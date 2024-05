Heslo leta 2024: Plážové telo máme každá, stačí si obliecť správne plavky. A takto si ich vyberiete

Oblečte si plavky, ktoré vám budú lichotiť, a užívajte si pláž aj vodu. (Zdroj: Triola)

Každá sme jedinečná a rovnako jedinečná je naša postava. To si uvedomujeme zakaždým, keď sa v plavkách snažíme vyzerať ako modelka na fotke. Aby ste sa však cítili pohodlne, aj keď ste „oblečená aj nahá“, nepotrebujete dokonalé plážové telo. Úplne postačia dokonalé plavky.

Keď sú vaše prsia ako magnety na pohľady

Dámy bohatšie obdarené v oblasti hrudníka by mali myslieť nielen na to, ako v plavkách vyzerajú, ale aj ako sa cítia ich prsia. Pretože tak, ako pod blúzkou, rovnako aj na pláži potrebujú vaše prednosti kvalitnú oporu. Pre zmyselné poprsie sú ideálne bikiny alebo plavky s kosticami a vystuženými košíčkami. Pri výbere dbajte na dostatočne široké ramienka a zapínanie. Ramienka zarezané do pliec nie sú ani sexi, ani pohodlné. Ak nechcete pútať pozornosť, voľte tmavé farby a malé vzory alebo skombinujte jednoduchú podprsenku s výrazným spodným dielom. Presne na takéto plavky je TOP odborníčka značka Triola. Jej odborne vyškolené predavačky vám pri výbere plaviek ochotne poradia, alebo skúste online poradenstvo. Náš tip pre obdarené dámy: plavky Triola zo série Blue Hawai .

Čomu sa vyhnúť? Trojuholníkové bikiny a bandeau topy bez ramienok vašim prsiam neposkytnú dostatočnú oporu a v plavkách budú... Veď viete.

Jedným z TOP trendov tejto sezóny je kombinovanie horných a dolných dielov plaviek zvlášť. TRIOLA ponúka vo svojich minisériách široký výber rôznych vzorov, farieb a strihov, aby ste si ich kombináciou mohli vytvoriť svoj vlastný jedinečný vzhľad.

Keď máte prsia skôr po otcovi

Pre ženy s malými prsiami sú trojuholníkové bikiny a bandeau topy ako stvorené! V zásade však môžu nosiť akýkoľvek tvar plavkovej podprsenky. Plnší dekolt vytvoria push-up a vystužené podprsenky a svetlé farby a pútavé vzory zas objem opticky zväčšia. Nášivky, ozdoby, volány, výšivky a strapce tiež spôsobia, že prsia budú vyzerať plnšie. Uistite sa len, že vrchný diel vám naozaj dobre sedí a košíček je úplne vyplnený. Ak si nie ste istá, opýtajte sa v predajni Triola. Odporúčame neprehliadnuteľný model Bellini.

Čomu sa vyhnúť? Tmavé a nenápadné bikiny sú pre vás škoda.

Keď máte úzke ramená a široké boky

S takouto postavou potrebujete vyvážiť proporcie. Menšie prsia oblečte do výrazných bandeau plaviek, väčšie do bikín s kosticami alebo tankín. Spodný diel plaviek by mal byť s vysokým strihom, aby predĺžil nohy a s jemným alebo žiadnym vzorom, aby zbytočne neodpútaval pozornosť od celku. Vhodný je aj zaujímavý prvok v oblasti pása.

Čomu sa vyhnúť? Trojuholníkové bikiny, plavky na šnúrky a s úzkymi ramienkami ešte viac zúžia vaše útle ramená. Vyhnite sa aj výrazným ozdobám na spodnej časti plaviek.

Keď máte široké ramená a úzke boky

Tu je to presne naopak – nápadnými nohavičkami vyvažujte postavu smerom k dolným partiám. Ak máte malé prsia, skvele na vás budú vyzerať trojuholníkové bikiny na šnúrky. Môžete si dovoliť aj asymetricky strihané topy, vždy dobre vyskúšajte, či vám naozaj sedia.

Čomu sa vyhnúť? Bandeau a krikľavé podprsenky prenechajte iným typom ženskej postavy.

Keď máte boky ako Kardashianky

Nemusíte mať túto extravagantnú rodinu rady, pravdou však je, že to ony spravili z veľkých zadkov prednosti. Aby vaše krivky spodných partií naozaj pekne vynikli, zahaľte ich do bikín s vyšším nohavičkovým výstrihom, ktorý opticky predĺži nohy. Hanblivejším tipom pri chôdzi po pláži pomôže pareo alebo zavinovacia sukňa a ak chcete ešte viac odpútať pozornosť od svojich bokov Venuše, voľte nenápadné farby dole a extravaganciu hore. Môžu byť aj tankiny.

Čomu sa vyhnúť? Bikinové nohavičky na uväzovanie na bokoch či tangáče vyzerajú dobre naozaj len na kvalitne vyretušovaných fotkách.

Keď máte žensky guľaté bruško

Žena bez brucha je ako šálka bez ucha. Ale pokiaľ naň nie ste hrdá, toto porekadlo vám nepomôže. Zato vám pomôžu plavky a tankiny, ktoré bruško skryjú a vytvarujú pekný pás. Peknú postavu s bruškom vám vytvarujú aj tvarujúce plavky a tiež plavky s vyšším pásom.

Čomu sa vyhnúť? Ani tie najsexi hotpaints, bikiny s nízkym pásom a tangá vašej postave nebudú lichotiť.

Medzi najnovšie trendy patria aj plavkové brazilky, ktoré sú ideálnou voľbou pre ženy, ktoré chcú vyzerať sexy a zároveň sa cítiť pohodlne. TRIOLA prináša inovatívne riešenia aj v tejto oblasti, kde komfort stretáva štýl.

Keď ste viac rovinka, ako krivka

Nebuďte smutné, že nemáte takmer žiadne krivky! Vašej postave sa hodia takmer všetky strihy plaviek. Môžete si na seba obliecť aj tie najšialenejšie vzory a strihy, vo všetkom budete vyzerať dobre.

Čomu sa vyhnúť? Ako sme povedali, pre vás sú vhodné akékoľvek plavky. Myslite však na to, že športové strihy a dizajny vám uberajú na ženskosti.

Keď máte postavu ako Marilyn

Nezáleží na tom, či máte 90-60-90 alebo 120-80-100. Postava s výraznými prsiami, úzkym pásom a ženskými bokmi krásne odprezentuje takmer všetko.

Čomu sa vyhnúť? V zásade môžete ísť do hocijakého strihu. Myslite však na to, že prsia potrebujú oporu a plavky si poriadne vyskúšajte, aby vám naozaj sedeli a svedčali.

Nezabudnite!

Pri výbere plaviek je dôležité zohľadniť nielen ich vzhľad a pohodlie pri nosení, ale aj materiál. Kvalitné plavky sa vám po troch okúpaniach v bazéne neroztiahnu, ani im morská voda a slniečko nevytiahnu farbu. Všetky materiály použité v plavkách TRIOLA sú starostlivo atestované, takže zaručujú maximálny komfort aj pri dlhodobom používaní. A môžete sa na ne spoľahnúť aj dlhšie než o rok.

