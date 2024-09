Špecializovaný trestný súd rozhodol! Bývalého šéfa SNS Jána Slotu uznal za vinného

Začal sa proces v korupčnej kauze s exšéfom SNS Jánom Slotom (Zdroj: FOTO TASR/Lukáš Mužla)

Podľa obžaloby mal expolitik a bývalý primátor Žiliny ovplyvňovať rozhodovanie na žilinskom krajskom súde. Za finančnú odmenu zmierňoval tresty. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici uznal Jána Slotu vinného za prečin nepriamej korupcie. Sudca mu vymeral dvojročný trest s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu po dobu 4 rokov. Prokurátor žiadal od sudcu, aby Slotu odsúdili na 7 rokov. Obhajca naopak požadoval jeho oslobodenie.

archívne video

Právnici Jána Slotu sa zatiaľ nechcú vyjadrovať (Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Obžalovaný sa na hlavné pojednávanie nedostavil pre zdravotné problémy, ale súhlasil, aby sa pojednávalo v jeho neprítomnosti. Obhajoba v záverečnej reči zdôraznila, že spáchanie skutku sa nepodarilo preukázať, navyše absentoval motív, celé konanie bolo vraj účelové. Žiadala oslobodenie svojho klienta spod obžaloby. Prokurátor navrhoval úhrnný nepodmienečný trest sedem rokov. Ján Slota čelil obžalobe pre účastníctvo na zločine prijímania úplatku formou pomoci. Súd sa s touto právnou kvalifikáciou nestotožnil. Podľa obžaloby mal na žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest pre muža, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený na nepodmienečný trest. U exsudcu Pavla Polku mal mužovi v odvolacom konaní vybaviť zmiernenie trestu na podmienku. Ján Slota označil obžalobu za nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch.

ŠTS už raz v tejto kauze rozhodoval, keď ho v júni minulého roka odsúdil na rovnaký dvojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní štyroch rokov, ale iba za zasahovanie do nezávislosti súdu. Korupčnú trestnú činnosť sa podľa súdu obžalovanému nepodarilo preukázať, chýbali jednoznačné dôkazy. Najvyšší súd (NS) SR však vlaňajší rozsudok zrušil a kauzu vrátil späť na ŠTS. Ako v novembri 2023 konštatoval, ŠTS sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre jeho rozhodnutie a zároveň dospel k záverom, ktoré nie sú logicky odôvodnené.

ŠTS doplnil dokazovanie v takom rozsahu, ako mu to prikázal NS SR. Snažil sa vypočuť svedkov Vladimíra Machaja a Romana Kudláčka, ktorí figurovali v korupčnej kauze. Obaja však využili svoje právo a odmietli vypovedať. Čítali sa preto ich rozsudky. V prípade oboch išlo o dohody o vine a treste. Podplácanie či sprostredkovanie úplatku pre sudcu priznali a dostali podmienečný trest, respektíve finančný.