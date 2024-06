Dvadsať rokov vodnej zábavy pod Tatrami

(Zdroj: AquaCity Poprad)

Prvú časť termálnych bazénov v Poprade uviedla do prevádzky spoločnosť Aquapark Poprad už koncom júna v roku 2003. Vo vtedajšom novom areáli termálneho kúpaliska boli v tom čase dva kryté bazény a jeden vonkajší 33-metrový. Taktiež detský bazén i bazén s vodou z blízkeho geotermálneho vrtu. Súčasťou tejto prvej etapy bola kompletná prestavba technologickej časti krytej plavárne a výstavba objektu, z ktorého vznikol priamy vstup cez vodu do vonkajších bazénov. Dnes je súčasťou Aquaparku trinásť vonkajších a vnútorných bazénov s termálnou vodou s teplotou 28°C – 38°C, wellness centrum, tobogany a viac ako 350 vodných atrakcií. Po dostavbe celého akvaparku sa tak Poprad vďaka AquaCity stal už nielen bránou do Vysokých Tatier, ale aj centrom zábavy a cestovného ruchu.

https://aquacity.sk/

20 rokov zážitkov a 20 rokov zábavy

Počas prvého júlového víkendu 5. – 7.7.2024 sa pripravuje nezabudnuteľná narodeninová oslava s bohatým programom, ktorý poteší malých a veľkých. V piatok ho odštartuje eventová kapela 4ka BAND, ktorá návštevníkov roztancuje a zabaví svojimi skvelými hitmi. Čaká na vás aj farebná penová šou, kde sa zábava zmieša s farebnými bublinami a zažijete doslova farebný zážitok. Piatkový program ukončí mini disko s maskotmi. Deti sa tak zabavia s Elzou a s postavičkami z rozprávky Ľadové kráľovstvo.

V sobotu je pripravený program hlavne pre malé deti a z Krajiny za dúhou poteší svojou prítomnosťou usmievavá, zvedavá a odvážna Dúhalka. Budete sa spoločne smiať, spievať, tancovať a spoznávať svet okolo seba. Ostatných poteší tanečno – hudobná šou Tribute to Beyonce Dance Show.

https://aquacity.sk/events/

Čerešnička na narodeninovej torte

Absolútne najväčšie oslavy vypuknú v nedeľu 7. júla. V AquaCity sa predstaví tanečná skupina známa z účinkovania v Let's Dance KRS MOVEMENT. Atmosféru svojimi nezabudnuteľnými hitmi rozprúdi speváčka Tina. Návštevníci budú mať možnosť stretnúť sa pri autogramiáda a fotení s influencerom Jovinečkom.

V AquaCity Poprad sa počas tohto víkendu pokúsia aj o vytvorenie nového rekordu s nafukovacími kolesami, aby vytvorili aj spoločnú nezabudnuteľnú spomienku na tieto dvadsiate narodeniny. Celý program bude pod moderátorskou taktovkou moderátora Jána Tribulu.

Darčeky pre všetky deti

Súčasťou osláv bude aj množstvo sprievodných akcií, súťaží, darčekov pre všetky deti i prekvapení. Neváhajte a príďte si užiť tieto výnimočné dni popradského akvaparku. Vstupenky si návštevníci môžu zakúpiť online na e-shope https://shop.aquacity.sk/ alebo priamo na mieste. Čakáme na vás bohatý program, ktorý poteší malých aj veľkých.

