnými odpaľovanými venčekmi s vanilkovým krémom a šľahačkou, zatiaľ čo Majo pripravil chutné francúzske Éclairs s Chai Latte krémom. „Ľudia používajú Chai Latte ako jesenný nápoj, no mne sa jedného dňa prisnilo, že by bolo super ho použiť práve do dezertu! Rád ozvláštňujem tradičné jedlá niečím novým“, tešil sa zo svojho receptu Majo.

Tajomstvo perfektnej chuti odhalené

Poznáte tajomstvo vždy chutných pokrmov? Obaja kuchári sa zhodli, že základom sú kvalitné a správne zvolené koreniny, ktoré majú moc premeniť obyčajné jedlo na zážitok. „Ľudia sa zvyknú nových korenín báť, no na to nie je žiaden dôvod. Ak sa ich naučíte správne používať, vaše výtvory budú oveľa lepšie!“, dodali obaja.

Zobraziť galériu (11) (Zdroj: Chefparade)

Tú najvyššiu kvalitu vašich jedál dosiahnete s koreninami Kotányi, ktoré sú zárukou najlepšej chute už viac ako 140 rokov. Majove chrumkavé kurča by tak nebolo ono bez Kotányi mletého rozmarínu, červenej údenej papriky, petržlenovej vňate či sušeného cesnaku. Tajnou prísadou chutného pyré z dusenej červenej kapusty je celá škorica, ktorá má nezameniteľnú vôňu a sladkú aromatickú chuť – to z nej robí ideálneho pomocníka aj pri príprave slaných jedál. Dezert dostal jesenný nádych vďaka badiánu, klinčekom, sušenému zázvoru či vanilky.

(Zdroj: Chefparade)

Miška svoje hlavné jedlo ochutila Kotányi čiernym korením, morskou soľou, celou škoricou a borievkami. Vedeli ste, že sladkastá chuť aromatických borievok skvelo dopĺňa recepty na viaceré marinády, polievky alebo nakladanú zeleninu? Klasické odpaľované venčeky na spôsob veterníkov budú zasa skvelo chutiť vďaka Kotányi vanilkovému struku a cukru Bourbon. Na záver nesmela chýbať ani dekoratívna posýpka Karamel-Vanilka.

Zobraziť galériu (11) (Zdroj: Chefparade)

Už sa nemôžete dočkať, ako skúsite recepty oboch kuchárov? Ak by ste radi objavili nové chute, Majove originálne pečené kurča a francúzsky dezert, ktorý sa hodí aj na štedrovečerný stôl, si môžete pozrieť tu. Zaujal vás skôr Miškin overený recept na jesenné pečené kurča a odpaľované venčeky, aké poznáte od starej mamy? Celý postup nájdete tu. ..

Chutného výsledku sa nemohli dočkať

V kuchyni po celý čas nechýbala dobrá nálada a priateľské rady. „Majo je pohodový človek a úplný profesionál vo všetkom, čo robí. Teším sa, že sa mi dnes splnil sen o spoločnom varení“, konštatovala nadšene Miška.

(Zdroj: Chefparade)

A čo na svojho súpera hovoril Majo? „Miška je super parťáčka! Páči sa mi, že svoje recepty robí naozaj poctivo, má ich odskúšané a dobre naučené. Dnešná degustácia bude jednoducho perfektná.“

Zobraziť galériu (11) (Zdroj: Chefparade)

Aj keď sa dvojica v kuchyni stretla prvýkrát, varenie si užili bez akýchkoľvek problémov. „Sme úplne zohratí, obaja presne vieme, čo robíme. Vo veľa veciach sme sa zhodli, nikto tu zjašene nepobehuje...“ dodáva so smiechom Miška.

Vo veľkej výzve pečenia zvíťazili všetci

Miška aj Majo dokázali, že ak pečiete a varíte s láskou a kvalitnými produktami od Kotanyi, výsledky budú vždy skvelé. „Obaja sme to zvládli super. Bol to deň plný varenia a zábavy. Výsledkom sú recepty, ktoré každému chutili, takže nemôžeme byť šťastnejší“, doplnili na záver.

Ak by ste sa chceli naladiť na sviatočné pečenie aj vy, škola varenia Chefparade, v ktorej si influenceri zmerali svoje sily, vám poskytne perfektnú príležitosť na zdokonalenie si svojich zručností v kuchyni. Kurzom varenia môžete obdarovať aj svojich blízkych a dopriať im tak zážitok so získavaním nových vedomostí. Idete do toho? A využite špeciálnu vianočnú ponuku : 3+1 na darčekové poukazy! Darujte na Vianoce zážitok, ktorý zachutí každému!

(Zdroj: Chefparade)

Kliknite na chefparade.sk a zistite viac!

- reklamná správa -