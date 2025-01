Zmeny v daňovom bonuse, 20-ročné pravidlo sa zrušilo: Expert prezradil PODROBNOSTI, o ktorých mnohí nevedia!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí zníženie maximálnej vekovej hranice vyživovaného dieťaťa, na ktoré možno uplatniť daňový bonus. To bude po novom možné maximálne do 18 rokov veku dieťaťa. Ako približuje Mihál, sumy daňového bonusu na dieťa platné počas roka 2025 dosiahnu výšku za jeden kalendárny mesiac v prípade dieťaťa do 15 rokov maximálne 100 eur na dieťa vo veku do dovŕšenia 15 rokov. Dodáva, že suma sa vypláca poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

archívne video

Prijatie konsolidačného balíku výrazne prispeje k stabilizácii verejných financií (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Daňový bonus v sume 50 eur platí na dieťa vo veku od 15 rokov do dovŕšenia 18 rokov. "Suma 50 eur sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 18 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 18 rokov," dodáva expert.

Ohraničenie sumy daňového bonusu

Mihál ďalej uvádza, že podľa § 33 ods. 6 ZDP je daňový bonus najviac:

29 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati,

36 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch,

43 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch,

50 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch,

57 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch,

64 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

"Maximálna možná suma daňového bonusu sa určuje z čiastkového základu dane z príjmov (ČZD) podľa § 5 Zákon o dani z príjmov (ZDP) alebo čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, alebo z úhrnu týchto čiastkových základov dane daňovníka," uvádza Mihál s tým, že počet percent (29 % až 64 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu vyživovaných detí.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Odborník približuje, čo tvorí čiastkový základ dane v prípade zamestnanca a čo pri samostatne zárobkovo činných osobách (SZČO). Základom dane (čiastkovým základom dane) zamestnanca z príjmov podľa § 5 ZDP sú zdaniteľné príjmy zamestnanca zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.

"Čiastkovým základom dane SZČO z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 sú (zjednodušene) príjmy SZČO znížené o poistné a ďalšie daňovo uznané výdavky (paušálne alebo skutočné). Ak mala SZČO príjmy aj podľa § 6 ods. 1 a 2, aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, vychádza sa zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2. Na ďalšie zdaniteľné príjmy daňovníka (§ 6 ods. 3 a 4, § 7, § 8, príjmy zdanené formou zrážkovej dane podľa § 43, podiely na zisku) a na príjmy ktoré nie sú predmetom dane alebo ktoré sú oslobodené od dane, sa neprihliada," uvádza Mihál.

Jozef Mihál (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ak počas roka dôjde k zmene počtu vyživovaných detí, zmení sa aj ohraničenie sumy daňového bonusu. "Ak sa napríklad daňovníkovi počas roka narodilo dieťa alebo naopak, ak dieťa doštudovalo, tak sa ohraničenie sumy daňového bonusu podľa § 33 ods. 6 ZDP určí podľa počtu vyživovaných detí za jednotlivé mesiace alikvotne," približuje Mihál a uvádza príklad. Ak má zamestnanec jedno dieťa vo veku do 15 rokov, na ktoré si uplatňuje daňový bonus za mesiace január až október 2025. V novembri 2025 sa mu narodí druhé dieťa, za mesiace november a december 2025 si tak uplatňuje daňový bonus na dve deti.

Zníženie sumy daňového bonusu

Po novom platí, že ak je ročný čiastkový základ dane za rok 2025 oprávnenej osoby vyšší ako 18-násobok priemernej mesačnej mzdy zistenej Štatistickým úradom SR za 2 roky dozadu, suma daňového bonusu na každé dieťa sa zníži o 1/10 rozdielu medzi čiastkovým základom dane oprávnenej osoby a 18-násobkom priemernej mesačnej mzdy.

Mihál uvádza, že pri výpočte za rok 2025 sa použije priemerná mesačná mzda zistená za rok 2023, ktorá bola 1430 eur. Ak bude ČZD oprávnenej osoby za rok 2025 vyšší, ako 25 740 eur (18 x 1430 €), daňový bonus za rok 2025 sa bude krátiť.

Daňovník s príjmami v zahraničí

Nárok na daňový bonus si bude môcť uplatniť len daňovník, ktorého úhrn zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenska v príslušnom zdaňovacom období bude tvoriť najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov. Platiť to bude podľa FS bez ohľadu na to, či pôjde o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, teda nerezidenta, alebo s neobmedzenou daňovou povinnosťou, čiže rezidenta.

Mihál to opisuje na jednoduchom príklade. "Rodina, kde matka je doma na materskej, zdaniteľné príjmy nemá a otec je zamestnaný na Slovensku - za rok 2025 bude mať hrubú mzdu 20-tisíc eur. Ako SZČO má zdaniteľný príjem z ČR v hrubom 4 000 eur. Pretože viac ako 10 % svojho zdaniteľného príjmu má v zahraničí, rodina prichádza o daňový bonus," konštatuje.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Daňovník má podľa Mihála príjmy zo zdrojov v zahraničí, napríklad ak je vyslaný svojim slovenským zamestnávateľom na práce v zahraničí, ale aj ak je na pracovnej ceste v zahraničí (mal by "stačiť" aj jediný deň na pracovnej ceste v zahraničí). Rovnako sa to týka zamestnanca slovenskej agentúry dočasného zamestnávania, ak pracuje u užívateľského zamestnávateľa v zahraničí, ale aj daňovníka, ak je zamestnaný v zahraničí u zahraničného zamestnávateľa.

"Zahraničné prijmy má aj daňovník, ak poberá odmeny ako člen štatutárneho orgánu zahraničnej obchodnej spoločnosti (so sídlom v zahraničí), ak má v zahraničí živnosť, ak na slovenskú živnosť vykonáva stavebné práce v zahraničí, ak vykonáva umeleckú činnosť v zahraničí (napríklad hudobné vystúpenie), ak má príjem z prenájmu (alebo predaja) nehnuteľnosti umiestnenej v zahraničí, ak má príjem typu licenčné poplatky (autorské práva) plynúci zo zahraničia, ak má príjem z dividend od zahraničnej obchodnej spoločnosti, ak má príjem z predaja akcií zahraničných spoločností alebo ak poberá výnosy z podielových fondov a podobne zo zahraničia," uvádza odborník.

20-ročné pravidlo sa zrušilo

Mihál pripomína, že od roku 2004, kedy sa prvýkrát zaviedol daňový bonus na deti, až do konca roku 2024 platilo, že ak suma daňového bonusu v ročnom zúčtovaní bola nižšia ako sumy už priznaných a vyplatených daňových bonusov zamestnancovi pri výpočte mesačných preddavkov za jednotlivé mesiace roka, zamestnancovi zostal nárok na už priznaný a vyplatený daňový bonus.

"Toto pravidlo je od roka 2025 zrušené. Rozhodujúci je výpočet daňového bonusu v ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní). Ak bude suma daňového bonusu vypočítaná v ročnom zúčtovaní nižšia, zamestnanec musí rozdiel vrátiť," uvádza expert.

Mihál poukázal na TRI CHYBY nového daňového bonusu

1. Podľa § 33 ods. 9 nárok na daňový bonus stráca daňový rezident SR, ak z celkového úhrnu jeho zdaniteľných príjmov tvorí príjem zo zdrojov mimo SR viac ako 10 %. "Pritom nie je podstatné, kde sa príjem zo zdrojov mimo SR zdaní. V praxi tak budú časté prípady, kedy pôjde o príjem zo zdrojov mimo SR ale v súlade s medzinárodnými zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia bude príjem zdanený v SR," uvádza Mihál. Ako príklad uviedol vodičov MKD, zamestnanci chodiaci na pracovné cesty mimo SR, zamestnanci vyslaní slovenským zamestnávateľom na práce pre zákazníkov mimo SR na dobu kratšiu ako 183 dní. "Napriek tomu, že dane budú platiť výlučne do slovenského štátneho rozpočtu, nedostanú bonus na deti," tvrdí Mihál.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

2. Mihál poukázal na to, že výška daňového bonusu je limitovaná podľa počtu vyživovaných detí - čo sú aj nezaopatrené (študujúce) deti vo veku 18 až 24,99 rokov, pri ktorých je daňový bonus nulový. "Napríklad, ak má zamestnanec dve deti vo veku do 15 rokov a jedno študujúce dieťa 18 ročné a staršie, tak plný bonus na dve deti vo veku do 15 rokov je 200 € mesačne. Na jeho získanie stačí, aby zamestnanec mal hrubú mzdu 538 eur," uvádza Mihál. Dôvodom je, že ČZD z 538 eur je suma 465,91 eura "a 43 % z 465,91 € = 200,34 €".

3. Krátenie daňového bonusu podľa § 33 ods. 11 sa podľa Mihála netýka prípadov, kedy si jeden rodič (s nízkym príjmom) uplatní vo svojom daňovom priznaní príjem druhého rodiča (postup podľa § 33 ods. 8). "Takto získa plnú sumu daňového bonusu aj rodina, v ktorej jeden rodič má príjem nízky, respektíve žiaden a druhý rodič má príjem na úrovni napríklad 40-50 tisíc eur mesačne," upozorňuje Mihál.