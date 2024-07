Žiaden zhon a tlačenica! Veľké nákupy sú odteraz veľká pohoda!

(Zdroj: Košík.sk)

Na to, aby ste veľkovýhodne nakúpili potraviny, drogériu a potreby do domácnosti na celý víkend, nemusíte vstať z gauča. Neveríte? Keď ste s nakupovaním potravín online doteraz váhali, prišiel váš čas! Kvalita, rýchlosť, tisícky množstevných zliav a doručenie až k dverám vás o novom online supermarkete Košík.sk určite presvedčia!

Kedy ste naposledy videli usmiateho kuriéra? Tento fór určite poznáte – a my vám garantujeme, že usmiati kuriéri existujú. Z dodávky s fialovým logom nového online supermarketu jeden taký vystúpi už tri hodiny po tom, ako si online vyklikáte svoj nákup na Košík.sk.

V širokom sortimente si vyberiete z kvalitných trvanlivých aj čerstvých potravín, drogérie, domácich potrieb a prvotriedneho mäsa Metro Chef alebo čerstvých METRO rýb, ktoré sú skladom už od 48 hodín po vylovení. Tým však veľkovýhodná ponuka supermarketu Košík nekončí.

Došiel vám prášok a granule pre psa? Máme!

Aj brikety na grilovanie, ak je treba, aby bolo čo rozpáliť v grile pod rybami či prémiovým mäskom. Výhody online nakupovania si odteraz vďaka supermarketu Košík.sk môžete užívať aj vy. Obzvlášť pri stúpajúcich vonkajších teplotách sa vám čoraz menej bude chcieť sadať do rozhorúčeného auta a behať po obchodoch, je tak? Úplne vám rozumieme a slávnostne vám oznamujeme, že keď bývate v Bratislave, Banskej Bystrici, Zvolene, Žiline, Martine, Prešove, Košiciach alebo v okolí týchto miest, môžete tento „folklór“ zo svojej rutiny vypustiť a užiť si slnečné dni s deťmi na kúpalisku, napríklad. Aj rodiny z ďalších regiónov Slovenska, Nitry, Trnavy a ich okolia sa dočkajú svojich bezstarostných veľkonákupov, a to už počas letných mesiacov.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Košík.sk)

Nebudem niekde naháňať kuriéra?

To v žiadnom prípade! Svoju objednávku budete mať pod kontrolou od momentu zadania – v mobilnej aplikácii aj na webe. To vám umožní využiť čas do doručenia na 100 %. Stihnete si ísť zabehať, vyvesiť bielizeň, prečítať si knihu na záhradnom ležadle alebo sa zahrať s deťmi na ihrisku. Páči sa vám táto predstava? Pridáme k tomu ešte informáciu, že túto vychytávku budete môcť využívať 7 dní v týždni, každý deň od 7:00 ráno až do 22:00 večer!

Keď si lámete hlavu nad tým, či sa vám takéto veľkopohodlné nakupovanie nepredraží – vravíme vám, že ani náhodou! Začnime tým, že na 1. nákup a ďalších 30 dní od registrácie na stránke Košík.sk za dopravu nezaplatíte NIČ. To isté platí pre veľké nákupy nad 50 eur. Ak bude hodnota nákupu nižšia, za doručenie zaplatíte od 0,99 € pri 2-hodinovom slote. A to nerátame cenu času a amortizáciu vašich nervov, ktoré si už nemusíte pri veľkých rodinných nákupoch šponovať.

(Zdroj: Košík.sk)

- reklamná správa -