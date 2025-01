Prichádza PRUDKÁ zmena počasia: Vyťahujte dáždniky a pripravte sa na OCHLADENIE! Udrie nebezpečný vietor

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Ak môžete, ostaňte doma pod dekou. Slovensko sa vo štvrtok zobudilo do zamračeného a sychravého počasia, pričom počas dňa bude treba vyťahovať aj dáždniky. Kým dnes ešte bude na viacerých miestach teplota do 11 °C, večer však na naše územie dorazí silný vietor, ktorý prinesie ochladenie. Môže za to studený front, ktorý k nám začne postupovať.

Po prednej strane tlakovej níže so stredom nad Nemeckom k nám vo štvrtok ešte prúdi od juhozápadu teplý vzduch, večer však začne postupovať do strednej Európy od severozápadu studený front. Informujú o tom meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) s tým, že v piatok príde ochladenie, ktoré vydrží na našom územi približne týždeň.

(Zdroj: SHMÚ)

Dnes bude oblačno až zamračené a hmlisto. Miestami, najmä na strednom Slovensku, treba očakávať dážď alebo mrholenie. Podľa predpovedí SHMÚ by malo spadnúť do 5, ojedinele okolo 10 mm zrážok, od približne 1800 m.n.m do 10 centimetrov snehu. Dnes bude na január ešte teplo, najvyššia denná teplota vystúpi na 4 až 9, na juhu miestami okolo 11 stupňov Celzia.

Spočiatku príde na naše územie prevažne južný vietor, ktorý najskôr zosilnie na hrebeňoch hôr. Ako informoval portál iMeteo.sk, vietor začne po polnoci silnieť najskôr na západnom Slovensku a v piatok v skorých ranných hodinách dorazí silný vietor aj na východné Slovensko.

Výstrahy pred vetrom platia na západnom Slovensku od štvrtka od 23.00 h do piatka 12.00 h, v okresoch stredného Slovenska od štvrtka 20.00 h do piatka 09.00 h (Zdroj: SHMÚ)

Nárazy môžu byť veľmi nebezpečné, keďže aj v nižších polohách hrozia poryvy vetra s rýchlosťou cez 80 km/h, pričom lokálne nie sú vylúčené ani silnejšie poryvy. SHMÚ v tejto súvislosti vydal pred západné Slovensko, viaceré okresy Banskobystrického kraja a okresy Poprad a Tvrdošín výstrahy prvého stupňa.

Piatok prinesie ochladenie

Situácia by sa mala upokojiť v piatok dopoludnia. Cez našu oblasť postúpi smerom na východ studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presunie z Nemecka nad Pobaltie. Studený front bude oddeľovať teplotne dve veľmi výrazné vzduchové hmoty a dokonca sa môžu v noci na piatok vyskytnúť aj ojedinelé búrky. V piatok treba počítať opäť s dažďom a lokálnou hmlou.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

IMeteo upozorňuje, že za studeným frontom vpadne do našej oblasti veľmi chladný vzduch od severu, ktorý by sa mal nad Európou udržiavať až do konca nasledujúceho týždňa. V piatok preto treba počítať s výrazným ochladením o 7 až 9 stupňov Celzia, kedy sa už denné teploty budú pohybovať od -2 až +5 °C, pričom ochladzovať sa bude aj nasledujúce dni. Postupne nám hrozia celodenné mrazy.