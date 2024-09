Adela Vinczeová, Fero Joke a Robo Roth opäť SPOLU! Vieme PREČO!

Fero Joke, Adela Vinczeová a Robo Roth sa stretli v spoločnom projekte (Zdroj: Eva Amzler)

Obľúbenú moderátorku, komika a influencera, herca našej prvej scény a „majiteľa“ azda najpodmanivejšieho hlasu na Slovensku spojila chuť nezištne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Aj preto sa stali ambasádormi verejnej zbierky Biela pastelka, ktorej cieľom je pomáhať ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím. „Som veľmi rada, že som súčasťou tohto tímu, pretože si myslím, že sme veľmi bizarné, ale zároveň milé trio, akýmsi spôsobom vyvážené,”povedala pred časom Adela Vinczeová pre portál OKAmih.eu na margo vzájomnej spolupráce. „Som veľmi rád. Za kolegov hovoriť nemôžem, ale je mi cťou. Na „Pastelkáčoch“ mám rád, že sú veľmi človečenskí. Nehrajú to. Sú autentickí ľudia. To tiež nie je samozrejmosť,” doplnil kolegyňu Robo Roth.

Medzi ambasádormi je vždy dobrá energia

„Stretnutie so zrakáčmi je pre mňa vždy fascinujúce, pretože človek zrazu vníma presne to, čo by mali ľudia počuť a vedieť. Zhovára sa s prekladateľom a tlmočníkom, ktorý ovláda štyri svetové jazyky, alebo s profesionálnou masérkou, či s malým chlapcom, ktorý má úžasnú sestru bez zrakového postihnutia, dokážu spolu pekne vychádzať a mať pekný vzťah... Vždy sú pre mňa tieto stretnutia mimoriadne inšpiratívne,“ prezradila pre okamih.eu Adela Vinczeová.

Robo Roth pri čítaní knihy v Braillovom písme doplnenej haptickými obrázkami

Aj bez zmyslu to MÁ zmysel

Ústrednou myšlienkou aktuálnej kampane Bielej pastelky je heslo: „Aj bez zmyslu to má zmysel.“ Dokázali by ambasádori Bielej pastelky žiť bez zraku? Zamysleli sa pre portál okamih.eu: „Samozrejme, že by som si to neželala, ale som človek, ktorý sa snaží zosobniť si mnohé životné výzvy iných ľudí a skúsiť to v sebe nejako vnútorne prijať, a v tom vnútornom príbehu nájsť silu a motiváciu vedieť svoj život, napriek tomu, uchopiť. Mnohí zrakáči sú práve toho dôkazom a motiváciou, že sa to dá, a možno o to väčšou motiváciou sú pre ľudí, ktorí hendikep nemajú,” prezradila Adela. Robo Roth bol stručný: „Nie. Nie som taký silný.“ Fero Joke vychádza aj z osobnej skúsenosti s nevidiacou kamarátkou: „Áno, veľakrát. Aj ako dieťa, neskôr potom ako kamarát Aďky, mojej nevidiacej kamarátky. Možno to bude tým, že som dosť citlivý človek, čo je niekedy výhoda, niekedy naopak (úsmev), ale v tomto prípade, ak chcete pomôcť nevidiacim, je fajn, že sa viete do niektorých vecí vopred vcítiť, „vyskúšať si“, aké by to bolo. Napokon, nevidiacim môže byť takpovediac každý, stačí si zavrieť oči.“

Kde sú najväčšie bariéry pre nevidiacich? „V nás, v predsudkoch. V neznáme..." hovorí Robo Roth

V kampaňovom videu Bielej pastelky účinkujú okrem ambasádorov aj skutoční nevidiaci. Pozrite si spot, ktorý dokazuje, že AJ BEZ ZMYSLU TO MÁ ZMYSEL:

Ako Biela pastelka pomáha?

Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým už 23 rokov. Hlavný zbierkový deň sa uskutoční 20. septembra. Dobrovoľníci s bielomodrými pokladničkami budú v uliciach slovenských miest a obcí. Každý darca získa za svoj dobrovoľný finančný príspevok drevenú pastelku. Symbol solidarity s nevidiacimi a slabozrakými.

Dobrovoľníčky verejnej zbierky Biela pastelka

Vďaka zbierke dokáže Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska meniť životy ľudí, ktorý strácajú alebo úplne prišli o zrak. Aj vďaka Bielej pastelke im môžu poskytovať odborné a bezplatné služby po celom Slovensku.

Vyzbierané finančné prostriedky zo zbierky Biela pastelka sa využijú:

pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou

pri výučbe čítania a písania Braillovho písma

na kurzy práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami

na aktivity zamerané na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím

na podporu aktivizovania ľudí nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí

pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie, starostlivosť o zovňajšok

pri špecializovanom sociálnom poradenstve – poradenstvo pri získavaní príspevkov, poradenstvo v zamestnávaní, pri vyrovnávaní sa s postihnutím a pod.

Malá biela pastelka dokáže veľké veci – veď zmeniť alebo zlepšiť život nie je maličkosť

Chcete pomôcť nevidiacim a slabozrakým aj vy?

20. 9. 2024 v uliciach miest a obcí po celom Slovensku

zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých telekomunikačných sieťach

na číslo príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006

online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk

prostredníctvom po vypočutí príbehu z projektu Rozprávky pre malé Pastelky (na YouTube kanále s rovnomenným názvom)



Ďakujeme, že vám život nevidiacich a slabozrakých nie je ľahostajný.

