Za vyhadzov z Hlasu im nezostal nič dlžný: Migaľ natrel prezidenta, predsedu a aj ministrov, prišla RÁZNA reakcia!

BRATISLAVA - Toto zrejme nečakali, no napriek tomu sa to udialo. Reč je o aktuálnom a mimoriadne búrlivom politickom dianí v okolí strany Hlas-SD. Štyria nespokojní členovia vyjadrili svoj nesúhlas s tým, ako pozerajú na vedenie strany do ďalších dní. Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš, Ján Ferenčák a Roman Malatinec boli členmi takzvanej skupinky "Hlas rozumu". S polovicou z nich sa už strana "porátala" vyhadzovom po poslednom pracovnom kongrese. Matúš Šutaj Eštok oznámil koniec Migaľa a Šalitroša pre vzoprenie sa základným hodnotám strany. Migaľ mu nezostal nič dlžný a porozprával rôzne pikošky z vnútra subjektu.

Bývalý novinár a poslanec Samuel Migaľ prehovoril o svojom pohľade na dianie v Hlase-SD v Denníku N. Bývalý žurnalista odmietol, že by kvarteto žiadalo vysoké posty tak, ako o tom hovoril predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, pričom jeho slová potvrdil aj čestný predseda a prezident krajiny Peter Pellegrini. "Odmietam, že by sme žiadali nejaké posty. O žiadnych postoch na našom poslednom stretnutí nebola reč," povedal v rozhovore Migaľ.

"Čudné veci" okolo nespokojných poslancov

Migaľ sa v rozhovore opätovne a podrobnejšie posťažoval na to, čo sa údajne kvartetu nespokojných poslancov Hlasu deje. "Začali sa diať okolo nás čudné veci, ako to aj pomenoval kolega Ján Ferenčák v televízii Markíza. Okolo kolegu Šalitroša a jeho rodiny sa objavil zvýšený záujem bezpečnostných zložiek. Okolo pána poslanca Ferenčáka takisto, ku kolegovi Malatincovi sa začali dostávať informácie, že sa podivné osoby vypytujú na veci z jeho súkromia. Aj ja som pociťoval a pociťujem zvýšený záujem zvláštnych osôb vo svojej blízkosti," povedal Migaľ, ktorý tiež priznal, že za zavretými dverami počas rokovania s vrchnými predstaviteľmi strany sa aj "zvyšoval hlas".

Gestapácke metódy, Šutaj Eštok na októberfeste a potiaca sa ministerka pred kamerami

Situácia v strane je podľa Migaľa vážna. "Chceli sme záruky bezpečnosti a koniec gestapáckych metód zo strany ministerstva vnútra a spravodajských zložiek. A čo sa týka pozície v predsedníctve strany, tak samotný pán podpredseda Drucker hovoril, že sú tam dve voľné miesta, lebo jedno je neobsadené a druhé je po pani ministerke Dolinkovej," prezradil už vyhodený poslanec Migaľ.

"Mimochodom, keď som pri pani ministerke Dolinkovej, tak viete, kde bol pán predseda Šutaj Eštok v čase, keď sa potila pred kamerami a dávala demisiu? Bol na Oktoberfeste a pil pivo, nepostavil sa za svoju ministerku, keď dáva demisiu vo veľmi ťažkej chvíli," posťažoval sa Migaľ na nedávne udalosti, keď v kresle ministerky zdravotníctva vystriedal Zuzanu Dolinkovú Kamil Šaško.

Pekní ľudia z Hlasu

Svoje však od Migaľa okúsili aj ďalší predstavitelia Hlasu. Bol to napríklad aktuálny minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši, ktorý má podľa bývalého novinára zálusk na funkciu predsedu parlamentu. "Keď na klube prišla debata, kto bude predsedom Národnej rady, a padol návrh napríklad na pána Žigu, tak pán Raši sa v tej chvíli postavil a povedal, že on by ním chcel byť, pretože on je taký sympatický, vie sa pekne usmievať, chodí po regiónoch, potriasa si ruky s regionálnymi lídrami a pristane mu to," nechal sa počuť Migaľ.

"To, že v strane Hlas si o sebe hovoria, že sú stranou pekných ľudí , nestačí, pretože to nie je súťaž krásy. My máme riadiť túto krajinu," dodal Migaľ.

Prezident je vraj jediný, kto túži po páde vlády, spojku so stranou mu má robiť minister Drucker

Tu však exposlanec za Hlas neskončil, pretože sa presunul na tému bývalého a čestného predsedu Petra Pellegriniho, ktorý je dnes prezidentom. Ten sa podľa neho objavil aj na poslednom pracovnom kongrese strany, ktorý mal na tému "vydieračov v Hlase" prehovoriť.

Podľa Migaľa sa dá pochybovať o tom, či je Pellegrini nadstranícky prezident. Má na to svoj dôvod. "Nadstranícky prezident, ako o sebe hovorí Peter Pellegrini, bol aj na poslednom pracovnom kongrese strany, kde mal veľmi horlivý prejav o tom, ako nás treba potrestať, ako sme zradili hodnoty strany Hlas. Nie som presvedčený o tom, že je to nadstranícky prezident, pretože doteraz prostredníctvom Tomáša Druckera ovláda Hlas . Hovorím to veľmi otvorene a s plnou vážnosťou," prízvukoval Migaľ.

"Mám pocit, že jediný, kto chce, aby došlo k pádu vlády, je prezident tejto krajiny. Ak by sa to stalo, prezident má v rukách možnosť zostaviť úradnícku vládu. Dnes počúvame v kuloároch, že ak by došlo k pádu vlády, tak prezident vymenuje úradnícku vládu, v ktorej budú mať zaručené pokojné vládnutie ministri Hlasu. Obávam sa, či by nemohlo dôjsť k nejakej forme zneužitia tejto ústavnej funkcie," prispel ďalšou myšlienkou odídenec Migaľ.

Migaľ sa bol vyvracať na bývalého predsedu, nechápem, čo sa v ňom odohráva, priznal Šutaj Eštok

Po tomto rozhovore to už nevydržal ani minister vnútra a predseda strany a zareagoval. "Ráno som si prečítal rozhovor s naším bývalým kolegom. Je možno príznačné, že sa ho rozhodol poskytnúť "denníku nenávisť" (minister týmto pomenovaním myslel Denník N, pozn.red.). Neviem, čo sa môže odohrávať v hlave človeka, keď sa obráti smerom na človeka, ktorý mu poskytol jedinečnú šancu realizovať sa. Myslím prezidenta Petra Pellegriniho. Čo sa v ňom musí odohrávať, keď takého človeka, po ktorého chrbte sa dostal do politiky a stal sa poslancom, aby sa dokázal takto s prepáčením vyvracať na bývalého predsedu strany, ktorého odkazom sa ešte pred týždňom zaštiťoval," uviedol v pondelok 27. januára v reakcii predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok, keď ako minister uvádzal do úradu novú policajnú prezidentku Janu Maškarovú.

"Jeho vyjadrenia sú pre mňa ľudsky úplným sklamaním. Želám mu čo najzdravší a najpokojnejší život. Odkazujem mu, že pravda je dôležitá a tieto klamstvá sú pre mňa obrovským sklamaním. Pán prezident nemusel nikoho presviedčať. Pán Pellegrini je mojím ľudským priateľom a naše cesty sa nerozišli. Ja som ho pozval ako zakladajúceho člena, aby využil možnosť na kongres prísť. Vydierači sa totiž zaštiťovali jeho odkazom a mohol to prísť vysvetliť. Poprosil som ho, aby sa prišiel prihovoriť kolegom a priateľom a aby vysvetlil, či je pravda to, čo hovorí pán Migaľ, alebo je realita niekde inde," odkázal minister.

"On (Samuel Migaľ, pozn. red.) chcel pozíciu vojenského spravodajstva. Tak to povedal, nech sa prepadnem pod zem, ak to nie je pravda," zopakoval Šutaj Eštok a opätovne označil duo Migaľ-Šalitroš za vydieračov.

Títo vydierači klamú od rána do večera, prajem im príjemný pobyt pri Matovičovi, odkázal minister

"Ako minister vnútra garantujem bezpečnosť obyvateľov Slovenskej republiky. Už to nie je ako za Mikulca a Matoviča, kedy sa vykopávali dvere či konali účelové stíhania. Negarantujem ani jednému obyvateľovi Slovenskej republiky beztrestnosť. Najjednoduchšou cestou je dodržiavať zákony a nepáchať trestnú činnosť. Toto nehovorím pánovi Migaľovi a spol, ale každému obyvateľovi Slovenskej republiky," pokračoval Šutaj Eštok.

"Som rád, že sme prešli touto očistnou katarziou a zbavili sme sa vydieračov, ktorí klamu ráno, klamú na obed a klamú aj večer a ja im želám príjemný pobyt vedľa Igora Matoviča v opozičných laviciach," uzavrel minister. Ten nedoplnil, čo bude zo zvyškom kvarteta v podobe Ferenčáka a Malatinca, no už na pracovnom kongrese Šutaj Eštok povedal, že ich čakali a boli ochotní sa s nimi rozprávať.

Gröhling bude mať na hlavu štátu otázky

"Mňa prekvapuje, že samotný poslanec Hlasu o svojom bývalom predsedovi niečo také povedal. Bude to jedna z otázok na najbližšom stretnutí s prezidentom, kam ideme spolu s KDH. Ako on môže vysloviť, že chce úradnícku vládu? Ak chce ukľudniť situáciu, jediné, čo prezident má od premiéra požadovať, sú predčasné voľby. Nech tu nerozprávajú o nejakej konštrukcii a o úradníckej vláde a nech sa dohodnú na voľbách. My sme tu a sme pripravení ich vymeniť v demokratických voľbách," povedal v reakcii na toto dianie líder SaS Branislav Gröhling.

