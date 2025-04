Francúzsko by mohlo uznať palestínsky štát na júnovej konferencii OSN

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. (Zdroj: TASR/Ludovic Marin, Pool Photo)

PARÍŽ - Francúzsko plánuje do niekoľkých mesiacov uznať palestínsky štát a mohlo by to urobiť na júnovej konferencii OSN o urovnaní konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi v New Yorku, uviedol v stredu prezident Emmanuel Macron. Informuje o tom správa z agentúry AFP.