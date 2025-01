Krajinu aj dnes potrápi hmla: Pozor by si mali dať najmä vodiči, meteorológovia vydali výstrahy

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Vodiči si musia v sobotu ráno dávať pozor na hmlu na veľkej časti územia Slovenska. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v okrese Vranov nad Topľou a v okolí Kráľovského Chlmca a Iliašoviec, do 50 metrov na diaľnici D1 v okolí Popradu. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Zelená vlna STVR upozorňuje na hmlu aj v Bratislave. Výstrahu pred hmlou na väčšine územia na sobotné ráno vydal Slovenský hydrometeorologický ústav, informuje na svojom webe.