20 rokov AAA AUTO na slovenskom trhu: 300-tisíc predaných áut

(Zdroj: AAA Auto)

V roku 2004 začala spoločnosť AAA AUTO ponúkať ojazdené automobily slovenským motoristom. Sieť autocentier AAA AUTO, ktorá spolu so značkou Mototechna, Mototechna Drive, Driverama a Auto Diskont patrí do skupiny AURES Holdings, za dobu svojej existencie na slovenskom trhu predala autá už viac ako 300-tisíc zákazníkom a rovnaký počet vozidiel aj vykúpila. Na celom území Slovenskej republiky momentálne nájdete dvanásť pobočiek AAA AUTO. V rámci celej skupiny AURES pôsobí na viac než šesťdesiatich miestach v piatich krajinách v Európe, v ponuke má až 15 000 áut. Historicky už skupina na výkupe a predaji obslúžila spolu viac ako 3,1 miliónov zákazníkov.

V roku 1992 vznikla spoločnosť AURES Holdings, ktorá prevádzkuje medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama na Slovensku, v Česku, Poľsku, Nemecku a Maďarsku. Spoločnosť pod názvom AAA AUTO vstúpila na slovenský trh v roku 2004 a postupne otvárala pobočky po celej krajine, aby umožnila zákazníkom kupovať a predávať automobily v každom kúte republiky. Momentálne nájdete na Slovensku dvanásť autocentier, ktoré sa zameriavajú na výkup a predaj ojazdených vozidiel, a taktiež na predaj zánovných automobilov, ktoré spoločnosť ponúka pod značkou Mototechna. Ak by ste hľadali službu prenájmu auta, môžete sa obrátiť na Mototechnu Drive, ktorá ponúka krátkodobý alebo dlhodobý prenájom nových alebo zánovných automobilov.

Za dobu existencie spoločnosť predala jazdené autá už viac ako tristotisíc slovenským zákazníkom. AAA AUTO je momentálne najväčší predajca ojazdených automobilov, k čomu patria aj dlhodobé rekordné predaje. „V posledných rokoch dosahujeme skvelé predajné výsledky. Za rekordné objemy predaja vďačíme do značnej miery nášmu historickému rozhodnutiu investovať do moderných technológií. Najmä pokiaľ ide o integráciu nástrojov pre automatizáciu podnikania, podporených strojovým učením a generatívnou umelou inteligenciou, do našich procesov. Generatívnu umelú inteligenciu, ktorá je všeobecne dostupná iba rok, sme už úspešne využili v dvoch oblastiach – v marketingu a v posilňovaní efektivity prevádzky nášho zákazníckeho centra,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings. „Samozrejme, veľká vďaka za naše úspešné rekordné predaje patrí hlavne zákazníkom a všetkým našim takmer piatim stovkám zamestnancov na Slovensku,“ dodala Karolína Topolová.

Okrem moderných technológií v online prostredí sa v súčasnej dobe AAA AUTO na Slovensku venuje aj elektromobilite. V rámci „Áčiek“ pôsobí špecializovaný EV tím, ktorý má na starosti jej rozvoj naprieč celou spoločnosťou. „Zákazníkom ponúkame ako líder trhu maximálne množstvo informácií o stave elektromobilov, vrátane zdravia batérie a reálneho dojazdu. Preto je nákup elektromobilu v AAA AUTO úplne bezpečný a bez nepríjemných prekvapení,“ vysvetlila Karolína Topolová.

Ďalším významným krokom spoločnosti AAA AUTO bolo iniciovanie založenia Detskej dopravnej nadácie. Tá podporuje deti, ktoré v dôsledku dopravnej nehody prišli o jedného alebo oboch rodičov. „Úlohou Detskej dopravnej nadácie je hlavne finančne pomáhať takto osirelým deťom a tiež tým, ktorým v dôsledku dopravnej nehody ostanú trvalé zdravotné následky. Som preto veľmi rada, že sme už aj na Slovensku mohli podporiť deti, ktoré, nanešťastie, pri dopravnej nehode prišli o rodičov,“ informuje Karolína Topolová.

Oslavu svojho dvadsaťročného pôsobenia na Slovensku usporiadala spoločnosť za účasti predstaviteľa súčasného väčšinového majiteľa spoločnosti fondu Abris Capital Partners Wojcziecha Lukawského, oboch spoločných generálnych riaditeľov Karolíny Topolovej a Petra Vaněčka a tiež ambasádora firmy a MMA zápasníka Samuela Piráta Krištofiča. Slávnostným večerom sprevádzala hostí známa slovenská moderátorka Jana Hospodárová. Hosťom zahrala populárna hudobná skupina Kmeťoband.

Súčasťou oslavy bol aj krst knihy o histórii značky Mototechna, ktorá v súčasnosti patrí do portfólia AURES Holdings a na Slovensku a v Českej republike už vyše desať rokov predáva zánovné vozidlá. Knihu o pôsobení Mototechny v Československu pred rokom 1989, ale aj o jej znovu oživení v rámci skupiny AURES Holdings napísal Martin Kupec. Publikácia obsahuje najmä historické plagáty a prospekty k vozidlám, ktoré Mototechna ponúkala v minulosti a tiež vizuály obnovenej Mototechny.

V rámci večera zároveň prebehla dobročinná aukcia, ktorej cieľom bolo zabezpečiť pre Detskú dopravnú nadáciu ďalšiu finančnú podporu. „Ďakujem všetkým partnerom aj zamestnancom, ktorí sa zapojili do dobročinnej aukcie, pri ktorej sa podarilo vybrať krásnych 4 500 eur na podporu detí,“ poďakovala Karolína Topolová. Jedným z dražených predmetov bola aj práve čerstvo pokrstená kniha o značke Mototechna s podpismi Karolíny Topolovej, Petra Vanečka, Jany Hospodárovej a Samuela Piráta Krištofiča.

- reklamná správa -