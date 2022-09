Tajomstvo varenia piva 0,0%: Nezaostáva kvalitou ani chuťou

Trendy ovplyvňujú rôzne oblasti a produkty, pričom výnimkou nie je ani pivný segment, ktorý už dávno nie je len o dobre vychladenej „12-tke“. Svojej popularite sa, samozrejme, neustále teší, no životný štýl sa za posledné roky výrazne zmenil a trh si vyžiadal alternatívu k alkoholickým pivám.

Často sú totiž situácie, keď by sme si radi pochutnali na skvelom orosenom pive, no nie je to úplne možné. Práve preto je dnes na regáloch v obchodoch bohatá ponuka nealkoholických pív, či dokonca pív a radlerov s úplne nulovým obsahom alkoholu. A veru tieto pivá nijako nezaostávajú za svojou „klasickou verziou“.

Možno ste sa i vy neraz zamysleli, ako dokážu majstri pivovarníci zbaviť pivo alkoholu. Veď kedysi sme si pod pivom nedokázali predstaviť azda nič iné ako tradičnú orosenú 10-tku či 12-tku. Poďme teda hlbšie nahliadnuť do tajomstva varenia piva bez alkoholu.

Nealkoholické pivo a pivo 0,0% nie je to isté

Na začiatok treba povedať, že nealkoholické pivo a pivo s nulovým obsahom alkoholu sú dve odlišné pivá. Za nealkoholické pivo sa podľa zákona označuje také, ktoré obsahuje menej ako 0,5 percenta alkoholu. Pivo 0,0% - už ako hovorí jeho označenie – sa vyznačuje nulovým obsahom alkoholu a znamená to, že toto pivo bolo zbavené alkoholu. Aj toho minimálneho množstva, ktoré obsahujú bežné nealkoholické piva.

Postupov, akými možno vyrobiť pivo bez alkoholu alebo s jeho minimálnym množstvom, je veľa. Rozdeľujú sa do dvoch základných typov: buď sa alkohol odstraňuje z bežne pripraveného piva, alebo sa využíva technológia, pri ktorej veľké množstvo alkoholu ani nevzniká. Čo to znamená?

1. typ výroby: odstránenie alkoholu z bežného piva

Táto metóda sa môže uskutočniť viacerými spôsobmi. Patrí k nim napríklad vákuová destilácia. Využíva to, že vo vákuu sa alkohol odparuje pri nižšej teplote, teda už pri 45 – 48 °C oproti bežným 78 °C. Pri tejto vyššej teplote by sa v pive mohli poškodiť zložky, ktoré majú vplyv na chuť či vôňu.

Alkohol sa však z piva odstraňuje aj metódou reverznej osmózy. Pivo sa pri nej filtruje cez špeciálnu membránu, ktorá prepustí len alkohol a vodu, iné zložky nie. Voda sa následne opäť doplní, no výsledný nápoj je už bez alkoholu, respektíve len s jeho stopovými množstvami.

2. typ výroby: spomalené kvasenie = cold contact fermentation

K druhému typu výroby nealko piva patrí najrozšírenejšia metóda, takzvané regulované kvasenie. Pri varení akéhokoľvek piva je základom mladina, teda medziprodukt, ktorý vzniká varením sladiny (sladového extraktu) a chmeľu. Do mladiny sa po schladení pridajú pivovarské kvasinky. Tie pri procese kvasenia vytvárajú oxid uhličitý a alkohol.

Ak chceme dosiahnuť nealkoholické pivo a 0,0-ky, tvorbe alkoholu sa zabraňuje reguláciou kvasenia. V praxi to znamená, že je nevyhnutné spomaliť a skrátiť kvasenie. To je možné dosiahnuť nižšou teplotou pri kvasení. Kvasinky sú tak pomalšie a produkujú menej alkoholu.

„Dá sa to dosiahnuť tiež tak, že kvasinkám z varne, kde varíme mladinu, poskytneme akoby menej potravy, teda proces prípravy mladiny sa vedie tak, aby sacharidov, ktoré sú schopné kvasinky premieňať na alkohol a oxid uhličitý, bolo relatívne menej, ako pri bežnom varení piva,“ hovorí manažérka výroby a kvality Heineken Slovensko, Andrea Cseriová.

Pomáha sa tomu aj varením vysoko koncentrovanej mladiny, ktorá sa na konci riedi špeciálne upravenou odplynenou vodou. Rozriedi sa tým aj to malé množstvo alkoholu, ktoré vzniká pri regulovanom kvasení, aby sa dosiahol jeho menej ako 0,5-percentný podiel. V prípade spoločnosti Heineken Slovensko bol postup ešte zdokonalený až tak, že vo finále majú ich nulkové pivá takmer nula percent alkoholu. V hurbanovskom pivovare túto technológiu vylepšovali dva roky. Vďaka nej sa bezalkoholické pivá a radlery Zlatý Bažant môžu hrdiť číslom 0,0 % percenta alkoholu, a to pri zachovaní plnej pivnej chuti.

K pracovnému obedu aj počas prestávky pri šoférovaní

Azda najväčšou výhodou piva a radlerov 0,0% je fakt, že si ich môžeme dopriať kedykoľvek a kdekoľvek. Pri športe, v práci či počas šoférovania bez obáv z toho, že by sme nafúkali.

Hurbanovský pivovar zároveň takto reagoval na moderné trendy v životnom štýle spotrebiteľov a „nula nulka“ je určená všetkým, ktorí nechcú robiť kompromisy medzi plnou pivnou chuťou a obsahom alkoholu. Každý, kto ochutná pivo bez alkoholu, si uvedomí, že chuťou ani kvalitou nezaostáva za svojou „klasickou verziou“.

