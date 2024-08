Trápia vás citlivé zuby? Skúste tieto tipy od odborníčky

(Zdroj: shutterstock.com)

Pozor na zraniteľné miesta

Dôvodov, prečo sa citlivosť zubov prejavuje je hneď niekoľko. Aby sme našli správne riešenia na odstránenie problému, je dôležité poznať svoje telo. Vo všeobecnosti patrí zubná sklovina medzi najtvrdšie časti v ľudskom tele. Pod ňou sa nachádza dentín, ktorý obsahuje mikroskopické kanáliky vedúce k nervom. Keď sa sklovina opotrebuje, dentín sa odhalí a to následne zvyšuje citlivosť zubov. K jej oslabeniu najčastejšie dochádza konzumáciou kyslých jedál a nesprávnym čistením zubov. To neskôr spôsobuje komplikácie aj vo chvíľach, keď si chcete vychutnať obľúbené jedlo alebo nápoj.

(Zdroj: shutterstock.com)

„Citlivé zuby postihujú najmä ľudí vo veku 20 až 50 rokov. Starší ľudia na citlivosť trpia menej, majú totiž vekom zmenený dentín, v ktorom sa nachádzajú nervové vlákna. Najčastejšie ide o dve hlavné príčiny a to sú odhalené zubné krčky alebo prebiehajúci zápal zubnej drene,“ vysvetľuje zubná lekárka MDDr. Lívia Polláková. Ku komplikácii s ďasnami môže dôjsť v dôsledku genetiky alebo nesprávnej techniky čistenia zubov. Ďasná majú v takom prípade tendenciu ustupovať, čo vedie k odhaleniu zubných krčkov a v niektorých prípadoch aj zubných koreňov. Keďže korene zubov nie sú pokryté sklovinou, ale cementom, ich odolnosť voči teplotným zmenám nie je dostatočne silná.

(Zdroj: shutterstock.com)

Spozornieť by mal aj ten, kto zanedbáva preventívne prehliadky a liečbu zubných kazov. Neliečený zubný kaz alebo mikrotrhlinky môžu výrazne zvýšiť citlivosť na teplotné podnety. Samotný kaz totiž oslabuje štruktúru zuba a umožňuje tak teplým alebo studeným látkam ľahšie preniknúť k nervom. „Pokiaľ človek celý deň niečo konzumuje, napríklad citrusy a do toho ešte popíja energetické nápoje, drinky, džúsy a sladené vody, tak je to to najhoršie čo môže pre svoje zuby urobiť. Vtedy človek znižuje odolnosť zubnej skloviny a pocit spokojnosti pri konzumácií teplého či studeného nahrádza nepríjemná bolesť,“ hovorí Polláková.

(Zdroj: shutterstock.com)

Preventívne opatrenia a domáce riešenia

Nie nadarmo sa hovorí, že prevencia je kľúčom k zdraviu. Pravidelné a najmä správne čistenie zubov môže pomôcť predchádzať oslabeniu skloviny a vzniku kazov. Potrebné je preto zvoliť vhodnú zubnú kefku a pastu, ktoré pomáhajú eliminovať problémy už počas bežného čistenia zubov. „Pacienti pri čistení zubov zvyčajne s kefkou na zuby veľmi tlačia a tým si zoderú sklovinu, ktorá je v oblasti krčkov tenká. Je dôležité zaobchádzať s kefkou jemne a používať špeciálne pasty určené na zmiernenie citlivosti. Vďaka ich zloženiu dokážu „prekryť“ odhalený dentín, v ktorom sú nervové vlákna, a tým znížiť riziko bolesti,“ odporúča zubárka.

(Zdroj: shutterstock.com)

Pasty, ktoré pomáhajú upokojiť nervy v zuboch a posilňujú sklovinu, majú v sebe obsah fluóru, ktorý chráni pred tvorbou kazu a hydroxyapatit (je súčasťou kostí a zubov), ktorý ju remineralizuje. Spomínané zložky sa nachádzajú aj v zubnej paste biela perla :sensitive whitening, ktorá je určená práve na posilnenie a remineralizáciu povrchových poškodení zubnej štruktúry. Súčasne znižuje citlivosť zubov a uľavuje od bolesti. Prítomnosť levandule a citrónového oleja poskytuje antibakteriálne účinky a ochranu ďasien, vďaka čomu znižuje nepríjemný pocit citlivosti. Rovnako dôležitá je však aj abrazívnosť zubnej pasty. Veľmi nízka abrazivita pasty :sensitive whitening, s hodnotou RDA 9, zubnú sklovinu nepoškodzuje, ale šetrne vyhladzuje. Aj preto je vhodná na čistenie zubov sonickou kefkou.

(Zdroj: biela perla)

Tipy pre každodenný život

Pri pití teplých a studených nápojov používajte slamku, aby ste minimalizovali kontakt nápoja so zubami. Pite pomaly a striedajte teploty nápojov, aby sa zuby mali čas prispôsobiť. Zaraďte do svojho jedálnička potraviny bohaté na vápnik a fosfát, ktoré posilňujú sklovinu. Vyhnite sa kyslým a sladkým nápojom i jedlám, špeciálne energetickým nápojom, ktoré môžu prispieť k erózii skloviny a zvyšovať citlivosť. Ak trpíte dlhotrvajúcou alebo intenzívnou bolesťou, opuchmi alebo inými závažnými príznakmi, mali by ste navštíviť zubára. Tieto príznaky môžu signalizovať vážnejšie zubné problémy, ktoré vyžadujú odbornú starostlivosť. „Na začiatku môže človek vyskúšať používať špeciálne pasty, a to minimálne mesiac. Pokiaľ aj po mesiaci citlivosť pretrváva je nutné zájsť k zubnému lekárovi, ktorý má na to určené špeciálne prípravky,“ dodáva MDDr. Lívia Polláková.

(Zdroj: biela perla)

(Zdroj: biela perla)

Pasty s prírodným zložením biela perla® nájdete vo vybraných drogériách, lekárňach a na webe https://bielaperla.sk.

- reklamná správa -