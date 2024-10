XTB predstavuje Zlatana Ibrahimovića  ako svojho nového globálneho brand ambásadora

(Zdroj: XTB)

Zlatana Imbrahimovića nie je potrebné predstavovať. Je všeobecne považovaný za jedného z najlepších futbalových útočníkov sveta, známeho a rešpektovaného pre svoju jedinečnú techniku ​​a akrobatické voleje. Za touto strhujúcou osobnosťou sa skrýva jeden z najlepších hráčov všetkých čias – futbalová ikona, ktorá strelila viac ako 570 gólov a zaistila 14 majstrovských titulov v štyroch krajinách. Jeho profily na sociálnych sieťach v súčasnosti sleduje viac ako 120 miliónov ľudí z celého sveta.

„Úspech v športe aj v investovaní závisí od sebadôvery, disciplíny a nezlomného odhodlania, preto som sa rozhodol spojiť sa s tímom XTB,“ povedal Zlatan Ibrahimović.

Spolupráca so Zlatanom Ibrahimovićom je prirodzeným rozšírením marketingovej stratégie XTB, ktorá prepája svet profesionálnych športovcov s oblasťou investovania a financií.

„Zlatanova charizma, disciplína a energia sa dokonale zhodujú s podstatou XTB a ja som nesmierne nadšený, že je naším globálnym brand ambasádorom,“ povedal Omar Arnout, generálny riaditeľ XTB. „Zlatan sa stal jedným z najlepších futbalových hráčov na svete vďaka tvrdej práci a oddanosti, čo je podobná cesta, akou sme si v posledných dvadsiatich rokoch prešli my. Z tohto partnerstva sme naozaj nadšení a sme si istí, že nám pomôže pozdvihnúť značku na úplne inú úroveň,“ dodal Arnout.

Nový brand ambasádor bude debutovať v doposiaľ najväčšej marketingovej kampani spoločnosti, ktorá propaguje širokú škálu investičných produktov ponúkaných na online platforme a v mobilnej aplikácii XTB. Kampaň predstaví nový positioning „Kde Vaše peniaze pracujú“, ktorý má odlíšiť ponuku XTB od konkurencie a ukázať zameranie spoločnosti na jednotlivcov hľadajúcich spôsob, ako svoje peniaze efektívne využiť, či už aktívne, alebo pasívne.

„Multikanálová kampaň so Zlatanom Ibrahimovićom bude Na Slovensku spustená v televíznom vysielaní, outdoorových reklamách, online priestore a v menšej miere aj v tlačených médiách a rozhlase. Okrem SR súčasne pobeží na 13 ďalších trhoch po celom svete cez obdobné kanály vrátane VOD platforiem a televízneho vysielania v Česku, v Poľsku, v Rumunsku a Portugalsku,“ dodal Michael Kopta, marketingový riaditeľ XTB pre Česko, Slovensko a Maďarsko.

O spoločnosti XTB

XTB je globálna fintech spoločnosť, ktorá poskytuje individuálnym investorom okamžitý prístup na finančné trhy z celého sveta prostredníctvom inovatívnej online investičnej platformy a mobilnej aplikácie XTB. Spoločnosť bola založená v Poľsku v roku 2004 a v súčasnej dobe podporuje viac ako 1 milión zákazníkov po celom svete pri realizácii ich investičných ambícií.

V XTB sa snažíme neustále rozvíjať online investičnú platformu, ktorá našim zákazníkom umožňuje obchodovať s viac ako 6 200 nástrojmi vrátane akcií, ETF, CFD na menové páry, komodity, indexy, a kryptomeny. Vďaka nedávnemu uvedeniu investičných plánov, produktu dlhodobého pasívneho investovania, môžu naši klienti teraz využiť rastúci potenciál ETF a efektívne diverzifikovať svoje portfóliá. Na kľúčových trhoch ponúkame úročenie neinvestovaných prostriedkov, čo investorom umožňuje vložiť svoje peniaze do práce a ťažiť z nich, aj keď aktívne neinvestujú.

Naša online platforma je špičkovým miestom nielen na investovanie, ale aj na analýzu trhu a vzdelávanie. Ponúkame rozsiahlu knižnicu vzdelávacích materiálov, videí, webinárov a kurzov, ktoré našim zákazníkom pomôžu stať sa lepšími investormi bez ohľadu na ich skúsenosti s obchodovaním. Náš tím zákazníckeho servisu poskytuje podporu v 18 jazykoch a je k dispozícii 24 hodín denne 5 dní v týždni prostredníctvom e-mailu, chatu alebo telefónu.

Za viac ako dve desaťročia pôsobenia na finančných trhoch sme rozšírili svoj záber na viac ako 1 000 zamestnancov. Spoločnosť XTB má sídlo v Poľsku a pobočky v mnohých krajinách sveta, vrátane Veľkej Británie, Nemecka, Rumunska, Španielska, Českej republiky, Slovenska, Portugalska, Francúzska, Dubaja a Čile.

Od roku 2016 sú akcie XTB kótované na varšavskej burze cenných papierov. Sme regulovaní najväčšími svetovými dohľadovými orgánmi: Financial Conduct Authority (FCA), Polish Financial Supervision Authority (KNF), Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC), Dubai Financial Services Authority (DFSA) a Financial Services Commission (FSC).

Ďalšie informácie nájdete na webe xtb.com.

Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.

