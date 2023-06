Tlačovka, akú svet nevidel: Cigániková vyzametala podlahu s kontroverzným Daňom, ani frajerku nemáte!

BRATISLAVA - Bola to tlačová konferencia ako každá iná. V stredu sa chcela strana SASKA voličom a verejnosti "pochváliť" s tým, aké zákony im prešli v pléne, no ešte pred samotným začiatkom brífingu sa celá situácia zvrtla, keďže sa v hľadisku novinárov objavil aj známy a kontroverzný youtuber a konšpirátor Martin Daňo. Ten mal dlhé mesiace zákaz vstupu do NR SR, no tento očividne krátko pred voľbami pominul a už v prvé dni sa pustil do konfrontácie s predstaviteľmi liberálov. Podpredsedníčka Jana Bittó Cigániková mu však nič nedarovala a bolo to poriadne ostré.

VIDEO Netradičná atmosféra pred začiatkom brífingu SASKY, kedy si Cigániková vymieňala názory s Daňom (ospravedlňte prosím horšiu kvalitu zvuku počas prvej minúty videa):

Konfrontácia pred začiatkom brífingu

Daňo začal byť hlučný a voči SASKÁrom konfrontačný ešte pred samotným začiatkom brífingu, kedy kritizoval ich posledné kroky a sám sa pasoval do role slušného novinára, ktorého na tlačovku údajne ani nechceli pustiť. Na úvodnú kritiku Daňa začala reagovať podpredsedníčka SASKY, pričom ostatní ho ignorovali a začala sa legendárna prestrelka. "Keď už nechápete rozdiel medzi slušným novinárom a Daňom, tak to už ste úplne mimo," povedala Cigániková Daňovi. "Vy nie ste ani slušný a ani novinár," dodala.

Následne Daňo otvoril súkromný život poslankyne, čo si Cigániková nenechala len tak. "Čo zas idete do súkromnej sféry? Však vy ani frajerku nemáte. Kuknite sa na seba. Čo furt rýpete?" naložila Cigániková známemu konšpirátorovi.

Galéria fotiek () Martin Daňo je kontroverzná postavička internetu, ktorý okrem iného kandidoval aj na prezidenta.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Vy ste do mňa zamilovaný, pán Daňo

"Aké číslo budete na kandidátke?" pokračoval v konverzácii Daňo s Cigánikovou. "Tak poďme ešte kecať. Trojka budem na kandidátke, pán Daňo. Lebo občania mi dávajú veľa hlasov a tým pádom mám veľký zásah. Ohodnocujú moju prácu pozitívne, veď nakoniec aj vy ma máte rád. Stále ma sledujete, ste mnou posadnutý. Áno, ja som si to všimla. Vy ste podľa mňa do mňa zamilovaný," začala žartovať prvá dáma SASKY.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Ramon Leško

"Boli ste na NAKE vypovedať?" pritvrdil Daňo, ktorý okrem iného začal pred všetkými rozoberať aj bývalého manžela Cigánikovej. "Nebola som, ale pôjdem, keď treba. Potvrdím to, čo budú chcieť policajti," odpovedala Cigániková. "Boli ste hnusný. Riešili ste môjho manžela, ktorý mal nádor na mozgu. Neskôr sa napísal nejaký status, ale ospravedlnil sa, ale to ste už nenatáčali," komentovala prácu Daňa na internete členka SASKY. "Že vám to nebolo hlúpe... Necítili ste sa blbo? Takto sa rýpať v niekoho manželstve a pri smrteľne chorom človeku ho využívať? Nie je vám to blbé? Lebo toto slušní novinári nerobia," spýtala sa Daňa Cigániková.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Ramon Leško

Ste úplný nepodarok, odkázala mu po otázkach ohľadom manžela Cigániková

Aj na toto však mal Daňo odpoveď. "Aj vy ste zneužívali smrť Kuciaka a všelijaké veci," povzdychol si Daňo. "Čo tu porovnávate človeka, ktorý nie je verejne známy s týmto? Vy ste zneužívali smrteľne chorého človeka na osobnú prezentáciu. Vy ste strašne odporný človek, pán Daňo, strašne... Aj výzorovo, charakterovo aj intelektuálne - všetko v jednom. Ste úplný nepodarok, úplný..." opäť naložila Daňovi Cigániková.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Ramon Leško

Daňo následne rozoberal aj vlastný zákaz vstupu do NR SR, pričom si neodpustil svojský komentár. "Keď budete raz predsedníčka parlamentu, nezakážete mi tu vstúpiť?" spýtal sa Daňo Cigánikovej. "Viete čo, z akejkoľvek pozície, keby som mohla, tak zakážem. Ja by som vám zakázala aj vychádzať na ulicu. Ja by som vás do psychiatrickej liečebne zatvorila, keby bolo možné. Ale nie do väzenia, lebo vy za to nemôžete, keď naozaj máte diagnózu. To je iné," odpovedala štipľavo Cigániková. "Čo, môj zlatý? ... Ešte vás niekto na tom internete sleduje?" posmievala sa mu opäť členka SASKY. "Tak teraz začnú, keď ste mi tak pekne povedali," odpovedal youtuber. "Vám by okrem kanála mali zrušiť aj občiansky preukaz. Priznajte, že sme vám chýbali, čo?" povedala ešte krátko pred otvorením tlačovky Cigániková.