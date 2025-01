Nočný požiar domu v Dvoroch nad Žitavou: Dve deti skončili s popáleninami, zasahovali záchranári!

Požiar rodinného domu v Dvoroch nad Žitavou. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

"Na základe volania obecnej polície na tiesňovú linku 155 sme dnes krátko po 2.30 h ráno vyslali ambulancie záchrannej zdravotnej služby do obce Dvory nad Žitavou k požiaru rodinného domu k dvom popáleným maloletým osobám," uviedla hovorkyňa záchranárov Danka Capáková. "Dievča a chlapec boli s popáleninami transportovaní do nemocnice v Nových Zámkoch a odtiaľ následne bolo jedno dieťa transportované do ružinovskej nemocnice a druhé do Národného ústavu detských chorôb v Bratislave," dodala.

archívne video

Ohrozený bol aj vedľajší dom

"Po príchode hasičov bol dom v pokročilom štádiu horenia – horela strecha, vnútorné priestory a priestor pred domom," priblížili hasiči. Ohrozený bol aj vedľajší dom, ale pomocou vysokotlakového prúdu sa šírenie požiaru podarilo kontrolovať.

Vzniknutá škoda je predbežne odhadnutá na 15 000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Nových Zámkov a Levíc, tiež dobrovoľní hasiči z obce Dvory nad Žitavou.

