Nechutné vyhrážky a ataky! Kontroverzných youtuberov obžalovali: Vaský a Daňo čelia viacerým obvineniam

Rudolf Vaský a Martin Daňo (Zdroj: Repro foto YouTube/Martin Daňo / GINN)

Dvojica známych youtuberov Martin Daňo a Rudolf Vaský už pred piatimi rokmi strávila Vianoce a Nový rok vo väzbe pre výhražné reči s roxorovou tyčou v rukách. "Ty zrúda! Tu máme roxor na teba. Dostaneš roxorom po hlave," povedal vo videu Vaský. Označovali ju tiež ako "cigánka či polocigánka". O poslankyni Jane Bittó Cigánikovej z SaS povedali, že bývalého manžela okradla a opustila, pretože bol chorý.

archívne video

Jana Bittó Cigániková si pred tlačovkou vymieňala názory s kontroverzným youtuberom Daňom (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Bola mi doručená obžaloba na týchto dvoch junákov, ktorí svojimi aktivitami zamorovali verejný priestor niekoľko rokov. Obžaloba aj so spisovým materiálom má 100 strán a musím vyjadriť veľký rešpekt ľuďom na polícii aj na prokuratúre za podrobné zmapovanie výrokov a konaní, ktorými mohli títo dvaja naplniť skutkovú podstatu niekoľkých prečinov a trestných činov. Verím, že sa čoskoro dostanú pred súd a budú znášať podstatne závažnejšie dôsledky svojich činov než smiešnu pokutu 200 eur, ktorú musel zaplatiť Vaský po odsudzujúcom rozsudku v Banskej Bystrici," vyhlásil bývalý poslanec Martin Poliačik.

Aby tu neboli iba negatívne správy, aj dobré veci sa dejú na Slovensku. Bola mi doručená obžaloba na týchto dvoch... Posted by Martin Poliačik on Thursday, January 9, 2025

Ako informuje denník SME, Vaského pre vyjadrenia o roxorovej revolúcii v lete 2022 právoplatne odsúdili na finančný trest 200 eur, no vyšetrovanie zamerané na ich tvorbu pokračovalo až do minulého roka. Na základe ich záverov vyplýva, že dvojica mohla vo svojich videách spáchať viacero trestných činov, za ktoré hrozí aj dvoj alebo trojročné väzenie. Bratislavská prokuratúra preto na Daňa a Vaského podala obžalobu, ktorá sa týka až 24 skutkov.

Martin Daňo (Zdroj: Youtube/Takže tak!)

Obaja sú podľa SME obžalovaní z výtržníctva, k čomu má Daňo pridané aj prečiny podnecovania, pohŕdania súdom a tiež ohováranie a neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi. Obžaloba ich môže dostať do väzenia, no naďalej môžu vyviaznuť aj s podmienečným trestom. Podľa prokurátora Martina Sýkoru však prípad „enormne prekračuje hranice slušnosti a občianskeho spolunažívania“. Podľa jeho slov sa takéto prejavy nevyskytujú ani v bežnom živote a sú celospoločensky neakceptovateľné. Dodáva, že útoky zintenzívňovalo to, že boli namierené na konkrétne osoby a sprevádzané gestami, mimikou a vizualizovaním situácií. Prípad dostala na na starosti na bratislavskom mestskom súde sudkyňa Andrea Vodičková. Termín pojednávania zatiaľ určený nie je.

Atakovali Kisku, Fica či novinárov

Denník dodáva, že v prípade je celkovo až 33 poškodených ľudí, medzi nimi premiér Robert Fico, expremiér Igor Matovič, exprezident Andrej Kiska, ale aj súčasný šéf policajnej inšpekcie Branislav Zurian, mafiánsky podnikateľ Marian Kočner, viacero novinárov, sudcov či europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová (PS) aj s manželom, moderátorom Matejom Cifrom. Daňo sa o nich s Vaským vyjadrovali dehonestujúco vo svojej relácii Takže tak.

(Zdroj: Topky/Peter Korček)

SME pripomína, že najčastejšie používali označenie "špiny" či "hajzli". Veľmi častým cieľom atakov v rokoch 2018 či 2019 bol najmä vtedajší slovenský prezident Kiska a jeho hovorcom. "Tí hajzli...Keď my začneme, budeme ukazovať. Budete vidieť, kde je tá krv a tie kúsky mozgov! Tá krv a kúsky mozgov, kde budú rozprsknuté! To potom budete pozerať," hovoril napríklad Vaský. Daňovi po tom odňali aj akreditáciu umožňujúcu vstup do parlamentu.

Daňo okrem iného tiež nabádal, aby boli protesty pred bývalým bydliskom Fica v komplexe Bonaparte, ktoré v tom čase prebiehali, ráznejšie. Hovoril, že aj hodiť kameň do okien, kde býva Fico, je málo. "Bolo treba vojsť do Bonaparte, rozbiť dvere, vojsť do bytu Fica, rozbiť dvere , zobrať posteľ alebo komodu alebo televízor, vydrbať von oknom a odísť preč. Na výstrahu," hovoril Daňo.