Ferenčák o najideálnejšom kandidátovi na post predsedu parlamentu: Bol by to TENTO poslanec z Hlasu-SD

Ján Ferenčák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Najideálnejším kandidátom na predsedu parlamentu by bol líder Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Ferenčák (Hlas-SD). To, či na post podporí Richarda Rašiho, ktorý má byť kandidátom, zatiaľ nekomentoval.

"Ja to už niekoľko mesiacov hovorím, pre mňa je najideálnejším kandidátom predseda strany Matúš Šutaj Eštok. Nielen svojou váhou osobnosti, ale takúto úlohu mal aj predtým Peter Pellegrini," povedal.

Ferenčák sa vyjadril aj o platforme

Ferenčák zároveň povedal, že on aj ďalší poslanci okolo Samuela Migaľa zostávajú v poslaneckom klube Hlasu. Odmietol, že by fungovali ako platforma. "Sme klub Hlas. Sme jednotní. To, že sú tam názorové rozdiely, to je dlhodobo známe a do budúcna nič nie je vylúčené," poznamenal. Zároveň pripustil výhrady k šéfovi poslaneckého klubu Róbertovi Pucimu, respektíve k vedeniu klubu.