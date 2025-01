ONLINE Z odvolávania Fica je FRAŠKA: Utajenie schôdze nenadchlo ani Danka, progresívci dvíhajú kotvy

Fico čelí opozičnej snahe o vyslovenie nedôvery vláde. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško, Facebook/Progresívne Slovensko)

BRATISLAVA - Krátko po príchode nového roka sa toho v politickom dianí odohralo mnoho. Veľa z týchto záležitostí sa premietlo aj do bežného života. Verejnosť si prešla polofunkčnými e-receptami či stále nefungujúcim katastrom. Okrem toho sa vláda stáva pre opozíciu terčom aj pre iné udalosti a kroky na medzinárodnej úrovni. Návštevy vrcholových predstaviteľov kabinetu v Moskve a dôsledky konsolidácie sú ďalšími témami, prečo sa v utorok 21. januára opozícia rozhodla započať zvolanie mimoriadnej schôdze. Predseda vlády Robert Fico však nečakane vyrukoval so správou SIS.

na utorok 21. januára o 9:00 hodine je zvolaná mimoriadna 28. schôdza parlamentu,

program schôdze iniciovala opozícia v snahe vysloviť nedôveru vláde,

Fico v rozprave náhle avizoval čítanie správy o utajovaných skutočnostiach, pričom na túto nečakanú zmenu búrlivo reaguje celá opozícia, pretože priebeh schôdze sa týmto mení na neverejný, premiér dodal, že opozícia na Slovensku "chystá majdan",

šéf SNS Andrej Danko nevidí pozitívne to, že schôdza prebieha v utajenom režime,

SIS hovorí o závažných informáciách o "dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia Slovenskej republiky"

Progresívne Slovensko avizovalo, že schôdzu bude bojkotovať a chystá sa iniciovať ďalšiu.

VIDEO Rokovanie parlamentu:

V parlamente sa začala mimoriadna schôdza k odvolávaniu vlády

16:35 Podľa predstaviteľov opozičnej SaS je situácia alarmujúca a vyžaduje si okamžitú a aktívnu reakciu občanov. "Zažívame koniec parlamentnej demokracie v priamom prenose. Dochádza k zneužitiu spravodajskej služby, obmedzovaniu diskusie v pléne a systematickému oslabovaniu demokratických princípov," zareagoval poslanec Juraj Krúpa z SaS.

Zažívame koniec parlamentnej demokracie v priamom prenose. 😟 Dochádza k zneužitiu spravodajskej služby, obmedzovaniu... Posted by Juraj Krúpa - poslanec NR SR on Tuesday, January 21, 2025

16:19 Opozícia pripravuje majdan a bude sa snažiť vyvolať predčasné voľby. V rámci tlačového brífingu po stretnutí s predsedom vlády Maďarska Viktorom Orbánom to uviedol slovenský premiér Fico. Poukázal na obsah správy SIS, ktorú v dôvernom režime predložil. "Nemôžem prezrádzať obsah správy, ale môžem s plnou vážnosťou povedať, že opozícia sa pripravuje na majdan, že sa chystá brániť výkon vládnej moci, že to bude kooperovať so zahraničím," uviedol premiér. (tasr)

Robert Fico a Viktor Orbán

16:17 Predseda Progresívne Slovenska Michal Šimečka vyhlásil, že opozičné strany z tejto "frašky" odchádzajú a budú sa snažiť zvolať novú parlamentnú schôdzu ohľadom odvolávania vlády.

16:13 Prezident Peter Pellegrini v stredu 22. januára navštívi sídlo Slovenskej informačnej služby. Chce sa oboznámiť so všetkými relevantnými informáciami v súvislosti so správou, ktorá bola v utorok predmetom rokovania parlamentu. (tasr)

Peter Pellegrini

15:24 "Nebudem komentovať nič k obsahu správy, ktorá bola prednesená," povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar novinárom na otázku, či je tu možnosť odpočúvania organizátorov aktuálnych protestov. O tejto možnosti sa totiž špekuluje už od momentu, kedy sa začali objavovať prvé indície tém o prednášanej správe SIS. "Ak toto hovoria poslanci, tak už len to je dôkazom toho, že začínajú informovať o tom, čo je krajná skutočnosť a budeme sa tým zrejme musieť zaoberať," dodal Gašpar.

Tibor Gašpar nechcel vôbec komentovať, čo odznelo v utajovanej správe v parlamente

15:21 Predseda SNS Andrej Danko naznačil, že obsahom prednášanej a utajovanej správy SIS v pléne mohol byť aj atentátnik na premiéra Juraj Cintula. Sám však priznal, že si správu nevypočul, keďže jeho služba ohľadom vedenia schôdze časovo nekorešpondovala s časom, kedy Fico správu poslancom prednášal. Jej ďalší obsah aj pre možné porušenie zákona novinárom komentovať nechcel. Šéf národniarov tiež neskrýva sklamanie z toho, že schôdza prebieha v utajenom režime.

Andrej Danko o stretnutí s Rudolfom Huliakom a aktuálnej politickej situácii

14:51 "Najzvláštnejšie na tom je, že všetko bolo najskôr v utajenom režime a potom vám (novinárom, pozn. red.) všetko odtajnili v priamom prenose," povedal novinárom exminister vnútra z hnutia Slovensko, Roman Mikulec.

Roman Mikulec

14:46 Šéf SaS Branislav Gröhling v statuse na sociálnej sieti tvrdí, že Fico ich v rokovacej sále nechal, aby rod prerokovali bez jeho prítomnosti v utajenom režime. Poslanci tak nemôžu svoje postoje zo sály vysielať na verejnosť a len formou tlačových konferencií útržkami dávajú najavo, čo sa priebežne deje a čo sa približne nachádzalo v predmetnej utajovanej správe SIS. "Dnes som u Fica nevidel ani radosť, ani ten bordel a už vôbec to nebolo hodné svetového štátnika na štyri svetové strany," skritizoval predsedu vlády predseda liberálov.

Fico tvrdil, že sa teší na odvolávanie. Že spraví bordel. Dokonca si vybral deň, kedy ho budeme odvolávať, lebo že bude... Posted by Branislav Gröhling on Tuesday, January 21, 2025

14:14 Správa, ktorú predniesol v pléne parlamentu premiér Robert Fico, obsahovala informácie, ktoré sa dajú ľahko nájsť na webe či sociálnych sieťach . Novinárom to povedal líder opozičného KDH Milan Majerský. Poslanec František Mikloško (KDH) pripomenul, že obsah správy a jej štýl mu pripomenul obvinenia v čase komunizmu. V správe sa má hovoriť o varovaniach o destabilizácii krajiny. "Odsudzujem v rámci celého KDH takéto počínanie, že informácie, ktoré by si bežný človek mohol nájsť na Googli či sociálnej sieti, boli utajované a nemôžeme verejne diskutovať a vystupovať," vyhlásil Majerský. (tasr)

Milan Majerský

13:56 "Predseda vlády pomocou tajnej služby vypúšťa paranoidné bludy. Jeho jediným cieľom je, aby odviedol pozornosť. Táto schôdza parlamentu mala byť o odvolávaní vlády. Čokoľvek, čo tu zaznelo, nemôže odviesť pozornosť od drahoty a úpadku Slovenska po 14 rokoch vlády Roberta Fica. Ani tieto paranoidné konšpirácie," zareagovalo hnutie Progresívne Slovensko cez svojho predsedu Michala Šimečku po prečítaní utajovanej správy SIS v pléne.

13:45 Podpredseda strany Demokrati a poslanec Ľubomír Galko kritizuje Fica za to, že napriek tomu, že sľúbil účasť a množstvo argumentov, "zhatil" celú rozpravu tým, že ju nechal prejsť do utajeného režimu. "Toto sa v histórii slovenského parlamentarizmu ešte nestalo. Ak by chceli rokovať tajne ešte o tej konkrétnej veci, tak by som ešte vedel prižmúriť oko. Dnes je ale jasné, že by si mal predseda oddýchnuť, pretože je nebezpečný pre svoje okolie. Nemá zmysel ani hovoriť o obsahu tej správy, pretože to bola znôžka nezmyslov, zbierky o protestoch z verejných zdrojov a potom to nejak pozliepali dohromady," povedal Galko.

13:24 Premiér Robert Fico sa už v týchto chvíľach nenachádza v parlamente, ale na stretnutí s predsedom maďarskej vlády, Viktorom Orbánom.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

13:17 Podľa poslanca Ondreja Dostála (SaS) vo Ficom uvedenej správe sa nenachádzali utajované skutočnosti. "Niečo také sa ešte nestalo v žiadnej demokratickej vláde," povedal Dostál a jeho tvrdenie o uvedenej správe SIS potvrdila aj jeho kolegyňa poslankyňa Vladimíra Marcinková.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

13:12 Člen klubu SaS Marián Viskupič hovorí o tom, že Fico vraj zneužíva SIS takým štýlom, aký si ľudia pamätajú ešte z čias "mečiarizmu" či pôsobenia Štátnej bezpečnosti za minulého režimu.

Premiér zneužíva SIS na úrovni ako sa to dialo za Mečiara. Dokonca mi toto ešte najviac pripomína praktiky komunistickej ŠTB. Posted by Marián Viskupič on Tuesday, January 21, 2025

13:10 K aktuálnej politickej situácii sa po prečítaní utajovanej správy z SIS vyjadrujú poslanci z klubu SaS.

13:08 Expremiér Matovič na sociálnej sieti okamžite napísal o tom, čo mala utajovaná správa SIS obsahovať. "O čom bola? Znôška bludov chorej mysle. Presne? Nemôžem, vraj by som porušil zákon. Dajme takto - presne ako poslední eštébáci sledovali veriacich, SIS-ka v rukách Gašparovho synáčika, sleduje po celom Slovensku ľudí, ktorí sa dnes akokoľvek občiansky angažujú. Využívajú pri tom utajené osobné sledovanie, odpočúvanie, infiltrovanie súkromných mailov a telefónov," napísal Matovič, ktorý Fica označil za "blázna".

(Zdroj: Facebook/Igor Matovic)

12:35 Slovenská informačná služba (SIS) získala závažné informácie o dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia Slovenskej republiky . Poskytla ich príjemcom zo zákona a udelila súhlas na informovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky ústnou formou v takom rozsahu, aby nebol zmarený účel trestného konania. Informovala o tom hovorkyňa SIS Katarína Némová. (tasr)

(Zdroj: TASR/SIS)

12:23 Fico ešte počas dnešného dňa okrem parlamentnej schôdze absolvuje pracovný obed v Bratislave, kde bude rokovať s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom. Agentúre MTI to uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti. (tasr)

11:26 Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska hovorí o hanbe a podľa neho sa premiér vraj "bojí verejne diskutovať o svojich zlyhaniach". "Nechce, aby verejnosť vedela, o čom sa rozprávame. Koalícia mu schválila prerokovanie utajenej správy a vylúčenie médií aj verejnosti zo sály," dodal. Podpredseda parlamentu Peter Žiga z Hlasu-SD zvolal poslanecké grémium, ktoré potrvá do 12:15 a vyzval poslancov, aby si z pléna zobrali všetky svoje osobné veci .

Toto je škandál a neuveriteľná hanba. Premiér sa bojí diskutovať o svojich zlyhaniach. Požiadal o neverejné rokovanie... Posted by Michal Šimečka • Progresívne Slovensko on Tuesday, January 21, 2025

11:22 Opozícia sa voči rozhodnutiu Fica zasiahnuť do priebehu schôdze ohradila. Gábor Grendel z hnutia Slovensko označil tieto kroky za "diktátorské". Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska hovorí o bezprecedentnom kroku. "Prosím vás, aby ste nám povedali, aké je registračné spisové číslo tejto utajovanej skutočnosti. Kým to nemáme, tak vás žiadam, aby sme v tomto režime nepokračovali," povedal Dubéci. O "absurdnom výklade" rokovacieho poriadku hovorí aj poslanec Ondrej Dostál z SaS.

11:13 Fico hovorí o dianí na medzinárodnom poli ako o vývoji, ktorý "môže nastať veľmi rýchlo". "Je tu možnosť, že tu môže prísť nejaká veľká mocnosť s myšlienkou nejakého superštátu a o tom, že to bude takto, takto a takto, alebo si choďte svojou cestou. Potom je logické, že sa na túto tému budeme musieť spýtať verejnosti," povedal Fico Šimečkovi. Premiér v závere Šimečku pozval na čítanie správy o utajovaných skutočnostiach. "Dobre nastavte uši, pán Šimečka," dodal Fico a svoje vystúpenie ukončil.

11:10 Matovič na sociálnej sieti odhalil, čo stálo na listine, ktorú Ficovi položil na okraj rečníckeho pultu. Ide o ručne písaný list, pod ktorý sa podpísal sám expremiér.

ZBABELCOVI FICOVI som podal na kecpult list so slovami “Prečítaj si to, zbabelec!”. Opička Mažgút mu ho išla hneď zobrať, tak aby ste vedeli, čo v ňom bolo: Posted by Igor Matovic on Tuesday, January 21, 2025

11:07 Minister pôdohospodárstva Richard Takáč hovorí o odvolacej schôdzi ako o "divadle opozície". "Namiesto skutočných riešení pre občanov sa uchyľujú k populistickým gestám a nekonečnému kritizovaniu, čím len prehlbujú polarizáciu v spoločnosti," reaguje Takáč.

MIMORIADNA SCHÔDZA, MIMORIADNE DIVADLO OPOZÍCIE Začala sa mimoriadna schôdza o odvolávaní premiéra, ktorú opozícia... Posted by Richard Takáč - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka on Tuesday, January 21, 2025

11:05 "EÚ a NATO je životným priestorom pre Slovensko. Nikto o tomto nič iné nepovedal," zareagoval na kritiku o zahraničnopolitickom smerovaní Fico.

10:56 Reč premiéra sa pokúšal narušiť líder hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý sa postavil pred rečnícky pult, na ktorý položil bližšie nešpecifikovanú listinu. Robert Fico sa tiež posťažoval, že sa mu v e-mailovej schránke objavujú rôzne hrozby fyzickej likvidácie v podobe "bomby pod autom", na ktoré mu Šimečka pritakal s tým, že podobné chodia aj jemu. "Potom sa nečudujme, že odrazu príde nejaký 15. máj," narážal Fico na streľbu v Handlovej z minulého roka. Šimečkovi odkázal, že najbližšie voľby opozícia "prehrá".

10:55 Fico Šimečkovi pripomenul, že Progresívne Slovensko "malo svojho predsedu vlády" počas niekoľkých mesiacov a mohlo sa niečo zmeniť. Premiér tým narážal na expremiéra úradníckej vlády Ľudovíta Ódora, ktorého v roku 2023 vymenovala vtedajšia prezidentka Zuzana Čaputová.

10:51 V týchto minútach prednesie stanovisko k opozičnému návrhu na odvolanie vlády premiér Robert Fico. Predseda vlády prednesie Národnej rade správu stupňa utajenia - "dôverné" a v tomto kontexte prebehne neverejná schôdza parlamentu. Potom Šimečkovi povedal, že mu návrh prichystali redakcie Denníka N a Denníka SME.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

10:50 Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa vyjadrila k slovám Michala Šimečku v pléne, ktoré označila za "pľuvanie síry a šírenie klamstiev". "Ja rozumiem, že každé jedno euro vynaložené na čokoľvek pronárodné, alebo národné, čo by mohlo pomôcť zvýšiť pocit hrdosti napríklad aj u mladej generácie, niečo pekné, slovenské, čo ich osloví a vďaka čomu si povedia: mám rád Slovensko, vás vie nahnevať do nepríčetna a každé takto vynaložené euro považujete za vyhodené peniaze. Nás to však nezaujíma a budeme pokračovať v robení dobrých vecí," napísala ministerka.

Schôdza ešte len začala a pán Šimečka už pľuje síru okolo seba na všetky strany. A šíri stokrát opakované klamstvá o mne... Posted by Martina Šimkovičová on Tuesday, January 21, 2025

10:48 "Som si istý, že ak ľudia prídu k voľbám, tak už nepôjdu s hnevom, ale s myšlienkou toho, že už niečo treba zmeniť, lebo sme sa ocitli v slepej uličke. V tej volebnej miestnosti si povedia, aby ste už konečne išli na ten veľmi dobre zaplatený politický dôchodok," adresoval svoje posledné slová tohto bloku Šimečka Ficovi, po čom opäť zaznel potlesk.

10:44 "Ako predseda najsilnejšej opozičnej politickej strany som pripravený vás vymeniť. Nebudem sa vyhrážať násilím a kričať. Možno je to váš štýl, pán premiér, ale môj nie. Nie je to osobné, a to ani napriek lynču, ktorý ste spustili voči mojej osobe. Nepotrebujem ani moc pre moc samotnú. Chcem len túžbu slúžiť ľuďom na Slovensku a zlepšiť ich život," skonštatoval Šimečka s tým, že voličom vraj "nestačia prázdne silácke reči o suverenite".

10:40 "Je čas odísť na dôchodok, pán premiér, ale bude dobre zaplatený. Budete môcť cestovať do Grécka, do Ankary ... Moc je však veľmi silná droga. Ak vás v tom hlasovaní kolegovia a kolegyne podržia, tak toto trápenie bude pokračovať. Bude pokračovať chaos v Národnej rade, na politickej scéne a postupný rozklad inštitúcií Slovenska. Možno to nakoniec vyvrcholí návrhom na vystúpenie Slovenska z Európskej únie. Naopak, to, čo bude rásť úmerne tomu, bude agresivita zo strany koalície a túžba po pomste voči novinárom, opozícii, študentom a mladým ľuďom, psychológom a nakoniec voči všetkým, ktorí si prajú zostať v Európe a túžia prejaviť svoj kritický názor," pokračoval Šimečka.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

10:38 Šimečka pokračoval popisovaním stavu vzdelávania. "Žiadna slovenská univerzita nedokáže vo svete dobre konkurovať, každý jeden z piatich vysokoškolákov odíde do zahraničia," tvrdí. Plynule prešiel aj ku kríze v segmente bývania. Na bežný byt je podľa neho potrebných viac ako dvanásť ročných platov.

10:23 Na zmeny pri dĺžke rozpravy sa posťažoval aj poslanec klubu SaS Alojz Hlina. Ten sa sťažuje aj na paralelný problém pri neotvorení výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ohľadom Štátnych lesov SR. "Mne, ako poslancovi pripadne necelých päť minút. To neviem vystúpiť v rozprave, iba vo faktických poznámkach. Ľudia, naozaj vám hovorím obmedzujú ma, nedovoľujú mi vykonávať mandát. Je to chrapúňstvo," vyjadril svoju nespokojnosť Hlina.

🔹 Neskutočná arogancia. Obmedzujú ma. Nedovoľujú mi vykonávať môj mandát poslanca. 🔹 Dnes sme na môj popud zvolali... Posted by Alojz Hlina on Tuesday, January 21, 2025

10:18 Líder PS prechádza z kritiky novely trestného zákona na konkrétne komentovanie jednotlivých ministrov kabinetu. Kritike pre vydávanie nových pasová cesty do Abú Dabí podrobil ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ale aj ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú pre angažovanie sa pri vydávaní novej verzii hymny.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

10:12 Šimečku za rečníckym pultom aktívne prerušuje minister obrany Robert Kaliňák, ktorý ho upozorňuje na to, že sa vraj dopustil osobných urážok.

10:08 "Skúste nebyť osobný a nešíriť nenávisť a neznášanlivosť v pléne," prerušil na chvíľu rečniaceho Šimečku predsedajúci Tibor Gašpar. Líder PS na to reagoval tak, že ak chce niekto vidieť nenávisť a neznášanlivosť, mal by si "pozrieť niektoré z videí predsedu vlády", na čo sa v sále rozozvučal potlesk. Gašpar reagoval aj na Šimečkove výroky o "krčmovej geopolitike".

10:03 "Kým vy cestujete po svete a potriasate si ruky s diktátormi, ľudia na Slovensku trpia. Miestami sa zdá, akoby vás to už ani nebavilo. Ľudia to vidia a právom žiadajú za tú výplatu, tie renty a zdvihnuté platy nejakú hodnotu za peniaze. Pán premiér sa už veľmi nezaujíma o dianie vo vnútornej politike. Je to už len o frustrácii a o pomste a počúvame to už aj od koaličných poslancov," pokračuje v rečnení Šimečka.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

10:00 Poslanec z klubu SaS Ondrej Dostál na sociálnej sieti mimochodom informoval o tom, že odhlasovaním skrátenia rozpravy malo dôjsť k porušeniu rokovacieho poriadku. "Keď som na to následne upozornil a procedurálnym návrhom navrhol, aby predsedajúci Žiga požiadal ústavnoprávny výklad, či mohol dať hlasovať o svojom treťom procedurálnom návrhu, ktorý sa vylučuje s prvým, už schváleným procedurálnym návrhom, tak to jednoducho odmietol," posťažoval sa Dostál.

Dnešná mimoriadna schôdza NR SR sa začala porušením rokovacieho poriadku zo strany predsedajúceho Petra Žigu. Najprv NR... Posted by Ondrej Dostál on Tuesday, January 21, 2025

9:47 Medzi podaním návrhu a touto schôdzou sa situácia podľa Šimečku zmenila. "Dostali sme jasnú správu, čo zamýšľate s touto krajinou. Túto informáciu nám sprostredkoval pán Tibor Gašpar. Vy ste tu správu nedementovali, pán premiér. Ešte ste ju potvrdili," naráža Šimečka na slová predsedajúceho schôdze, Tibora Gašpara o "otvorených dverách v prípade vystúpenia z Európskej únie".

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

9:42 Šimečka očakáva, že v prejavoch premiéra a ministrov budú viackrát padať výrazy ako Zelenskyj, Soros a iné. "V tomto ste smutne predvídateľní," skonštatoval Šimečka. Podľa neho aj dnešnú schôdzu vláda "využije" na rozširovanie nenávisti medzi ľuďmi. "Môžete chvíľu klamať nejakú časť voličov a uspieť s tým vo voľbách, ale nemôžete klamať večne. V Rusku možno áno, ale nie v demokratickom Slovensku," povedal Šimečka, ktorý okrem iného Ficovi pripomenul aj vyššie cenovky v obchodoch.

9:40 Návrh za odvolanie predsedu vlády Roberta Fica v pléne prednáša predseda Progresívneho Slovenska, Michal Šimečka. "Som rád, že si pán premiér popri Putinovi a popri Erdoganovi našiel čas, aby prišiel aj sem. Ceníme si preto teda o to viac, že je tu dnes s nami. Nebudem robiť bordel, ako sľuboval pán premiér. Toho bordelu máme v krajine aj vďaka vám dosť. Toto prenechám iným v tejto sále. Nie je to môj štýl a okrem toho je to to posledné, čo ľudia od svojich zástupcov čakajú," hovorí Šimečka.

9:38 Poslanec Marián Čaučík z KDH inicioval samostatný procedurálny návrh, aby na úvode schôdze odznela štátna hymna. Tento návrh však napokon neprešiel.

9:24 Opozícia skrátenie rozpravy na 12 hodín kritizuje. Podľa exministra vnútra Romana Mikulca z klubu hnutia Slovensko to vraj znamená, že koaliční poslanci si budú môcť "rozprávať koľko chcú" a opozícii ostane len niečo vyše hodiny času.

Práve si schválili, že oni budú môcť rozprávať, koľko chcú a opozícii obmedzili čas, má len 12 hodín. Teda pre nás to vychádza niečo cez hodinu. Premiér sa pokakal. Hanba. Bojujeme za vás 💪! Posted by Roman Mikulec on Tuesday, January 21, 2025

9:17 Úvodným hlasovaním sa docielilo skrátenie rozpravy na 12 hodín, čo by zrejme malo znamenať, že sa o bode bude hlasovať ešte dnes. Návrh podporilo 76 poslancov.

9:11 Parlament bude o odvolávaní rokovať aj po 20:00 hodine , teda až do úplného prerokovania stanoveného bodu schôdze.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

9:08 Prítomných je 144 poslancov, plénum je uznášaniaschopné .

9:01 Vláda nesúhlasí s poslaneckým návrhom na vyslovenie nedôvery kabinetu. Odmietla ho na utorkovom mimoriadnom rokovaní. Predstavitelia exekutívy sa z Úradu vlády SR presunuli do parlamentu.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

9:00 Mimoriadna parlamentná schôdza sa začína. Predsedajúci bude v nasledujúcich minútach overovať účasť.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

8:37 Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling neočakáva, že by sa vládu Roberta Fica podarilo odvolať, no napriek tomu v schôdzi vidí zmysel. "Šanca na pád vlády je teda malá. Ale musíme sa zastať ľudí, ktorým táto vláda zdražuje a zhoršuje život. Musíme vyslať signál, že kroky vlády sú neprijateľné. A tiež všetci uvidíme, aký signál vyšle koalícia a jej poslanci," reaguje Gröhling.

Dnes sa ukáže, ako to vyzerá s vládou. Dnes sa začína schôdza na odvolanie Roberta Fica, ktorú sme zvolali. Dnes... Posted by Branislav Gröhling on Monday, January 20, 2025

Opozícia vláde vyčíta zle vedenú konsolidáciu a aj zahraničnopolitické smerovanie

Návrh na zvolanie schôdze podali spoločne opozičné strany. Vláde vyčítajú následky konsolidácie verejných financií aj zmenu zahraničnopolitického smerovania Slovenska smerom na východ.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)