5 praktických rád, ako na cestách zachránite život

Situácie na cestách sú nevyspytateľné. Od búračiek áut až po nepríjemné strety so zverou, cyklistami alebo elektrickými kolobežkami. Je preto kľúčové byť pripravený na všetky možné krízové momenty. Ako správne zareagovať, keď sa ocitneme v takejto ťažkej situácii? O tom, ako správne postupovať, keď pomáhame v náročných situáciách na cestách, sme sa porozprávali s inštruktorkou prvej pomoci Andreou Stískalovou. Pomoc a ľudskosť na cestách oceňuje aj nový projekt Srdce ciest, do ktorého môžete prihlásiť príbehy ľudí, vrátane toho svojho, ktorí niekomu nezištne pomohli na cestách.

Zostaňte pokojní a udržujte chladnú hlavu

Podľa inštruktorky prvej pomoci Andrey Stískalovej je jedným z najdôležitejších krokov pri zvládaní kritických situácií na cestách zachovať pokoj a chladnú hlavu. „Nekonajte zbrklo! Základom pri poskytovaní prvej pomoci je zostať v kľude, aj keď je to najťažšia vec pri zachraňovaní,“ hovorí inštruktorka prvej pomoci Andrea Stískalová. „V prvom rade je dôležité uvedomiť si, že keď vidíte dopravnú nehodu, musíte najprv myslieť na vlastnú bezpečnosť. Pri takýchto situáciách vám môže hroziť nebezpečenstvo ako napríklad horiace auto, prevrátenie auta na vás alebo možná nákaza krvou zraneného. Vždy majte na pamäti pár jednoduchých krokov, ktoré treba pri nehode dodržať.“

Dbajte na vlastnú bezpečnosť

„Kľúčovou úlohou je zabezpečenie miesta nehody a minimalizácia rizika ďalších zranení účastníkov dopravnej nehody. Ak zabezpečíte miesto nehody, môže to viesť na ceste k ďalším kolíziám a ohrozeniu tých, ktorí zachraňujú, a tiež zranených osôb. Samozrejme, môže to sťažiť prácu aj záchranným zložkám,“ hovorí inštruktorka. „Súčasťou povinnej výbavy je napríklad aj výstražný trojuholník, ktorý je najlepšie umiestniť za miesto, kde sa stala nehoda. Najlepšie aspoň 50 metrov, keď ste v obci, alebo 100 metrov v prípade, že ide o nehodu na diaľnici. Pri poskytovaní pomoci majte poruke tiež reflexnú vestu a okoliu dajte na vedomie o probléme na ceste zapnutím štyroch výstražných svetiel. Vďaka týmto reflexným prvkom upozorníte ostatných vodičov na nehodu, umožníte im včas spomaliť a vyhnúť sa tak kolízii. Nezabúdajte na to hlavne v tme, hmle alebo pri zníženej viditeľnosti,“ upozorňuje Andrea Stískalová.

Kontaktujte núdzovú linku

Inštruktorka prvej pomoci taktiež zdôrazňuje význam okamžitého kontaktovania núdzových služieb. „Nepodceňujte význam profesionálnej pomoci a neváhajte zavolať na číslo 112. Operátori sú odborne vyškolení na to, aby vás jednoduchými krokmi naviedli na to, čo máte robiť.“ Stres môže ovplyvniť vaše racionálne zmýšľanie natoľko, že si v kritickej situácii nebudete vedieť spomenúť ani základné kroky prvej pomoci, ktoré môžu byť v danom momente kľúčové pre záchranu života. Je to ľudské, pretože sa s takouto situáciou nestretávate každý deň: „Polícia, hasiči a záchranári sú tu na to, aby vám pomohli v kritických situáciách. Nekričte na nich. Oni sú na druhej strane hovoru a nevidia vás. Potrebujú čo najviac informácií, aby vám dokázali efektívne a hlavne správne poradiť,“ doplnila inštruktorka Stískalová.

Buďte empatický a rozvážny

Aj keď je situácia stresujúca, zostaňte empatický a rozvážny voči ostatným zúčastneným osobám. „Pokúste sa udržať čo najväčší pokoj a poskytnúť jasné inštrukcie záchranárom, ktorých máte na telefóne,“ radí inštruktorka Stískalová. „Vaša schopnosť zachovať si chladnú hlavu a efektívne komunikovať môže ostatným pomôcť cítiť sa bezpečnejšie a o niečo viac pokojnejšie. V kritických momentoch môže byť váš kľud a empatia kľúčom k úspešnému riešeniu situácie.“

Nezanedbávajte prevenciu

„Mnohým kritickým situáciám na cestách sa dá predchádzať správnou prevenciou. Zopakujte si prvú pomoc buď naživo na kurze, alebo pomocou rôznych videí. Alebo si prečítajte knihu o prvej pomoci. Základom je, aby ste boli pripravený a nie prekvapený,“ uzatvára praktickým odporúčaním inštruktorka prvej pomoci Andrea Stískalová. Absolvovanie kurzu prvej pomoci alebo zopakovanie si základov prvej pomoci môže pomôcť prekonať strach a paniku. Kurz dokáže pripraviť aj na to, ako efektívne zabezpečiť miesto nehody, poskytnúť prvú pomoc či ochrániť zdravie svoje, ale aj iných.

Zažili ste na cestách dramatický moment a ukázali svoje hrdinské srdce? Alebo vás niekto nezištne zachránil? Projekt Srdce ciest hľadá odvážlivcov, ktorí nezištne pomáhajú na slovenských cestách a robia ich tak bezpečnejšími pre nás všetkých. Podeľte sa o svoje úžasné príbehy cez online formulár na srdceciest.sk. Nominácie sú otvorené od 13. júna do 13. októbra 2024. Po uzávierke nominácií zasadne odborná porota, zložená z expertov auto-moto sveta, a vyberie tie najzaujímavejšie príbehy, ktoré si zaslúžia skutočne zviditeľniť a oceniť. Nechajte zažiariť odvážne činy.

Pamätajte, že zvládnutie kritických situácií na cestách vyžaduje bleskurýchle rozhodovanie a pevnú ruku. Buďte pripravený, buďte opatrný a cestujte bezpečne!

Tip od inštruktorky prvej pomoci:

V priehradke auta noste malý nožík – „rybičku“. Hodí sa vám pre prípad, že budete musieť pri nehode prerezať bezpečnostné popruhy.

O projekte Srdce ciest

Projekt Srdce ciest, iniciovaný poisťovňou Generali v spolupráci s motoristickou a dopravnou reláciou RTVS Pozor, zákruta! má za cieľ oceniť a zviditeľniť všetkých, ktorí na cestách nezištne pomohli. Či už záchranou života, pomocou s opravou či odtiahnutím vozidla, prípadne iným spôsobom. Zároveň podporuje vzájomnú ohľaduplnosť a bezpečnosť na cestách. Odborným garantom projektu je Policajný zbor SR, ktorý spolu s porotou vyberie z nominovaných príbehov tie, ktoré zanechajú najväčší dojem. Verejnosť môže zdieľať svoje príbehy na webe srdceciest.sk do 13. októbra 2024.

