Opozícia začala svoj hon na Ficovu štvrtú vládu: Premiér prijíma hodenú rukavicu, budet bordel, odkazuje!

BRATISLAVA - Zahraničnopolitické dianie na prelome rokov bolo dostatočne nabité na to, aby začala konať aj parlamentná opozícia. Aktuálna cesta delegácie v Moskve a aj nedávna návšteva premiéra, ktorý bol na rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom spôsobila, že sa opozícia dohodla na mimoriadnej parlamentnej schôdzi. Tá bola zvolaná na utorok 14. januára doobeda, no nebola otvorená. Tu však opozícia nekončí, v jednom celku sa postavila na pred kamery a oznámila zámer odvolávania vlády Roberta Fica.

17:12 Premiér Robert Fico podvečer potvrdil, že snahu o odvolávaciu schôdzu eviduje a zúčastní sa jej. "Potvrdzujem, že sa tejto schôdze ako predseda vlády zúčastním a budem odporúčať poslancom vládnej koalície, aby zabezpečili uznášaniaschopnosť NR SR. Ako povedal jeden slávny maršál pred vojenskou bitkou: “A budet bordel!”," vyjadril sa Fico na sociálnej sieti.

V REAKCII NA MOJE ODVOLÁVANIE V NR SR SI POMÔŽEM SLOVAMI SLÁVNEHO MARŠÁLA: “A BUDET BORDEL!” Ako predseda vlády SR... Posted by Robert Fico on Tuesday, January 14, 2025

13:07 Predseda KDH Milan Majerský je znepokojený z Ficových "ciest do krajín s totalitným režimom a k totalitným vodcom". "Je veľmi nešťastné teraz presviedčať niektorých vládnych poslancov, aby prechádzali do opozície. Teraz je dôležité to, aby sa pre túto chvíľu rozhodli správne. KDH, už keď bola na stole hanebná novela trestných zákonov, hovorilo, že by mal byť spoločný postup. Zúčastňovali sme sa protestov, ktoré organizovalo Progresívne Slovensko, ale aj hnutie Slovensko," informoval novinárov Majerský.

13:05 Niekdajší premiér a šéf hnutia Slovensko Igor Matovič sa na tlačovej konferencii síce zúčastnil, no stál úplne vzadu a aktívne nevystúpil. Ešte pred brífingom prehovoril s novinármi. "Robíme všetko pre to, aby presvedčiteľná časť voličov Fica a spol pochopila, že ich podviedli, a keď sa to podarí, tak to dopadne ako v roku 2020, keď sme mali ústavnú väčšinu," myslí si Matovič.

13:00 Michal Šimečka si myslí, že opozičné strany vnímajú, kde má stáť Slovensko. "Pevne verím, že schôdza bude a že si toto v koalícii nedovolia porušiť. Budeme ich konfrontovať so všetkými zlyhaniami, ktorých sa dopustili," vyjadril sa šéf progresívcov Šimečka po opozičnej tlačovke. Ten si napriek tomu myslí, že spoločné vyhlásenie je výnimočnou udalosťou, ktorú vyburcoval aktuálny politický moment. "Nemusí to automaticky znamenať, že všade budeme vystupovať spoločne," dodal.

11:49 "Oceňujem skutočnosť, že sme sa tu pre takúto vec dokázali zjednotiť. Verím, že ľudia si túto spoluprácu želajú. To, že tu stojíme spolu, je len začiatok spolupráce. Stretneme sa tu pri ďalších dôležitých témach, ale aj na námestiach. Neexistuje dôležitejšia téma, ako udržanie našej vlasti v európskych a demokratických štruktúrach. Som rád, že v tomto máme jasno," povedal predstaviteľ strany Demokrati, Ľubomír Galko.

11:45 "Konečne sme spolu a sme zjednotení a ideme odvolávať Roberta Fica. Štát je v kolapse, nič tu nefunguje a poslanci, ktorí tvrdia, akí sú odborníci, dnes opäť neprišli do práce. Dnes tu mali byť a mali obhajovať svoj názor. Sú to zbabelci, ktorí nevedia ani prísť do inštitúcie, ktorá stojí za vytváraním zákonov," zareagoval predseda klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, Michal Šipoš.

11:41 Kritikou na adresu vlády prispel aj šéf liberálov. "Je to hanba poslancov strany Hlas-SD, ale aj ich štyroch kritických poslancov. Jasne mohli povedať, na ktorej strany vnímania zahraničnej politiky stoja. Mohli otvoriť túto schôdzu a mohli pomôcť pri jej otvorení. Za mňa je to sklamanie, netreba chodiť do Kyjeva robiť nejaké prázdne gestá, ale mohli to potvrdiť tu na pôde Národnej rady Slovenskej republiky," vyhlásil predseda strany Sloboda a Solidarita, Branislav Gröhling, ktorý vládu označil za "vládu hanby".

11:39 "Sú medzi nami rozdiely a sú veľké, no sú tu aj univerzálne hodnoty a preto tu stojíme ako jedna opozícia. Vláda Roberta Fica škodí občanom Slovenskej republiky a škodí Slovensku. Škodí jej aj hanebnou novelou trestného kódexu. Ožobračujú aj ľudí trestnou konsolidáciou. Siahajú do vrecák občanov, rodín, matkám samoživiteľkám, bežných ľudí, ktorí budú v prvých februárových výplatách vidieť, čo spôsobila vláda Roberta Fica," prevzal si slovo šéf kresťanských demokratov, Milan Majerský.

11:36 Opozícia bude podávať na návrh na vyslovenie nedôvery vláde Roberta Fica. Šimečka deklaruje, že podpisov je dostatok. "Dôvodov je strašne veľa. Za 14 rokov, čo mal Robert Fico zodpovednosť za vládnutie, napáchal toľko škôd, že sa to ani nedá vymenovať. Sme chudobnejší ako ostatné štáty EÚ. Máme horšie štruktúry, horšiu infraštruktúru, horšie vzdelanie. To, prečo podávame ten návrh dnes, je zjavné. Fico opustil Slovensko. Namiesto toho, aby bol vo svojej vlasti a venoval sa riešeniu problémov, ktoré trápia Slovákov, klania sa diktátorom, uráža susedov a partnerov a rezignoval na vládnutie, ktoré sa ma diať na Slovensku," pokračoval s kritikou líder najsilnejšej opozičnej strany, ktorý spomenul aj vyššiu DPH či stále nefunkčný kataster.

11:33 Šimečka tvrdí, že dôvodom zhromaždenia opozície sú zahraničné cesty koaličných poslancov do Ruska a avizovanie zmeny zahraničnopolitického smerovania. "Vyzývame vládu, aby dodržiavala tieto hodnoty a tieto záväzky a prestala v izolácii Slovenska. Je tu 71 poslancov opozície, ktorí sa stotožnili s textom uznesenia," pokračuje predseda Progresívneho Slovenska.

11:31 Predseda Progresívneho Slovenska oznamuje, že ako opozícia majú pre spoločnosť dve dôležité posolstvá. Sám považuje za dôležitý jav to, že opozícia sa zjednotila. "Som rád, že sa nám to v tomto kritickom momente podarilo a chcem sa všetkým zúčastneným poďakovať," uviedol Šimečka.

11:29 Celá opozícia sa pripravuje na spoločný brífing. Pôjde o tlačové vyhlásenie bez možnosti kladenia otázok.

10:34 Ani druhý pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze nevyšiel. Tentokrát sa dokonca prezentovalo ešte o poslanca menej. Začiatok 27. schôdze sa odkladá na stredu 15. januára o 10:00 hodine .

10:06 Poslanci v parlamente sa pokúšajú otvoriť mimoriadnu 27. schôdzu parlamentu. Prezentovalo sa 66 poslancov a plénum teda nie je uznášaniaschopné . Ďalší pokus o otvorenie prvej tohtoročnej schôdze budú poslanci iniciovať o 30 minút neskôr.

K zvolaniu schôdze sa pripojila celá opozícia

O zvolaní mimoriadnej schôdze informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Opozičné Progresívne Slovensko, KDH a SaS chcú na schôdzi potvrdiť zahraničné ukotvenie Slovenska v Európskej únii a NATO. iniciatívu podporili aj ďalšie opozičné hnutia ako Slovensko či Demokrati.

Podporou uznesenia majú poslanci ukázať, že nepodporujú kurz zahraničnej politiky premiéra Roberta Fica (Smer-SD) smerom na východ. "Predseda vlády si pripravuje pôdu, aby Slovensko vyviedol z Európy. (...) Miesto Slovenska vo svete je jasne definované naším členstvom v EÚ, NATO, platnými strategickými dokumentami a platnom memorande najvyšších ústavných činiteľov," povedal predseda progresívcov Michal Šimečka. Premiér nemá podľa neho žiadny mandát z národnej rady či volieb, aby kurz zahraničnej orientácie Slovenska menil.

Opozícia tiež vyčíta Ficovi jeho návštevu v Moskve pred Vianocami, ochladnuté vzťahy Slovenska s partnermi a spojencami, s Českom, Poľskom či Francúzskom. Premiér tiež podľa opozičných strán vyvoláva strach a ničí dôveru partnerov v EÚ, koaličných partnerov, opozície aj občanov.

Premiér avizuje vydanie nového stanoviska k zahraničnopolitickej orientácii

Premiér chce navrhnúť najvyšším ústavným činiteľom a predsedom koaličných strán vydanie stanoviska k zahraničnopolitickej orientácii Slovenska. Avizoval to v utorok 7. januára. Má ísť podľa jeho slov o reakciu na nástup iných názorov, ako presadzuje Brusel, a popieranie základných demokratických pravidiel. V stanovisku sa majú podľa Fica definovať aj zásady, ktorými sa v zahraničných otázkach riadi Slovensko.

