Slováci, pozor: Pripravte sa na mimoriadne vysoké teploty, no silný vietor! Dramatická zmena už čoskoro

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pondelok

Začiatok nového týždňa sa bude niesť v znamení teplého a slnečného počasia. Noc z nedele na pondelok bude oblačná až zamračené, postupne so zmenšovaním oblačnosti. Na toto obdobie bude veľmi teplo, nočné teploty dosiahnu 6 až 1 stupeň Celzia, na strednom a východnom Slovensku ojedinele klesnú teplotu pod bod mrazu. V noci aj cez deň však bude mimoriadne veterno. Z rána treba počítať s hmlou.

Cez deň bude polooblačno, na strednom Slovensku treba počítať so zrážkami. Naďalej bude teplo, najvyššia denná teplota vystúpi na 4 až 9, na západe až na 15 stupňov Celzia. Na horách vystúpi teplota na 2 stupne Celzia. Vietor bude fúkať s rýchlosťou do 45 kilomerov za hodinu, v nárazoch do 70 kilometrov za hodinu, nad pásmom lesa hrozí víchrica. Pre časť západného a severného Slovenska sú aj vydané výstrahy pred silným vetrom.

(Zdroj: SHMÚ)

Utorok

Utorok bude pokračovať mimoriadne teplé počasie, avšak so zamračenou oblohou. Na západnom a strednom Slovensku očakávajú meteorológovia na viacerých miestach prehánky či mrholenie. V noci klesne teplota na 7 až 2 stupne Celzia, v Podunajskej nížine miestami na 9 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 6 až 11, na západe do 16 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne južný vietor s rýchlosťou do 40 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 65 kilometrov za hodinu. Pre hornaté oblasti s vydané výstrahy prvého stupňa.

(Zdroj: SHMÚ)

Streda

Stred týždňa bude oblačný až zamračený, miestami zmenšená oblačnosť.V noci z utorka na stredu meteorológovia očakávajú dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách snehové. Naďalej bude veľmi teplo, najnižšia nočná teplota klesne na 6 až 1 stupeň Celzia, najvyššia denná teplota vystúpi na 6 až 11, na juhozápade a Zemplíne miestami do 13 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne južný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, ktorý bude počas dňa postupne slabnúť. Na horách spočiatku búrlivý vietor až víchrica.

Štvrtok

Koniec mesiaca a pracovného týždňa bude oblačný až zamračený, spočiatku lokálne zmenšená oblačnosť. Ojedinele sa z rána očakávajú hmly, ktoré cez deň vystrieda slabý dýžď či mrholenie a vo vysokých polohách sneženie. Naďalej bude teplo, najnižšia nočná teplota klesne 3 až -3 stupne Celzia, najvyššia denná teplota vystúpi na 6 až 12 stupňov Celzia, na juhu ojedinele teplejšie.

Víkend

Na víkend sa počasie zmení a ochladí sa. Meteorológovia očakávajú veľkú oblačnosť, spočiatku so slabými zrážkami. Postupne so snežením alebo snehovými prehánkami, v nižších polohách dažďom. Najnižšia nočná teplota klesne na 3 až -4, postupne 0 až -8 stupňov Celzia, najvyššia denná teplota vystpi na 4 až 10, postupne 0 až 7 stupňov Celzia.