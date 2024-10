Známy reťazec minulý rok podporil ekonomiku Slovenska takmer 2 miliardami eur

Kaufland podporuje slovenskú ekonomiku (Zdroj: Kaufland)

Vyplynulo to z nezávislej štúdie od analytickej spoločnosti Forvis Mazars, ide o celkovú ekonomickú hodnotu, vygenerovanú spoločnosťou Kaufland na Slovensku v období od 1. marca 2023 do 29. apríla 2024. Predstavte si, že by 2 miliardy eur poputovali do piatich okresov s najväčším nedostatkom zdravotníckeho personálu. Ročne by sme vedeli zaplatiť viac ako 8 tisíc zdravotných sestier. 251 mil. eur, ktorými reťazec prispel v roku 2023 do štátneho rozpočtu, by zase stačili na platy pre takmer 1200 učiteľov, a to na najbližších päť rokov.

Zobraziť galériu (3) Kaufland v roku 2023 u nás zamestnával takmer 8000 ľudí, čo je približne 1,79 % celkovej zamestnanosti na Slovensku (Zdroj: Kaufland )

V Kežmarku, kde úroveň nezamestnanosti nedávno dosiahla nelichotivé prvé miesto v rámci celého Slovenska, majú vďaka predajniam Kaufland desiatky miestnych svoj mesačný príjem istý. Spoločnosť v minulom roku zamestnávala takmer 8000 ľudí, vďaka platbám zamestnancom a celkovej vyvolanej ekonomickej hodnote v roku 2023 mohla podporiť odhadom 47 100 pracovných miest. Čo je približne toľko, koľko obyvateľov dnes žije v Prievidzi.

Stovky miliónov eur pre domácich dodávateľov

Ich podpora je pre reťazec nesmierne dôležitá, iba v obchodnom roku 2023 im za produkty a služby vyplatil viac ako 900 miliónov eur. Na pultoch jeho predajní nájdete najviac vystavených slovenských výrobkov*. Viacerí lokálni mliekari, pekári či výrobcovia mäsových výrobkov preto reťazec vnímajú ako stabilného a spoľahlivého obchodného partnera, a to aj v tých najťažších chvíľach.

Zobraziť galériu (3) Mäsové výrobky NORD Svit začali ľudia počas pandémie hľadať v Kauflande (Zdroj: Kaufland)

„Počas pandémie predaje v lokálnych predajniach poklesli až o 30 percent. Zákazníci začali naše výrobky hľadať v Kauflande, s ktorým sme práve vtedy začali spolupracovať. Pomohlo nám to vykryť tretinový pokles produkcie, dokonca sme aj narástli,“ konštatuje Mgr. Barnabáš Toma, generálny riaditeľ mäsokombinátu NORD Svit vo Svite. Mäsiari spod Tatier dnes do reťazca dodávajú až 30 % svojej celkovej ročnej produkcie mäsových výrobkov.

Podobný príbeh sa spája aj s malým výrobcom nealkoholického remeselného piva z Liptovského Mikuláša. Na trh vstúpil práve v roku 2020. „Bez Kauflandu by sme začiatky zrejme nezvládli. Umožnili nám produkciu najskôr dodávať do niekoľkých predajní v okolí, takže sme nemuseli zastaviť výrobu a dnes nás spoznávajú zákazníci z celého Slovenska,“ hovorí Matúš Kozina, riaditeľ pivovaru NILIO.

Každé euro, ktoré Kaufland na Slovensku vytvorí, má potenciál vytvoriť dodatočných 56 centov v našej ekonomike. Nakupovať doma sa preto rozhodne oplatí.

*Porovnanie reťazca Kaufland s ostatnými reťazcami na slovenskom maloobchodnom trhu, na základe výsledkov štúdie Spotrebiteľského panelu GfK realizovanej v júli 2024.

