OBCHOD s funkciami? Jeden z Migaľových rebelov v Hlase mal dostať ponuku v diplomacii

Ján Ferenčák (Zdroj: FB/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Jeden z rebelov okolo poslanca Samuela Mitaša má možnosť obsadiť funkciu veľvyslanca. Ján Ferenčák (Hlas-SD) o tom hovoril už pred necelými desiatimi dňami v TV Markíze, no bez bližších podrobností. Aktuálne informácie však prezrádzajú viac.

Nemenovaný zdroj z vlády pre Pravdu uviedol, že Ferenčák by mohol odísť k našim susedom. "Dostal ponuku pôsobiť ako veľvyslanec v Poľsku. Keby súhlasil, do Varšavy by asi odcestoval niekedy na jar," prezradil im zdroj.

archívne video

Tlačová konferencia skupiny poslancov Jána Ferenčáka, Romana Malatinca, Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša k legislatívnej aktivite (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Noviny zároveň uvádzajú, že v týchto dňoch sa Ferenčák nachádza vo Varšave, no oficiálne to nemá mať nič spoločné s jeho prípadným vstupom do diplomacie. V metropole Poľska sa zúčastňuje na konferencii parlamentných výborov Únie parlamentov Európske únie.

Pravda pripomína, že aktuálne stojí na čele slovenského zastupiteľského úradu vo Varšave Andrea Elscheková Matisová, ktorej poverovacie listiny odovzdala ešte v júli 2022 vtedajšia prezidentka Zuzana Čaputová. Keby Ferenčák prijal ponuku pôsobiť v Poľsku ako veľvyslanec, musel by sa vzdať nielen poslaneckého mandátu, ale aj skončiť ako primátor Kežmarku, ktorým je od roku 2014.

Ferenčák je jeden z rebelov okolo Migaľa

Ferenčák je jeden zo štyroch rebelov v Hlase-SD, ktorí kritizujú fungovanie koalície, pričom pri dvoch poslancoch to už má dohru. Strana oznámila vylúčenie dvoch poslancov Migaľa a Radomír Šalitroša zo strany v piatok (24. 1.) počas pracovného kongresu. Dôvodom boli ich požiadavky na vlastné personálne nominácie na štyri kľúčové posty: minister vnútra, podpredseda NR SR, riaditeľ vojenského spravodajstva a podpredseda strany Hlas-SD. Šutaj Eštok ich označil za vydieračov, ktorí sa neriadili hodnotami strany a prišli do Hlasu krátko pred voľbami. Poslanci Ferenčák a Roman Malatinec sú podľa šéfa strany vítaní na diskusiu. Odkázal im, že si majú vybrať, na koho strane chcú byť.

Poslanci NR SR Samuel Migaľ a Ján Ferenčák (Zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

Slová Šutaja Eštoka sa podľa štvorice nezakladajú na pravde a hovoria o diskreditácii. "Namiesto diskusie pozorujeme zvýšený záujem policajných a bezpečnostných zložiek o naše osoby," uviedli poslanci. Tvrdia, že na stretnutiach s vedením strany vždy zdôrazňovali garanciu bezpečnosti, aby neodchádzalo k zneužívaniu moci voči nim a občanom SR. Štvorica podľa vlastných slov trvala na udržaní demokratických hodnôt a snahe venovať sa reálnym problémom ľudí. Hovoria, že im stále ide o udržanie vládnej koalície. Štvorica zároveň uviedla, že nebudú zatiaľ hlasovať v Národnej rade SR.