Zaz poctila Bratislavu svojim exkluzívnym večerom iba pre 500 najvernejších fanúšikov!

(Zdroj: ZAZ)

Toto je jedinečná príležitosť zažiť jej hudbu v nezabudnuteľnom, jedinečnom prostredí.

V Bratislave sa známe rockové koncertné miesto MMC (Majestic Music Club) zmení iba na tento večer na exkluzívny parížsky club, v ktorom budú miesta iba na sedenie, kde bude hosťovať jedna z najtalentovanejších francúzskych speváčok menom Zaz.

Vzácna, energická show, pozitívna a veľkorysá, pri ktorej sa budeme usmievať a ktorá nám prináša „de la joie et de la bonne humeur“, teda radosť a dobrý humor a pripomína nám, že so ZAZ by sme mali vždy vidieť svet cez ružové okuliare.

Buďte pri tom aj Vy!

