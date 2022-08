Takto si spravíte poriadok v chladničke do pol hodiny a udržíte ho tam týždne

Začnime tým najnepríjemnejším. Najprv chladničku vypnite a potom z nej povyberajte úplne všetko. Pokiaľ má chladnička aj malý mraziaci box, tzv. výparník, veci z neho povyberajte a spolu s vecami z chladničky vložte do chladiacej tašky. Tá ich udrží v chlade, kým si dáte chladničku do poriadku. Na námrazu použite špeciálny sprej na odmrazovanie, alebo vložte do priestoru výparníka dostatočne veľkú nádobu s horúcou vodou a mraziaci box zatvorte. O chvíľu sa ľad sám uvoľní. Pri moderných chladničkách ako je napríklad PHILCO 3652X nebudete musieť odmrazovať nič, pretože je vybavená technológiou NoFrost, ako aj ďalšími, ktoré výrazne predlžujú životnosť potravín v nej.

Potrebujete novú chladničku? Nechajte si ju doviezť Dopravou Premium z PLANEO! Chladničku vám privezú, namontujú a obaly aj starú chladničku odvezú.

Vyčistite každý kút

Postačí vám vedro s teplou vodou, bežný prostriedok na umývanie riadu a hubka, v prípade hrubých nečistôt napríklad zo zaschnutých vajíčok sa osvedčila aj kefa alebo umelohmotná „drôtenka“. Pokiaľ holdujete prírodnému spôsobu umývania, rozrieďte si ocot s vodou.

Povyberajte všetky police a zásuvky a skúste, či sa zmestia do umývačky riadu. Ak nie, zostane to na vás. Všetko dobre umyte a kým tieto kúsky budú schnúť, poriadne poumývajte vnútro chladničky. Vyčistené pretrite ešte vodou s antibakteriálnym prípravkom, alebo s octom. Nezabudli ste na mraziaci box?

Na rade sú potraviny

Potraviny po dátume spotreby bez kompromisov vyhoďte. To, čo vám zostalo, poutierajte vlhkou handrou, namočenou v octovej vode. Nemusíte mať strach, aromatický ocot sa na ich vôni nijako nepodpíše.

Tip: Nezabudnite poutierať aj uzávery, napríklad na javorovom sirupe.

Galéria fotiek (2) PHILCO Side By Side PPL 5161X so šetrným režimom Eco a Holiday pre efektívnejšie narábanie so spotrebou energie má vnútro prehľadne usporiadané

Zdroj: Philco

Všetko na správne miesto

Skladovanie potravín v chladničke má svoje zásady:

Horná časť je najteplejšia, teplota sa tu pohybuje okolo 8 – 10 °C. Dobre ju budú znášať potraviny s dlhou životnosťou a uvarené jedlo, aj niektoré syry.

Stredná časť je asi o 5 stupňov chladnejšia než poschodie vyššie. Vydržia tu mliečne výrobky - jogurty, smotana, tvaroh, mlieko, syry.

Spodná časť je najchladnejšia, preto sem dávajte čerstvé mäso, ryby a údeniny. V lepších chladničkách nájdete špeciálnu priehradku na mäso a ryby, v ktorej aj môžete správne rozmrazovať zamrazené potraviny.

Priehradka na zeleninu: jej názov hovorí za všetko. Citrusom a bobuľovým plodom však bude lepšie na chladnom mieste v kuchyni alebo v komore. Dokonale sa o ovocie a zeleninu stará chladnička s priestorom Fresh Zone.

Do dverí patria potraviny, ktoré znesú teplotu okolo 8 °C a odolajú výkyvom teplôt pri otváraní dverí. Nie náhodou sú vo dverách stojany na vajíčka! Spoločnosť im môžu robiť omáčky, nápoje aj maslo – aspoň ráno nemusíte dlho čakať, kým zmäkne.

Tip pre zábudlivých: Neviete si zapamätať, čo kam patrí? Tak si to jednoducho do chladničky napíšte, alebo si do príslušnej časti nalepte nálepku s označením. Pri dodržiavaní tohto rozmiestnenia a pravidelnej kontrole potravín sa vám už nestane, že by ste v chladničke našli niečo, čo je práve „na odchode“.

- reklamná správa -