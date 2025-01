Samosprávy nemajú peniaze na vyššie platy ani odmeny v školstve

(Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

"My v samospráve nemôžeme vytvárať deficit na to, aby sme mohli dávať odmeny alebo na to, aby sme mohli zvyšovať platy," zdôraznil Božik. Samosprávy podľa neho nemajú peniaze na jednorazové odmeny vo výške 800 eur pre zamestnancov v originálnych kompetenciách, ako zamestnanci v centrách voľného času, školských jedálňach, školských kluboch detí či základných umeleckých školách. Rovnako týmto zamestnancom nevedia garantovať navýšenie platov.

Minister školstva podotkol, že tak ako má štát svoje príjmy, aj mestá a obce majú svoje príjmy. "Aj oni si požičiavajú peniaze a hospodária s nimi, aj my," doplnil. V prípade štrajku učiteľov očakáva, že nebude len pred Úradom vlády SR alebo ministerstvom školstva, ale pred všetkými mestskými úradmi. Predseda školských odborárov vyzval vládu, aby riešila mestá, obce a školstvo. Situácia je podľa jeho slov veľmi zlá.