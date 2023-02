NOVÝ projekt Andyho Krausa! Skončí s postavou Lásla?! ROZHOVOR

Andy Kraus stojí za legendárnymi reláciami ako Twister, Uragán či Susedia, z ktorých hlášky sa na Slovensku dodnes používajú a definujú jednu celú generáciu. Čím sa teraz Andy zaoberá a aký vzťah má k postave Lásla? Prečítajte si rozhovor.

Zaregistrovali sme, že budete mať v Bratislave novú show Postojačky, kde už ale nebudete vystupovať ako Láslo Komárom. Znamená to, že s touto obľúbenou postavičkou končíte?

Ono sa to bude akoby prelínať, ale áno. Rád by som sa prezentoval na pódiu sám za seba, ale je mi jasné, že oddeliť sa po vyše 20-tich rokoch od Lásla bude náročné. Mám už však za sebou zopár vystúpení, kde som sa pred ľudí postavil bez fúzov, bez prízvuku, ale stále bez zábran. Ohlasy boli skvelé, a to mi dáva takú dobrú energiu pokračovať v tom.

Do programu si pozývate známe tváre zo stand up scény, ale aj hercov, ktorí sa týmto žánrom neživia.

Celé to vzniklo vďaka ponuke od RTVS, aby som pre Rádio Slovensko pripravoval nový zábavník, ktorý sa bude vysielať raz mesačne, vždy v nedeľu doobeda. Tam vznikol aj názov postojačky – čo je ekvivalent originálu „STAND UP“ – nie úplne doslovne, ale myslím, že to presne vystihuje ten žáner. Interpret stojí na javisku sám, len s mikrofónom, a je len na ňom, aby dokázal ľudí zaujať a rozosmiať hovoreným slovom.

Podľa čoho ste si vyberali hostí?

Ja by som ich ani nenazýval hosťami. Niektoré mená sa budú v programe pravidelne objavovať, takže sú to skôr spoluautori ako hostia. Števo Martinovič, Roman Pomajbo, Rea Ryníková, či skladník Jožo z Temných kecov – to je základ. A v tejto zostave chodíme aj po kluboch po celom Slovensku s tým, že akúsi „domovskú“ scénu máme v DK Dúbravka, kde budeme mať tak dve predstavenia mesačne a vždy s inou témou.

7. marca robíme napríklad SPECIAL LADYS NIGHT pre dámy, ženy, dievčatá, slečny a podobne.

Aj témy budú predpokladám ženské?

Samozrejme. Výchova detí, partnerské vzťahy, ukážeme ženám aké sú dokonalé a ako ich my chlapi obdivujeme. Ide nám o to, aby v tento večer ženy odložili žehlenie, pranie, ukladanie detí do postele, to nech si pekne „vypapkajú“ ich partneri, a oni dostanú pred predstavením jeden welcome drink a potom 90 minút zábavy. Úplne dokonalé to bude pre tie, ktoré si tento večer nechajú zaplatiť partnerom ako darček k MDŽ.

A nebude vám za Láslom smutno?

Ja popri týchto aktivitách ešte stále chodím po Slovensku aj s Láslom. Pôvodne som to chcel uzavrieť už na jeseň, ale jesenná tour dopadla nad očakávania dobre a kultúrne domy, či obce si sami začali pýtať predstavenia. A práve prebiehajúca jarmá šnúra sa predáva ešte lepšie ako jesenná, takže s Láslom sa asi tak skoro nerozlúčim. Zatiaľ sme mali všade vypredané a v mestách, ktoré nás ešte čakajú už tiež neostáva veľa voľných vstupeniek.

Takže budete mať tak trochu schizofrenický rok?

Asi áno, ale hádam to nejako zvládnem. Láslo a Andy zase nie sú až také rozdielne osobnosti 

