Voláme všetkých, ktorí su hlavou v oblakoch

Spoločnosť LEGO Group oživuje nespútanú tvorivú silu detských snov vo svojom novom produktovom rade LEGO® DREAMZzz™. Vstúpte do sveta snov s novými stavebnicami LEGO® DREAMZzz™, ktoré sú inšpirované tým, ako deti snívajú. Prieskum zistil, že dve z troch detí na svete tvrdia, že im snívanie pomáha byť kreatívnejšími.

Celosvetová štúdia ukazuje význam snívania pre kreativitu

Rad LEGO® DREAMZzz™ bol vyvinutý spoločnosťou LEGO Group na základe globálneho prieskumu s viac ako 23 000 deťmi vo veku 6 - 12 rokov z 29 krajín. Štúdia sa zaoberala detskou fantáziou, psychológiou snívania a ich významom pre spracovanie emócií, riešenia problémov a zároveň aj významom hry pre kreatívny rozvoj.

Z výskumu v Českej republike vyplynulo, že sedem z desiatich detí (71 %) zažíva zložité emócie v každodennom živote, akými sú stres a osamelosť. Najčastejšou príčinou týchto emócií je škola (38 %), tretina uvádza chorobu (33 %) a pätina kamarátov (17 %). Viac ako desatina (11 %) z tých, ktorí prežívajú ťažké emócie uvádza, že zažíva viac nočných môr. Skoro dve tretiny (62 %) uvádzajú, že nočné mory dokážu ovplyvniť zvyšok ich dňa.

Odborníci na spánok upozorňujú, že sny môžu hrať kľúčovú rolu pri spracovaní zložitých emócií a pri zapojení detskej fantázie. „Kvalitný spánok je pre deti mimoriadne dôležitý. Okrem toho, že deťom pomáha počas dňa lepšie regulovať emócie, lepšie sa učiť a pamätať si, byť zdravšími, pomáha im aj byť kreatívnejšími“ tvrdí certifikovaná spánková poradkyňa pre deti Zuzana Guzmická.

Väčšina detí (86 %) zažíva počas snívania pozitívne emócie a mnohé z nich uvádzajú, že po prebudení majú zo snov úžitok. Takmer rovnaký počet detí (54 %) vymýšľa nápady, ktoré by mohli využiť po prebudení. Viac ako polovica (52 %) detí tvrdí, že aj čas strávený hraním ovplyvňuje ich sny. „Stavebnice LEGO® DREAMZzz™ v kombinácii s príbehmi, ktoré môžu deti sledovať, im približujú spánok a snívanie. Dovoľujú im pretaviť sny do hry, čo má terapeutický vplyv nielen na ich psychiku, ale aj na spánok. Deti si formou hry môžu vymýšľať rôzne ukončenia svojich snov, ktoré sa im snívajú, a to najmä tých zlých. Takýmto spôsobom mozog trénujú, aby sa im zlé sny objavovali menej často,“ prezrádza Guzmická.

Psychologička a odborníčka na behaviorálny spánok Dr. Shelby Harrisová, ktorá na výskume spolupracovala so spoločnosťou LEGO Group, dopĺňa: „Deti sú prirodzenými rojkami a dobrodruhmi, ale s pribúdajúcim vekom ich začína spoločenský tlak obmedzovať a obmedzuje aj ich fantáziu. Snívanie je univerzálny fenomén, ktorý vítajú deti na celom svete. Vzhľadom na to, že v ich každodennom živote pribúda stres a požiadavky, je v dnešnom svete dôležité podporovať voľnú hru a kreativitu. Výskum jasne preukázal, že u detí, ktoré majú prístup k voľnému času na hranie, sa zvyšuje početnosť snívania, a v dôsledku toho sa cítia šťastnejšie a majú väčšiu fantáziu. Je skvelé vidieť nový obsah, ako je rad LEGO® DREAMZzz™, ktorý deťom ukazuje, ako môžu sny využiť v reálnom živote a pomôcť im tak naplno rozvíjať ich tvorivý potenciál."

Vstúpte do sveta snov: Spoločnosť LEGO predstavila televízny seriál LEGO® DREAMZzz™

Televízny seriál LEGO® DREAMZzz™ sleduje dobrodružstvo kamarátov zo školy - Matea, Izzie, Coopera, Logana a Zoey. Tí sa pripoja k tajnej organizácií a naučia sa využívať silu svojej fantázie na ceste do Sveta snov a k porazeniu strašného Kráľa nočných môr! Televízny seriál LEGO® DREAMZzz™ odštartoval 15. mája prvými desiatimi epizódami. V auguste ich doplnili ďalšie epizódy a úplne nové stavebnice.

„LEGO® DREAMZzz™ je náš prvý koncept, ktorý oslavuje úžasný svet snívania a skúma, čo sa stane, ak sa sny stanú skutočnosťou. Obyčajné deti sa stanú neobyčajnými a kreativita sa stane superschopnosťou,” hovorí Cerim Manovi, kreatívny riaditeľ rady LEGO® DREAMZzz™. „Chceme, aby sa deti nebáli realizovať svoje najdivokejšie sny a pri snívaní si užívali skutočnú silu svojej fantázie. A to je iba začiatok,” dodáva Manovi.

Prvých desať dielov seriálu LEGO® DREAMZzz™ bolo k dispozícii na YouTube v playliste LEGO® DREAMZzz™. Seriál je rovnako k dispozícií aj na Markíze, ČT, Netflixe alebo Amazon Prime. V auguste sa pridalo ďalších desať dielov.

Kontakt pre médiá:

Alexandra Giertliová. DIVINO giertliova@divino.sk

O štúdii

Prieskum zrealizovala spoločnosť Opinium Research medzi 23 000 deťmi vo veku 6 - 12 rokov v USA, Veľkej Británii a Írsku, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Španielsku, Taliansku, Dánsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Turecku, Rumunsku, Spojených arabských emirátoch, Austrálii, Južnej Kórei, Japonsku, kontinentálnej Číne/ Hong Kongu.

O spoločnosti LEGO Group

Poslaním spoločnosti LEGO Group je vďaka hre inšpirovať a rozvíjať tvorcov budúcnosti. Systém LEGO in Play, ktorého základom sú kocky LEGO, ktoré umožňujú deťom a fanúšikom vybudovať a pretvoriť čokoľvek, čo si vedia predstaviť. Spoločnosť LEGO Group bola založená v dánskom Billunde v roku 1932 Olom Kirkom Kristiansenom a jej názov je odvodený zo spojenia slov Leg Godt, čo znamená „hraj sa dobre“. Dodnes je LEGO Group rodinnou spoločnosťou so sídlom v Billunde. Ich výrobky sa dnes predávajú vo viac ako 130 krajinách sveta. Ďalšie informácie nájdete na: www.LEGO.sk

Nové stavebnice LEGO® DREAMZzz™

LEGO® DREAMZzz™ Izzie a zajačik Bunchu (71453)

Pomôžte Izzie vytvoriť veľkú verziu jej obľúbeného plyšáka a zachrániť tým plyšového králika, ktorého uniesla Škodlivka.

LEGO® DREAMZzz™ Mateo a robot Z-Blob (71454)

Premeňte Z-Bloba na elegantného robota a pomôžte Mateovi zachrániť Jaydena, ktorého uniesla príšera z nočných môr.

LEGO® DREAMZzz™ Škodca (71455)

Pomôžte Mateovi a Z-Blobovi zachrániť kamaráta Coopera spomedzi zlých pazúrov Škodcu, ktorý je so svojou korisťou na ceste za Kráľom nočných môr.

LEGO® DREAMZzz™ Korytnačia dodávka pani Castillovej (71456)

Vyberte si z dvoch možností zostavenia tejto parádnej dodávky. V základnej podobe má hračkárska Korytnačia dodávka pani Castillovej pohyblivé kolesá a odnímateľnú strechu. V režime lietajúcej ponorky má korytnačia dodávka ako doplnok raketu a pohyblivý periskop.

LEGO® DREAMZzz™ Lietajúci kôň pegas (71457)

Rovnako ako v televíznom seriáli, aj tu sa odohráva príbeh Zoey. Vydajte sa spoločne na záchrannú misiu za kamarátkou Novou, ktorú uniesla príšera z nočných môr Susan na lietajúcom koni pegasovi.

LEGO® DREAMZzz™ Krokodílie auto (71458)

Vytvorte úžasné auto, ktoré pomôže zachrániť Jaydena pred strašidelným Nočným lovcom. Máte na výber medzi zostavením krokodílieho auta na boj s nočnými morami alebo super rýchlym terénnym autom a miniponorku, v ktorých ich môžu prenasledovať.

LEGO® DREAMZzz™ Stajňa snových stvorení (71459)

Presuňte sa do mýtického sveta plného prírodných detailov a nových kamarátov, kde sa stretnete s bájnymi stvoreniami a pomôžete pestovať čarovné kvetiny. Ozdobte si jeleňa ako lietajúceho pegasa alebo krásneho lesného strážcu.

LEGO® DREAMZzz™ Vesmírny autobus pána Oza (71460)

Postavte si Vesmírny autobus pána Oza a posaďte doň minifigúrky dôležitých postáv vrátane Matea a pána Oza, ktorí pomáhajú zachrániť Svet snov pred bandou príšer z nočných môr.

LEGO® DREAMZzz™ Fantastický domček na strome (71461)

Stavebnica je inšpirovaná čarovným domčekom na strome, v ktorom sa schádzajú hrdinovia seriálu DREAMZzz. Skladá sa z troch častí: kuchyne pani Castillovej, detskej izby Izzie a Matea a obývačky. Nájdete v ňom aj rozhľadňu a parádnu hojdačku.

LEGO® DREAMZzz™ Žraločia loď z nočných môr (71469)

Nočný lovec uniesol Izzinho obľúbeného plyšáka a spojil ho s pirátskou loďou, čím vytvoril jedno smrtiace monštruózne vozidlo, ktoré si teraz môžu deti postaviť.

LEGO® DREAMZzz™ Snová dedinka (40657)

Dedinka je kúzelným miestom, ktoré hrdinovia často navštevujú vo svojich snoch. Je plná snových bytostí a čarovných obchodov vrátane čarodejníckeho obchodu, pekárne a kováčskej dielne. Deti sa môžu hrať na nakupovanie alebo prestavovať moduly a vytvoriť tak obrannú vežu, aby sa pripravili na útok Škodliviek.

