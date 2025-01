AKTUÁLNE Migaľovci prezradili ďalšie plány: Štvorica poslancov nebude do odvolania hlasovať v parlamente!

(Zdroj: TASR / Jakub Kotian, Topky.sk / Vlado Anjel, FB / Radomír Šalitroš)

BRATISLAVA - Poslanci parlamentu za Hlas Roman Malatinec a Ján Ferenčák a Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš, ktorí boli zo strany vylúčení, nebudú v najbližšom období hlasovať v parlamente. Uviedli to po pracovnom kongrese strany Hlas a vyjadreniach predsedu Matúša Šutaja Eštoka. Premiéra žiadajú o riešenie problému.

„So znepokojením vnímame vyjadrenia predsedu strany Hlas Matúša Šutaja Eštoka, ktoré sa nezakladajú na pravde a diskreditujú nás. Namiesto diskusie pozorujeme zvýšený záujem policajných a bezpečnostných zložiek o naše osoby. na stretnutia s vedením strany sme vždy zdôrazňovali garanciu bezpečnosti, aby nedochádzalo k zneužívaniu moci voči nám a občanom Slovenska," napísali vo vyjadrení, ktoré na sociálnej sieti zverejnil Samuel Migaľ. Premiéra žiadajú o urýchlené riešenie problémov a deklarovali, že do vyriešenia situácie nebudú hlasovať v NRSR. Koalícia tak má aktuálne v parlamente k dispozícii 75 hlasov.

Hlas-SD oznámil vylúčenie dvoch poslancov Migaľa a Šalitroša zo strany v piatok (24. 1.) počas pracovného kongresu. Dôvodom boli ich požiadavky na vlastné personálne nominácie na štyri kľúčové posty: minister vnútra, podpredseda NR SR, riaditeľ vojenského spravodajstva a podpredseda strany Hlas-SD. Šutaj Eštok ich označil za vydieračov, ktorí sa neriadili hodnotami strany a prišli do Hlasu krátko pred voľbami. Poslanci Ferenčák a Malatinec sú podľa šéfa strany vítaní na diskusiu. Odkázal im, že si majú vybrať, na koho strane chcú byť.

Politici reagujú

Slovensko podľa predsedu opozičného PS Michala Šimečku sleduje rozklad štvrtej vlády Roberta Fica (Smer-SD) v priamom prenose. Ako jediné riešenie vidí predčasné voľby. Uviedol to vo svojom stanovisku. Šimečka poukázal na to, že koalícia stratila parlamentnú väčšinu a aktuálne má maximálne 75 poslancov pripravených hlasovať. "Národná rada je paralyzovaná - nie dielom temných síl zo zahraničia, ale neschopnosťou Roberta Fica stabilne vládnuť. Koaliční poslanci otvorene hovoria, že sú proti nim nasadzované policajné a bezpečnostné zložky štátu," povedal šéf PS. Hnutie je podľa neho pripravené podporiť predčasné voľby.

"A je to tu. Ficova vláda, ktorá mala byť „stabilná“, „odborná“ a „zachrániť Slovensko“, oficiálne stratila väčšinu. Štyria poslanci z Hlasu už nebudú v parlamente hlasovať. A stále nevieme, ako to bude s Huliakovcami. To, čo nám Fico a jeho verní sľubovali – jednotu, istoty a ochranu pred chaosom – sa dnes rozsypalo ako domček z karát," napísal predseda SaS Branislav Gröhling na sociálnej sieti. Premiéra pritom vyzval k tomu, aby odstúpil.

"Pán Fico, čas hodiť uterák do ringu! 4 poslanci práve oznámili, že nebudú hlasovať s koalíciou.Parlament nefunkčný, nemáte väčšinu," napísala Veronika Remišová.

